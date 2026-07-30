Αίγιο: Εξαπάτησαν ηλικιωμένη και απέσπασαν κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ και 50 χρυσές λίρες

Θύμα επιτήδειων έπεσε μία 72χρονη γυναίκα στο Αίγιο, η οποία εξαπατήθηκε από άγνωστους δράστες που εμφανίστηκαν ως τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ και κατάφεραν να αποσπάσουν κοσμήματα μεγάλης αξίας και χρυσές λίρες.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι δράστες προσέγγισαν την ηλικιωμένη χρησιμοποιώντας το γνωστό πρόσχημα βλάβης στο ηλεκτρικό δίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο απέκτησαν την εμπιστοσύνη της και την έπεισαν να συγκεντρώσει τα πολύτιμα αντικείμενα του σπιτιού της, δήθεν για να προστατευθούν κατά τη διάρκεια εργασιών.

Λεία μεγάλης αξίας

Εκμεταλλευόμενοι την αναστάτωση που προκάλεσαν, οι άγνωστοι αφαίρεσαν κοσμήματα, η αξία των οποίων εκτιμάται στις 100.000 ευρώ, καθώς και περίπου 50 χρυσές λίρες, πριν αποχωρήσουν από το σημείο χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Η γυναίκα αντιλήφθηκε λίγο αργότερα ότι είχε πέσει θύμα απάτης και ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές αρχές.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

Οι αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους και στις οικογένειές τους, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε άτομα που εμφανίζονται ως υπάλληλοι δημόσιων οργανισμών ή εταιρειών κοινής ωφέλειας και ζητούν πρόσβαση στην κατοικία ή πολύτιμα αντικείμενα. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η άμεση επικοινωνία με την Αστυνομία ή τον αρμόδιο φορέα για την επιβεβαίωση της ταυτότητας των επισκεπτών.