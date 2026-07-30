Τζορτζ Κλούνεϊ και Αμάλ εγκατέλειψαν το σπίτι τους λόγω των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών στη Γαλλία

Το σπίτι τους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν ο Τζορτζ Κλούνει και η σύζυγός του Αμάλ λόγω των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών στη Γαλλία.

Το ζευγάρι ζει στο Μπρινιόλ, σε περιοχή που απειλείται από τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει τα τελευταία 24ωρα και ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι μαζί με τη σύζυγό του και τα εννιάχρονα δίδυμα παιδιά τους, Αλεξάντερ και Έλα, εκκένωσαν την κατοικία τους, σε επιστολή προς τον δήμαρχο, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του στο People την Τετάρτη 29 Ιουλίου.

Με την επιστολή του ο Κλούνεϊ φέρεται να δεσμεύτηκε ότι θα στηρίξει τη γαλλική πόλη, η οποία έχει λίγο λιγότερους από 18.000 κατοίκους, ανεξάρτητα από τις συνέπειες των πυρκαγιών.