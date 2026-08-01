Η κλασική συνταγή για σπιτική λεμονάδα

Μόλις η θερμοκρασία αρχίσει να ανεβαίνει, όλοι αναζητούμε ένα ρόφημα που να μας δροσίζει, να είναι γευστικό και, κυρίως, υγιεινό.

Τι καλύτερο, λοιπόν, από ένα ποτήρι παγωμένη σπιτική λεμονάδα. Από την κλασική συνταγή, για συμπυκνωμένο χυμό, μέχρι τις παραλλαγές που υπάρχουν με την προσθήκη διαφόρων συστατικών, η σπιτική λεμονάδα αποτελεί μία δοκιμασμένη και αγαπημένη επιλογή.

Κλασική συμπυκνωμένη λεμονάδα

Αυτή είναι η λεμονάδα που έφτιαχναν οι μαμάδες μας το καλοκαίρι: πυκνό σιρόπι λεμονιού, έντονη οξύτητα και πολύ άρωμα.

Υλικά

250-300 ml χυμό λεμονιού (περίπου 8 ακέρωτα λεμόνια)

500 g ζάχαρη

500 ml νερό

1 κομμάτι φλούδας λεμονιού

Διαδικασία