Φαρμακείο Αυτοκινήτου: Τι πρέπει να περιλαμβάνει - Οι αλλαγές στους κανόνες για το κουτί πρώτων βοηθειών

Αλλαγές έρχονται από την 1η Ιανουαρίου 2027 στους κανόνες που αφορούν το κουτί πρώτων βοηθειών στα αυτοκίνητα.

Στο νέο «φαρμακείο» που οφείλει κάθε οδηγός να έχει στο όχημά του περιλαμβάνονται τουλάχιστον 16 είδη.

Υπενθυμίζεται πως το μέτρο με τα ανανεωμένα «φαρμακεία» αφορά όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, με εξαίρεση τα δίκυκλα. Σύμφωνα με το ΦΕΚ, το νέο κιτ των αυτοκινήτων πρέπει να περιλαμβάνει κουβέρτα διάσωσης, αποστειρωμένους επιδέσμους και υγρά μαντιλάκια κα.

Επισημαίνεται πως σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές, το νέο κιτ δεν αποτελεί απλή θήκη, αλλά έναν ολοκληρωμένο σταθμό πρώτων βοηθειών. Το περίβλημά του πρέπει να είναι ανθεκτικό σε σκόνη, υγρασία και έλαια, ενώ όλα τα υλικά οφείλουν να φέρουν σήμανση CE και να πληρούν τον Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (MDR 2017/745).

Δείτε εδώ τα όσα πρέπει να περιλαμβάνει το «φαρμακείο» αυτοκινήτου: