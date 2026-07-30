Πάτρα: Εικόνες ντροπής στα Ψηλαλώνια - Σκουπίδια κάτω από το ηλιακό ρολόι

Μια εικόνα που δεν τιμά την Πάτρα καταγράφεται στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία της πόλης.
Ακριβώς κάτω από το ηλιακό ρολόι, στην Πλατεία Υψηλών Αλωνίων σε σημείο που καθημερινά συγκεντρώνει κατοίκους και επισκέπτες, έχουν συσσωρευτεί κουτάκια αναψυκτικών, πλαστικά μπουκάλια και άλλα απορρίμματα, δημιουργώντας την εικόνα ενός μικρού σκουπιδότοπου.
Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, ορισμένοι επιλέγουν να πετούν τα σκουπίδια τους στο πρανές κάτω από το σημείο όπου κάθονται, αντί να χρησιμοποιούν τους κάδους απορριμμάτων.
Η εικόνα προκαλεί προβληματισμό, καθώς τα Ψηλαλώνια αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά «μπαλκόνια» της Πάτρας, με καθημερινή επισκεψιμότητα και πανοραμική θέα προς τον Πατραϊκό κόλπο.
*φωτογραφίες Τίνα Λαζοδήμου/ "Πάτρα αυτά που δεν λέγονται"
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