ΠΓΝΠ: Επιβεβαιώθηκε κρούσμα μηνιγγίτιδας σε νεαρό ασθενή – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Εργαστηριακά επιβεβαιώθηκε κρούσμα μηνιγγίτιδας σε 19χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Πατρών (ΠΓΝΠ).

Ο νεαρός είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο αφού παρουσίασε συμπτώματα που κινητοποίησαν τους γιατρούς, ενώ οι απαραίτητες εξετάσεις επιβεβαίωσαν τη διάγνωση. Σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες, παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση στη ΜΕΘ.

Εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα

Μετά την επιβεβαίωση του περιστατικού ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρούν στην ιχνηλάτηση των στενών επαφών του ασθενούς και στη χορήγηση χημειοπροφύλαξης όπου κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με τις οδηγίες δημόσιας υγείας.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η άμεση ιατρική αξιολόγηση είναι καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση της νόσου.

Η πορεία της υγείας του 19χρονου παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό του ΠΓΝΠ, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες για την εξέλιξη της κατάστασής του.