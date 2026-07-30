Τίτλοι τέλους «πέφτουν» στα 500ευρα, δεν θα εκδίδονται πια -Τι πρέπει να κάνετε αν έχετε

Το χαρτονόμισμα των 500 ευρώ, δεν θα περιλαμβάνεται στη νέα «γενιά» που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι τα 500ευρα που βρίσκονται ήδη στην κατοχή πολιτών χάνουν την αξία τους.

Συγκεκριμένα, τα υπάρχοντα χαρτονομίσματα παραμένουν κανονικά έγκυρα, χωρίς ημερομηνία λήξης, και μπορούν να ανταλλάσσονται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος χωρίς χρονικό περιορισμό.

Η ΕΚΤ προχωρά στην ανανέωση της εμφάνισης των τραπεζογραμματίων, με νέες παραστάσεις, σύγχρονη αισθητική και ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, έχει όμως αποφασίσει ότι δεν θα εκδοθεί νέο χαρτονόμισμα των 500 ευρώ.

Η απόφαση αυτή είχε δρομολογηθεί εδώ και χρόνια, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε σταματήσει την παραγωγή νέων 500ευρων.

Βασικός λόγος ήταν οι ανησυχίες για τη χρήση χαρτονομισμάτων τόσο μεγάλης αξίας σε παράνομες δραστηριότητες, όπως το ξέπλυμα χρήματος.

Τι ισχύει για όσους έχουν χαρτονομίσματα των 500 ευρώ

Οι κάτοχοι 500ευρων δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια ούτε υπάρχει προθεσμία για την ανταλλαγή τους.

Τα χαρτονομίσματα που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία, παραμένουν νόμιμο χρήμα, διατηρούν πλήρως την αξία τους, ενώ μπορούν να χρησιμοποιούνται ή να ανταλλάσσονται χωρίς χρονικό περιορισμό.

Το 500ευρο, επομένως, δεν καταργείται, αλλά θα αποτελέσει μέρος της παλαιότερης σειράς χαρτονομισμάτων, χωρίς να αποκτήσει «διάδοχο» στη νέα γενιά του ευρώ.

Η νέα εικόνα και πότε θα κυκλοφορήσουν τα χαρτονομίσματα

Η ΕΚΤ συνεχίζει τη διαδικασία επιλογής της νέας αισθητικής των υπόλοιπων τραπεζογραμματίων.

Δέκα σχέδια έχουν περάσει στην τελική φάση και βασίζονται σε δύο θεματικές ενότητες:

«Ευρωπαϊκός Πολιτισμός», με αναφορές σε σημαντικές προσωπικότητες της επιστήμης, των τεχνών και του πολιτισμού, όπως η Μαρία Κιουρί, ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, ο Λεονάρντο ντα Βίντσι και η Μαρία Κάλλας.

«Ποτάμια και Πτηνά», με έμπνευση από το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης.

Οι πολίτες της Ευρωζώνης συμμετέχουν στη διαδικασία μέσω δημόσιας διαβούλευσης, ενώ η τελική επιλογή αναμένεται έως το τέλος του 2026.

Η αλλαγή της εικόνας των ευρώ δεν θα γίνει άμεσα. Μετά την επιλογή των σχεδίων θα ακολουθήσουν η τεχνική ανάπτυξη, οι δοκιμές ασφαλείας και η διαδικασία παραγωγής.

Η ΕΚΤ εκτιμά ότι θα χρειαστούν ακόμη αρκετά χρόνια μέχρι τα νέα χαρτονομίσματα να φτάσουν στα πορτοφόλια των πολιτών.

Μέχρι τότε, τα σημερινά ευρώ θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται κανονικά.

Για το 500ευρο, όμως, η κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη: όσα χαρτονομίσματα υπάρχουν θα συνεχίσουν να έχουν αξία, αλλά νέα 500ευρα δεν θα τυπωθούν.