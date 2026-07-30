Πάτρα: Θλίψη στον Άγιο Βασίλειο για τον αιφνίδιο θάνατο του 37χρονου Γιάννη Πατούχα

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία του Αγίου Βασιλείου Πατρών η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Γιάννη Πατούχα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 37 ετών.

Ο άτυχος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Τετάρτης, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, με την είδηση να προκαλεί σοκ σε συγγενείς, φίλους και όσους τον γνώριζαν.

Ο Γιάννης Πατούχας ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία. Άνθρωποι που είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν μιλούν για έναν άνθρωπο ευγενικό, καλοσυνάτο και πάντα πρόθυμο να βοηθήσει, με το χαμόγελο να αποτελεί σταθερό γνώρισμα της προσωπικότητάς του.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Πέμπτη, στις 10:30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου, στο Κοιμητήριο Αγίου Βασιλείου Ρίου. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής αναμένεται να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία, αποχαιρετώντας έναν νέο άνθρωπο που έφυγε τόσο πρόωρα.

Τον εκλιπόντα αποχαιρετούν ο πατέρας του Νικόλαος Πατούχας, τα αδέλφια του Κωνσταντίνος Πατούχας, Δήμητρα και Δημήτριος Ρήγας, Ελισσάβετ και Ευάγγελος Δαγιάμας, καθώς και οι υπόλοιποι συγγενείς.

Η ξαφνική απώλειά του έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην Πάτρα και ιδιαίτερα στον Άγιο Βασίλειο, όπου από την πρώτη στιγμή πλήθος ανθρώπων εκφράζει τα συλλυπητήριά του και τη συμπαράστασή του στην οικογένεια, αποχαιρετώντας με συγκινητικά λόγια έναν άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή πολύ νωρίς.

*Με στοιχεία απο εφημερίδα "Πελοπόννησος"