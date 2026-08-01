Το πιο επικίνδυνο λάθος που κάνεις στην πισίνα

Η αλήθεια είναι πως ο προορισμός το καλοκαίρι είναι η θάλασσακαι όχι η πισίνα.

Μπορεί ωστόσο, μια ημέρα να φυσάει πολύ και να αναγκαστείς να καταφύγεις σε ένα πιο προστατευμένο περιβάλλον, ειδικά αν έχεις παιδί μικρής ηλικίας.

Ή μπορεί να απολαμβάνεις την κολύμβηση, οπότε ούτως ή άλλως χρησιμοποιείς πισίνα, την οποία χρησιμοποιούν και άλλοι.

Σε κάθε περίπτωση, ας δούμε τα μεγαλύτερα λάθη υγιεινής που μπορούμε να κάνουμε και να μας προκαλέσουν καταστάσεις που δεν θα θέλαμε (είτε είμαστε σε διακοπές, είτε όχι), σύμφωνα με το CDC, το κορυφαίο ομοσπονδιακό ινστιτούτο δημόσιας υγείας στις ΗΠΑ.

Θα κρατήσουμε το Νο1 λάθος για το τέλος και θα αρχίσουμε με το πιο σύνηθες.

Όχι δεν είναι η ούρηση.

O μύθος για την ούρηση στην πισίνα

Με την ευκαιρία, να εξηγήσουμε και ότι η αλλαγή στο χρώμα του νερού της πισίνας όταν ουρούμε μέσα σε αυτήν, είναι μύθος. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα ούρα αναμειγνύονται με το νερό και δεν φαίνονται, με την ουρία και τις άλλες ενώσεις που περιέχονται σε αυτά να αντιδρούν με το χλώριο.

Η συνέπεια είναι να παραχθούν χλωραμίνες, δηλαδή ενώσεις χλωρίου με οργανικές ουσίες.

Θα τις καταλάβεις από τη χαρακτηριστική έντονη μυρωδιά του χλωρίου. Αν δεν αναγνωρίσεις το σημάδι και βουτήξεις, το πιθανότερο είναι να προκληθεί ερεθισμός στα μάτια σου και δυσφορία σε άτομα που έχουν άσθμα.

Σημείωσε λοιπόν, ότι η έντονη μυρωδιά του χλωρίου ενδεχομένως να σε ενημερώνει ότι υπάρχουν οργανικά υπολείμματα στο νερό τα οποία δεσμεύει το χλώριο. Όχι ότι είναι υπερβολικά καθαρή η πισίνα.

Η σήμανση που αγνοείς

Μολονότι στις πισίνες υπάρχει η σχετική σήμανση, εμείς την αγνοούμε και δεν κάνουμε ντους πριν βουτήξουμε. Έτσι, μεταφέρουμε στο νερό τον ιδρώτα μας, το αντηλιακό μας και όποια άλλα προϊόντα περιποίησης δέρματος έχουμε χρησιμοποιήσει εκείνη την ημέρα, καθώς και μικροοργανισμούς που βρίσκονται φυσιολογικά στο δέρμα.

Όλα αυτά αντιδρούν με το χλώριο, που τοποθετείται για να μας προφυλάξει, αλλά δεν εκμηδενίζει τους κινδύνους και δημιουργούν χλωραμίνες. Παραπάνω διάβασες τι προκαλούν αυτές.

Οι ανοιχτές πληγές

Το δεύτερο πιο σύνηθες λάθος είναι οι ανοιχτές πληγές που ενδεχομένως έχουμε πάνω μας. Οι γρατζουνιές δεν είναι πρόβλημα, εν αντιθέσει με τις βαθιές πληγές, τα χειρουργικά τραύματα και τις μολυσμένες δερματικές βλάβες.

Μπορούν να αποτελέσουν σημείο εισόδου για βακτήρια που βρίσκονται στο νερό.. Το χλώριο μειώνει μεν, τον κίνδυνο (ενεργοποιείται η απολυμαντική του δράση), αλλά δεν τον μηδενίζει, αφού δεν εξαλείφει κάθε πιθανό παθογόνο.

Πρέπει λοιπόν, να καλύπτεις τις ανοιχτές πληγές που έχεις στο σώμα σου και να δίνεις ιδιαίτερη προσοχή σε πληγές που έχουν πύον, μεγάλες εκδορές και πρόσφατα χειρουργικά τραύματα.

Το νερό που καταπίνεις

Εκεί που πλατσουρίζεις, κολυμπάς και δροσίζεσαι, ίσως να καταπιείς λίγο νερό που δεν είναι πόσιμο.

Ακόμα και αν η πισίνα είναι καθαρή (αν το νερό φαίνεται καθαρό), μπορεί να περιέχει μικροοργανισμούς, μικροσκοπικές ποσότητες οργανικού υλικού από το ανθρώπινο σώμα, οι οποίες μπορεί να μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς (πχ από πάνες μωρών) ή/και χημικά υποπροϊόντα απολύμανσης.

Όλα αυτά μπορούν να προκαλέσουν γαστρεντερικές λοιμώξεις.

Το μεγαλύτερο λάθος υγιεινής στην πισίνα

Διακοπές είσαι, οπότε θες να ξεκουραστείς και να απολαύσεις τον ήλιο και τη θάλασσα ή την πισίνα που έχει το κατάλυμα σου. Τι συμβαίνει όμως, αν τυχόν αρρωστήσεις;

Κάθεσαι στο δωμάτιο ή συνεχίζεις την ημέρα σου, όπως την είχες στο μυαλό σου πριν το ταξίδι; Αν τυχόν πας στην πισίνα ενώ έχεις στομαχική ίωση, λοίμωξη ή διάρροια, τα μικρόβια από το σώμα σου μολύνουν το νερό και μπορούν να μεταδοθούν σε όσους άλλους έλθουν σε επαφή με το ίδιο νερό.

Το χλώριο υπάρχει μεν, για να εξουδετερώνει τους μικροοργανισμούς, αλλά ορισμένα παράσιτα, όπως για παράδειγμα το Cryptosporidium της διάρροιας, είναι εξόχως ανθεκτικά. Μπορεί έτσι, και επιβιώνει για αρκετό χρόνο ακόμα και σε σωστά χλωριωμένες πισίνες.

Για διάρροια που μπορεί να οφείλεται σε Cryptosporidium, το CDC συστήνει να περιμένουμε τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά τη διακοπή των συμπτωμάτων πριν επιστρέψουμε στην πισίνα.

Αυτό που δεν είναι στο χέρι σου

Θα ολοκληρώσω με κάτι που δεν είναι στο χέρι σου, αλλά μπορεί να σου προκαλέσει θέματα. Μια πισίνα μπορεί να φαίνεται καθαρή και παρόλα αυτά να μην είναι μικροβιολογικά ασφαλής.

Η κακή συντήρηση του νερού της πισίνας είναι μεγάλο πρόβλημα, καθώς το λίγο χλώριο επιτρέπει την επιβίωση των μικροβίων, το πολύ υψηλό ή το πολύ χαμηλό pH μειώνει τη δράση του χλωρίου και το ανεπαρκές φιλτράρισμα βοηθά στη συσσώρευση των ρύπων.

πηγή news247.gr