Για Σένα: Ο Κίμωνας Κουρής δεν πιστεύει στον έρωτα μέχρι που τον βρίσκει

Το «Για Σένα», το σύγχρονο ρομαντικό δράμα του Alpha που συνδυάζει τον έρωτα, το μυστήριο και τη δύναμη της λύτρωσης περιγράφει μια ιστορία που ο έρωτας γεννιέται τη στιγμή που όλα μοιάζουν να διαλύονται.

Ο Φίλιππος Ηλιάδης (Κίμων Κουρής) είναι ένας άνθρωπος που έχτισε μόνος του τη ζωή του. Αυστηρός με τον εαυτό του, ακέραιος στις επιλογές του και αφοσιωμένος στην οικογένειά του, πιστεύει πως τίποτα δεν μπορεί να κλονίσει όλα όσα έχει κατακτήσει. Μέχρι τη στιγμή που η σύζυγός του τον αφήνει αντιμέτωπο με ένα μυστικό που δεν γνώριζε πως υπήρχε.

Η ανάγκη του να μάθει τι πραγματικά συνέβη τον οδηγεί σε μια έρευνα που ξετυλίγει σιγά σιγά ένα κουβάρι ανθρώπων, σχέσεων και κρυμμένων αληθειών. Στην ίδια διαδρομή συναντά τη Μελίνα Ελευθερίου (Ειρήνη Αγγελοπούλου), μια νέα γυναίκα με έντονη αίσθηση δικαιοσύνης, η οποία αναζητά τις ίδιες απαντήσεις, αλλά για εντελώς διαφορετικούς λόγους.