Μοναχοπαίδι από το Αγρίνιο ο 27χρονος πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γύθειο

Θρήνο έχει προκαλέσει στο Αγρίνιο, από όπου καταγόταν, ο θάνατος του 27χρονου αξιωματικού της Πυροσβεστικής που εντοπίστηκε νεκρός σε σημείο εκτός του περιμέτρου της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες, Τετάρτη στο Γύθειο.

Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης υπηρετούσε ως υποδιοικητής της Πυροσβεστικής στο Γύθειο.

Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, o άτυχος 27χρονος πυροσβέστης ήταν γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο και το μοναδικό παιδί της οικογένειας.