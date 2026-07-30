Πανσέληνος: Μάγεψε το «φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού»

Μοναδικό θέαμα πρόσφερε η Πανσέληνος του Ιουλίου, γνωστή ως «φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού», η οποία έκανε την εμφάνισή της στον ουρανό, τα ξημερώματα προς Πέμπτη χαρίζοντας εντυπωσιακές εικόνες.

Το αποκορύφωμα της φωτεινότητάς της πανσελήνου έγινε περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα, όταν το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού βρέθηκε στο πιο λαμπρό σημείο του, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό.

Οι εικόνες που κατέγραψαν φωτορεπόρτερ της Eurokinissh από Κέρκυρα και Ναύπλιο, είναι μαγικές.