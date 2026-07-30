Πάτρα: Εικόνες ντροπής στα Ψηλαλώνια - Σκουπίδια κάτω από το ηλιακό ρολόι

Ακριβώς κάτω από το ηλιακό ρολόι, στην Πλατεία Υψηλών Αλωνίων σε σημείο που καθημερινά συγκεντρώνει κατοίκους και επισκέπτες, έχουν συσσωρευτεί κουτάκια αναψυκτικών, πλαστικά μπουκάλια και άλλα απορρίμματα, δημιουργώντας την εικόνα ενός μικρού σκουπιδότοπου.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, ορισμένοι επιλέγουν να πετούν τα σκουπίδια τους στο πρανές κάτω από το σημείο όπου κάθονται, αντί να χρησιμοποιούν τους κάδους απορριμμάτων.