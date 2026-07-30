Ακρίβεια στις διακοπές: Οι αυξημένες τιμές βάζουν «φρένο» στα ταξίδια στην ηπειρωτική Ελλάδα

Η αύξηση στις τιμές των καυσίμων «πονοκέφαλος» για τους ταξιδιώτες
Η ακρίβεια που σαρώνει τα νοικοκυριά τα τελευταία χρόνια έχει μετατρέψει το ελληνικό καλοκαίρι από αυτονόητο δικαίωμα σε πολυτέλεια για λίγους.
Η εξίσωση των διακοπών για τα ελληνικά νοικοκυριά έχει μετατραπεί σε έναν δύσκολο γρίφο για δυνατούς λύτες.
Με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια να αποτελούν «βραχνά», τις τιμές των καταλυμάτων να πιέζουν ασφυκτικά και τα καύσιμα να έχουν πάρει την ανηφόρα οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί, για όσους/ες καταφέρουν να αποδράσουν έστω και για λίγες ημέρες, εκτροχιάζονται.
Η εναλλακτική της ηπειρωτικής Ελλάδας και μερικά παραδείγματα για το κόστος μετακίνησης
Για πολλές οικογένειες, η επιλογή ενός νησιωτικού προορισμού έχει καταστεί σχεδόν απαγορευτική καθώς το κόστος μετακίνησης για μια οικογένεια με αυτοκίνητο συχνά ισοδυναμεί με τον προϋπολογισμό της διαμονής. Ως αποτέλεσμα, η ηπειρωτική Ελλάδα (Πελοπόννησος, Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα, Χαλκιδική) αποτελεί εναλλακτική για τις θερινές αποδράσεις.
Ωστόσο, το ταξίδι με το ιδιωτικό όχημα έχει τους δικούς του οικονομικούς «κόφτες».
Η τιμή της βενζίνης παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα, μετατρέποντας το γέμισμα του ρεζερβουάρ σε σημαντικό έξοδο του προϋπολογισμού. Οι αλλεπάλληλοι σταθμοί διοδίων στους αυτοκινητοδρόμους προσθέτουν ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό στη συνολική μετακίνηση.
Αποκαλυπτικό είναι το ρεπορτάζ του MEGA για τους εκδρομείς που θα επιλέξουν κοντινούς προορισμούς.
- Στο Ναύπλιο το συνολικό κόστος για βενζίνη και διόδια (πήγαινε-έλα) φτάνει τα 57 ευρώ.
- Για Μεθώνη, ένας οικογενειακός προορισμός, το κόστος για να πας και να γυρίσεις είναι 118 ευρώ.
Το κόστος μεταφοράς εκτοξεύεται όσο απομακρύνεσαι από την πρωτεύουσα.
- Αθήνα-Μονεμβασία (πήγαινε-έλα) είναι σχεδόν 130 ευρώ για βενζίνη και διόδια, λίγο κάτω από 160 ευρώ το αντίστοιχο κόστος για το Χορευτό Πηλίου.
Ακρίβεια: Ένας στους δύο δεν σχεδιάζει να κάνει καθόλου φέτος καλοκαιρινές διακοπές
Η οικονομική πίεση που υφίστανται οι καταναλωτές αποτυπώνεται καθαρά στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις και τα στοιχεία των ερευνών κοινής γνώμης.
Σχεδόν το 47% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν θα καταφέρει να πραγματοποιήσει καθόλου καλοκαιρινές διακοπές. Το υψηλό κόστος διαμονής (άνω του 75%), η ανάγκη κάλυψης άλλων βασικών υποχρεώσεων και οι αυξημένες τιμές των εισιτηρίων/καυσίμων καταγράφονται ως οι κύριοι λόγοι αποχής. Σχεδόν οι μισοί πολίτες εκτιμούν ότι η οικονομική τους κατάσταση είναι χειρότερη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Για όσους τελικά καταφέρνουν να ταξιδέψουν, το μοντέλο των πολυήμερων, αμέριμνων διακοπών ανήκει στο παρελθόν.
Οι ταξιδιώτες επιστρατεύουν στρατηγικές εξοικονόμησης πόρων:
- Πάνω από το 45% των ταξιδιωτών επιλέγει τη διαμονή σε δικό του ή συγγενικό/φιλικό σπίτι για να μηδενίσει το κόστος καταλύματος.
- Μείωση των γευμάτων σε εστιατόρια, περιορισμός της νυχτερινής διασκέδασης και προμήθειες από το σούπερ μάρκετ.
Οι δείκτες της Hellosafe
Ενώ η εξωτερική τουριστική κίνηση σημειώνει ρεκόρ, η εγχώρια τουριστική δαπάνη υποχωρεί, αποτυπώνοντας την απόκλιση μεταξύ των εσόδων του τουριστικού προϊόντος και της αγοραστικής δύναμης του Έλληνα καταναλωτή. Η Ελλάδα αναδεικνύεται ακριβότερη χώρα της Μεσογείου για διακοπές το 2026, σύμφωνα με τη νέα διεθνή έρευνα της εταιρείας Hellosafe. Η λίστα καταρτίζεται με βάση το μέσο ημερήσιο κόστος για διαμονή σε κατάλυμα (ξενοδοχείο ή Airbnb), φαγητό (με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για εστιατόρια) και μετακινήσεις εντός κάθε χώρας, συν το κόστος για τουριστικές δραστηριότητες (π.χ. επισκέψεις σε μουσεία – αξιοθέατα).
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