Συνολικά 8 συλλήψεις για πυρκαγιές- Χειροπέδες σε δήμαρχο και αντιδήμαρχο στην Πάρο

Πυρετώδεις έρευνες κάνουν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), για τα αίτια των μεγάλων πυρκαγιών που ξέσπασαν τα τελευταία 24ωρα σε όλη την Ελλάδα.

Μάλιστα για τέσσερις από αυτές τις πυρκαγιές, σε Κρήτη, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο συνελήφθησαν συνολικά 8 άνθρωποι μέχρι τώρα. Οι δύο για απόπειρα εμπρησμού από πρόθεση και οι έξι για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Στην Πάρο, ανάμεσα στους συλληφθέντες, είναι ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος καθαριότητας…

Συγκεκριμένα, στην Πάρο, έγιναν τέσσερις συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 13:15 της Τρίτης 28 Ιουλίου 2026, στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) και έλαβε γρήγορα διαστάσεις. Συνελήφθησαν, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του νησιού, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας μέσα στον περιφραγμένο χώρο όπου βρίσκεται ο ΧΥΤΑ σε απόσταση περίπου 200-300 μέτρων, φέρεται να είχε δημιουργηθεί μία ανεξέλεγκτη χωματερή, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εντός του ΧΥΤΑ και επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενη έκταση με χαμηλή βλάστηση, έλαβε διαστάσεις προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται αν η πυρκαγιά προήλθε από αυτανάφλεξη των σκουπιδιών είτε από εστία καύσης που βρισκόταν εντός της μάζας των σκουπιδιών. Έπειτα από τη συλλογή των στοιχείων, η αρμόδια εισαγγελική αρχή έδωσε εντολή, σύμφωνα με πληροφορίες, να συλληφθούν τα παραπάνω άτομα για εμπρησμό από ενδεχόμενο δόλο (βαριά αμέλεια). Παράλληλα, τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 8.437,50 ευρώ, ενώ πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.