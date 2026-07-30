Μοναχοπαίδι από το Αγρίνιο ο 27χρονος πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γύθειο

Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης εντοπίστηκε νεκρός σε σημείο εκτός του περιμέτρου της πυρκαγιάς την Τετάρτη στο Γύθειο
Θρήνο έχει προκαλέσει στο Αγρίνιο, από όπου καταγόταν, ο θάνατος του 27χρονου αξιωματικού της Πυροσβεστικής που εντοπίστηκε νεκρός σε σημείο εκτός του περιμέτρου της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες, Τετάρτη στο Γύθειο.
Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης υπηρετούσε ως υποδιοικητής της Πυροσβεστικής στο Γύθειο.
Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, o άτυχος 27χρονος πυροσβέστης ήταν γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο και το μοναδικό παιδί της οικογένειας.
Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης είχε εισαχθεί στη Σχολή Πυροσβεστών το 2017, την οποία ολοκλήρωσε με εξαιρετική επίδοση, ενώ στη συνέχεια φοίτησε και στη Σχολή Αξιωματικών. Μετά την αποφοίτησή του υπηρέτησε για δύο χρόνια στην Αθήνα, ενώ από τον Ιούνιο του 2025 είχε τοποθετηθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου, όπου και υπηρετούσε ως υποδιοικητής.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, ο πυροσβέστης παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο 27χρονος βρισκόταν στο σημείο αλλά δεν επιχειρούσε στην κατάσβεση με την ιατροδικαστική εξέταση να αναμένεται να φανερώσει τα αίτια θανάτου του.
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