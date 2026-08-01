Η κλασική συνταγή για σπιτική λεμονάδα

Η σπιτική λεμονάδα αποτελεί μία δοκιμασμένη και αγαπημένη επιλογή
Μόλις η θερμοκρασία αρχίσει να ανεβαίνει, όλοι αναζητούμε ένα ρόφημα που να μας δροσίζει, να είναι γευστικό και, κυρίως, υγιεινό.
Τι καλύτερο, λοιπόν, από ένα ποτήρι παγωμένη σπιτική λεμονάδα. Από την κλασική συνταγή, για συμπυκνωμένο χυμό, μέχρι τις παραλλαγές που υπάρχουν με την προσθήκη διαφόρων συστατικών, η σπιτική λεμονάδα αποτελεί μία δοκιμασμένη και αγαπημένη επιλογή.
Κλασική συμπυκνωμένη λεμονάδα
Αυτή είναι η λεμονάδα που έφτιαχναν οι μαμάδες μας το καλοκαίρι: πυκνό σιρόπι λεμονιού, έντονη οξύτητα και πολύ άρωμα.
Υλικά
250-300 ml χυμό λεμονιού (περίπου 8 ακέρωτα λεμόνια)
500 g ζάχαρη
500 ml νερό
1 κομμάτι φλούδας λεμονιού
Διαδικασία
- Πλένουμε τα λεμόνια και με ένα μαχαίρι αφαιρούμε ένα κομμάτι από το κίτρινο μέρος της φλούδας ενός λεμονιού.
- Σε μία κατσαρόλα βάζουμε το νερό, τη ζάχαρη και τη φλούδα λεμονιού και αφήνουμε να πάρει βράση, ανακατεύοντας μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Μόλις αρχίσει ο βρασμός, χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε το σιρόπι να βράσει για άλλα 4-5 λεπτά.
- Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και αφήνουμε το σιρόπι να έρθει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για περίπου 20-30 λεπτά.
- Στύβουμε τα λεμόνια μέχρι να έχουμε περίπου 300 ml χυμού. Σουρώνουμε για να αφαιρέσουμε τη φλούδα, τα κουκούτσια και τις πολλές ίνες και αναμειγνύουμε τον χυμό με το σιρόπι. Ανακατεύουμε πολύ καλά, μεταφέρουμε τη λεμονάδα σε γυάλινο μπουκάλι ή κανάτα και την αφήνουμε στο ψυγείο να παγώσει καλά.
- Σερβίρουμε, βάζοντας στο ποτήρι ένα μέρος λεμονάδας με τρία μέρη κρύο νερό.
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