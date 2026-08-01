Ένας δρόμος… πάνω από τα σύννεφα: Η μοναδική διαδρομή στην Ελλάδα που ξεπερνά τα 1.900 μέτρα υψόμετρο

Το υψηλότερο σημείο στο οποίο μπορεί κανείς να οδηγήσει βρίσκεται σε υψόμετρο 1.904 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας και προσφέρει στους ταξιδιώτες μια αξέχαστη εμπειρία.

Η Ελλάδα είναι γεμάτη από μαγευτικά τοπία και διαδρομές που προσφέρονται για ταξίδι με αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα. Όσοι μάλιστα προτιμούν τις διακοπές με το δικό τους όχημα, γνωρίζουν ότι η μισή γοητεία ενός ταξιδιού βρίσκεται στον προορισμό και η άλλη μισή στη διαδρομή μέχρι να φτάσουν, ειδικά αν πρόκειται για διαδρομή ιδιαίτερης ομορφιάς.

Πλούσιο σε κάλλος είναι και το υψηλότερο σημείο όπου μπορεί να οδηγήσει επί ελληνικού εδάφους. Σε υψόμετρο 1.904 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, ο Αυχένας του Μπάρου, που δεσπόζει στη νότια πλευρά της Πίνδου, αποτελεί το υψηλότερο ασφαλτοστρωμένο οδικό πέρασμα της χώρας μας και συνδέει οδικώς τη Θεσσαλία με την Ήπειρο.

Ειδικότερα, ο δρόμος συνδέει την Ανθούσα και το Χαλίκι (Θεσσαλία) με τους Καλαρρύτες και το Ματσούκι (Ήπειρος), μια διαδρομή που συνορεύει με τα σύννεφα, και δίνει την ευκαιρία στους ταξιδιώτες να απολαύσουν τις κορυφές Περιστέρι και Κακαρδίτσα στα 2.294 και 2.429 μέτρα αντίστοιχα.

Ο δρόμος υπήρχε από παλιά και χρησιμοποιούνταν από τους αγωγιάτες και τους τσελιγκάδες της Πίνδου, είτε για να μεταφέρουν εμπορεύματα στα δυσπρόσιτα χωριά, είτε για να βοσκήσουν τα κοπάδια τους. Το 2014 όμως ασφαλτοστρώθηκε πλήρως, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί σε ένα τουριστικό σημείο ενδιαφέροντος και πόλο έλξης για πολλούς φυσιολάτρεις.

Η θεά είναι μοναδική, και κάθε στροφή επιφυλάσσει και μια νέα έκπληξη στους οδηγούς χάρη στους σχηματισμούς των επιβλητικών βράχων και τις απόκρημνες χαράδρες.

Η διαδρομή ενδείκνυται για περιήγηση όταν υπάρχει ήπιος καιρός στην περιοχή, χωρίς χιονοπτώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει ενδεχόμενο να μην μπορέσετε να την πραγματοποιήσετε και να αναγκαστείτε να γυρίσετε πίσω στα μισά της διαδρομής, χάνοντας την ευκαιρία να θαυμάσετε ένα μέρος που είναι προικισμένο με ατελείωτη ομορφιά.

Σημειώστε ότι λόγω συχνής χιονόπτωσης κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα, ο δρόμος παραμένει κλειστός για τα αυτοκίνητα ή τις μοτοσικλέτες τους περισσότερους χειμερινούς μήνες.

Δείτε βίντεο από το πέρασμα του Μπάρου: