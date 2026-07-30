Ακρίβεια στις διακοπές: Οι αυξημένες τιμές βάζουν «φρένο» στα ταξίδια στην ηπειρωτική Ελλάδα

Η ακρίβεια που σαρώνει τα νοικοκυριά τα τελευταία χρόνια έχει μετατρέψει το ελληνικό καλοκαίρι από αυτονόητο δικαίωμα σε πολυτέλεια για λίγους.

Η εξίσωση των διακοπών για τα ελληνικά νοικοκυριά έχει μετατραπεί σε έναν δύσκολο γρίφο για δυνατούς λύτες.

Με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια να αποτελούν «βραχνά», τις τιμές των καταλυμάτων να πιέζουν ασφυκτικά και τα καύσιμα να έχουν πάρει την ανηφόρα οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί, για όσους/ες καταφέρουν να αποδράσουν έστω και για λίγες ημέρες, εκτροχιάζονται.

Η εναλλακτική της ηπειρωτικής Ελλάδας και μερικά παραδείγματα για το κόστος μετακίνησης

Για πολλές οικογένειες, η επιλογή ενός νησιωτικού προορισμού έχει καταστεί σχεδόν απαγορευτική καθώς το κόστος μετακίνησης για μια οικογένεια με αυτοκίνητο συχνά ισοδυναμεί με τον προϋπολογισμό της διαμονής. Ως αποτέλεσμα, η ηπειρωτική Ελλάδα (Πελοπόννησος, Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα, Χαλκιδική) αποτελεί εναλλακτική για τις θερινές αποδράσεις.

Ωστόσο, το ταξίδι με το ιδιωτικό όχημα έχει τους δικούς του οικονομικούς «κόφτες».

Η τιμή της βενζίνης παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα, μετατρέποντας το γέμισμα του ρεζερβουάρ σε σημαντικό έξοδο του προϋπολογισμού. Οι αλλεπάλληλοι σταθμοί διοδίων στους αυτοκινητοδρόμους προσθέτουν ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό στη συνολική μετακίνηση.

Αποκαλυπτικό είναι το ρεπορτάζ του MEGA για τους εκδρομείς που θα επιλέξουν κοντινούς προορισμούς.