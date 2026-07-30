Κυψέλη: Θρίλερ με το κινητό της 38χρονης που εξέπεμπε σήμα μέρες μετά τη δολοφονία

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα και σήμερα γύρω από το θρίλερ με τον θάνατο της 38χρονης γυναίκας, η σορός της οποίας βρέθηκε μέσα στην βαλίτσα στην Κυψέλη.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως η Βρετανίδα έφτασε στη χώρα μέσω του Εδιμβούργου ενώ το κινητό της εξέπεμπε σήμα μέχρι και τη στιγμή που έγιναν γνωστά τα στοιχεία της.

Η σορός της 38χρονης γυναίκας βρέθηκε στις 18 Ιουλίου από άστεγο. Ο άνδρας κατήγγειλε πως είδε ένα ανθρώπινο πόδι να κρέμεται από βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη και αμέσως ειδοποίησε τις αρχές. Έτσι, ξεκίνησε αγώνας δρόμου για την ταυτοποίηση της σορού, ώσπου εν τέλει ΕΛΑΣ και Ιντερπόλ ανακάλυψαν τα στοιχεία της.

Αποδείχθηκε πως η σορός ανήκει στην 38χρονη Βρετανίδα με τα αρχικά E.J.R, η οποία μάλιστα έφτασε στην Ελλάδα μέσω του Εδιμβούργου, στις 26 Ιουνίου.

Από εκείνη την ημέρα μέχρι και τη στιγμή που βρήκε τραγικό θάνατο, έμενε σε φιλικό σπίτι σε περιοχή της Αττικής.