Ρέθυμνο: Μάχη με τις φλόγες για δεύτερη μέρα- Καθηλωμένα τα εναέρια λόγω ανέμων έως και 10 μποφόρ

Προβλέψεις ακόμα και για 11 μποφόρ στην περιοχή - Πάνω από 8.000 άνθρωποι εκκένωσαν - Ακόμα και από την θάλασσα η απομάκρυνση τουριστών και κατοίκων
Ανεξέλεγκτη καίει μέχρι και σήμερα η φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την τιτάνια μάχη τους για να συγκρατήσουν τις φλόγες που ήδη έχουν κάψει γεωργιακές εκτάσεις, σπίτια και αγροτικές εγκαταστάσεις. Τα εναέρια μέσα παραμένουν καθηλωμένα λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.
Στη φωτιά του Ρεθύμνου αυτή τη στιγμή επιχειρούν 53 υδροφόρα οχήματα της πυροσβεστικής από όλους τους σταθμούς της Κρήτης, 10 ομάδες της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και πεζοπόρων τμημάτων άλλων υπηρεσιών της Π.Υ. και πάνω από 220 πυροσβέστες που βρίσκονται κατά ομάδες διασκορπισμένες στις εστίες.
Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας, περιφέρειας και ΟΤΑ του Ρεθύμνου, ενώ μεγάλο έργο έχουν προσφέρει εθελοντές πολίτες και κάτοικοι των πληγεισών περιοχών της ευρύτερης περιοχής και χωριών του Αγίου Βασιλείου.
To πρωί της Πέμπτης οι ριπές ανέμου στο νότιο Ρέθυμνο άγγιξαν τα 125 χλμ/ώρα
Από την Αγία Παρασκευή έως τα Λακούμια η μεγαλύτερη μάχη
Περίπου 8.000 απομακρύνθηκαν από περιοχές στο Ρέθυμνο χθες το βράδυ
Για μια «μαύρη μέρα» για το Ρέθυμνο, μετά τον θάνατο των δύο πυροσβεστών και τη μεγάλη πυρκαγιά που εξακολουθεί να μαίνεται, έκανε λόγο η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, μιλώντας στην ΕΡΤ και περιγράφοντας τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Όπως ανέφερε, στην επιχείρηση συμμετείχαν χθες το βράδυ πάνω από 190 πυροσβέστες, ενώ διατέθηκε κάθε διαθέσιμο μέσο της Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Χαρακτήρισε τη νύχτα «εφιαλτική», σημειώνοντας ότι οι άνεμοι έφτασαν τα 10 έως 11 μποφόρ, γεγονός που κατέστησε αδύνατη και σήμερα το πρωί την επιχειρησιακή δράση των εναέριων μέσων.
Η κ. Λιονή επισήμανε ότι έχουν καταγραφεί ζημιές, διευκρινίζοντας ωστόσο πως προς το παρόν δεν είναι δυνατή η αποτίμησή τους, καθώς προτεραιότητα εξακολουθεί να αποτελεί η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μεγάλη επιχείρηση προληπτικών εκκενώσεων, τονίζοντας ότι πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σε πολλά χωριά. Όπως είπε, εκκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη, ενώ συνολικά περίπου 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που κρίθηκε ότι κινδυνεύουν.
Τι θα γίνει με κατοίκους και τουρίστες που εκκένωσαν τις πυρόπληκτες περιοχές στη νότια Κρήτη
Δύσκολη ήταν η νύχτα για τους κατοίκους και τους τουρίστες που αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τις πυρόπληκτες περιοχές στη νότια Κρήτη μετά τη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη και οδήγησε στον θάνατο δύο πυροσβέστες.
Οι περισσότεροι φιλοξενήθηκαν στο Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου Φαιστού στις Μοίρες έπειτα από το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας που εστάλη για εκκένωση της Αγ. Γαλήνης.
Η Δημοτική Αρχή Φαιστού ενεργοποίησε άμεσα τον σχεδιασμό έκτακτης φιλοξενίας, ενώ έχει ήδη προβλεφθεί, όπως έγραψε το Cretalive, η διάθεση και σχολικών μονάδων του Δήμου για την κάλυψη επιπλέον αναγκών, εφόσον αυτό απαιτηθεί.
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