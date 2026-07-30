Από τη «Μάνη» στο «Grand Hotel»: Οι πρωταγωνιστές αλλάζουν ρόλους και… τηλεοπτική στέγη

Όλες οι τηλεοπτικές εξελίξεις της σεζόν

Η τηλεοπτική σεζόν έφτασε στο τέλος της και πολλές καθημερινές σειρές έριξαν οριστική αυλαία, αφήνοντας τους τηλεθεατές χωρίς την αγαπημένη τους συνήθεια που τους κρατούσε συντροφιά τα βράδια. Όσοι όμως αγάπησαν τους ηθοποιούς του Grand Hotel (Ant1) και της Γης της Ελιάς (Mega), δεν θα μείνουν για πολύ χωρίς τους λατρεμένους τους πρωταγωνιστές, καθώς οι περισσότεροι έχουν ήδη υπογράψει για τις επόμενες τηλεοπτικές τους δουλειές. Οι σταθμοί έχουν ήδη προγραμματίσει τις σειρές που θα ρίξουν στη μάχη της τηλεθέασης την ερχόμενη σεζόν, αφού η μυθοπλασία αποτελεί βασικό συστατικό της prime time ζώνης. Ποια είναι, λοιπόν, τα επόμενα βήματα των πρωταγωνιστών; Σπιλιάδες (Ant1)

Ο «Πέτρος Ασλάνογλου» και η «Ελένη Κεχαγιά» έκλεισαν πίσω τους τις πόρτες του Grand Hotel και ετοιμάζονται να βρεθούν στις Σπιλιάδες, επίσης μέσα από την συχνότητα του Ant1, το ερχόμενο φθινόπωρο. Ο Γιάννης Κουκουράκης και η Γιολάντα Καλογεροπούλου μπορεί στο Grand Hotel να μην τα πήγαιναν καλά, όμως στη νέα σειρά εποχής ο γοητευτικός ηθοποιός θα υποδυθεί τον άντρα που βρέθηκε στον δρόμο της Νίκης (Γιολάντα Καλογεροπούλου), μιας γυναίκας χωρίς καμία μνήμη για το παρελθόν της. Η νέα δραματική σειρά εποχής προορίζεται για διπλή εβδομαδιαία προβολή. Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Ντένια Ψυλλιά (η «Φρύνη Χριστοδουλέα» της Γης της Ελιάς), καθώς και η Αντιγόνη Κουλουκάκου (η «Ιουλία Βρεττάκου» από την ίδια σειρά).

Κρίνο και Αγκάθι (Ant1)

«Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει». Η φράση αυτή ακούγεται στο τρέιλερ της νέας σειράς του ΑΝΤ1, με την... κατάρα των απαγορευμένων ερώτων να ακολουθεί τον Γιώργο Γεροντιδάκη. Τόσο στις Άγριες Μέλισσες όσο και στο Grand Hotel, ο ηθοποιός έζησε σχέσεις με εμπόδια και απαγορευμένους έρωτες. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και στη νέα δραματική σειρά εποχής Κρίνο και Αγκάθι, όπου θα πρωταγωνιστήσει μαζί με την Αναστασία Παντούση. Στο πλευρό τους θα βρίσκονται οι Στέλιος Μάινας, Μαρία Ζορμπά, Γιάννης Τσορτέκης και Κατερίνα Διδασκάλου, σε μια ιστορία γεμάτη αγάπη, εκδίκηση και συγκλονιστικές αποκαλύψεις. Στην ίδια σειρά, θα συμμετέχει και ο Γιάννης Βασιλώτος, που στο Grand Hotel υποδύθηκε τον Μάρκο, το πρωτοπαλίκαρο του Γεράσιμου Χατζημήτρου.

Κουτσουπιές (ΕΡΤ)

Ο Στάθης Κόικας, η Μελίνα Λεφαντζή και η Αλεξάνδρα Παντελάκη ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους μετά το τέλος του Grand Hotel. Αυτή τη φορά, εκτός από ίντριγκες, υπόσχονται και άφθονο γέλιο μέσα από το νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Η νέα κωμωδία Κουτσουπιές αφηγείται την ιστορία δύο διαφορετικών κόσμων που καλούνται να συνυπάρξουν. Οι Κουτσουπιές είναι ένα μικρό ορεινό χωριό που αρνείται τους τρελούς ρυθμούς της εποχής. Όταν όμως κινδυνεύει να ερημώσει, μια τολμηρή αγγελία προσφέρει δωρεάν στέγη σε κατοίκους της Αθήνας για να κάνουν μια νέα αρχή. Πώς θα αντιδράσουν οι ντόπιοι όταν το «νέο αίμα» αρχίσει να εγκαθίσταται στο χωριό;

Ντέρτι (Ant1)

Η νέα σειρά με την υπογραφή των Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη μεταφέρει τους τηλεθεατές πίσω στο χρόνο, σε μια δεκαετία που οι μεγαλύτεροι νοσταλγούν και οι νεότεροι ανακαλύπτουν. Στο Grand Hotel, ο Λεωνίδας Κακούρης και ο Τάσος Νούσιας ήταν ερωτικοί αντίζηλοι (ως Ιάκωβος Τσακίρογλου και Χαραλάμπης Ιακωβίδης) διεκδικώντας τη Θεώνη. Στο Ντέρτι, όμως, οι δύο τους υποδύονται δύο κολλητούς φίλους, η σχέση των οποίων θα δοκιμαστεί εφιαλτικά. Ο Λεωνίδας (Λεωνίδας Κακούρης) είναι το πρώτο όνομα στο νυχτερινό κέντρο «Ντέρτι», ιδιοκτησίας του Αλέκου (Τάσος Νούσιας). Η σειρά μάς μεταφέρει στην Πάτρα του 1987, ανάμεσα σε ανθρώπους που κρύβουν πληγές και προσπαθούν να ξεφύγουν από το παρελθόν τους, υπό τους ήχους της λαϊκής μουσικής σε ρυθμό 9/8 και τα φώτα νέον.

Θάλασσες μας χώρισαν (ΕΡΤ)

Ο Λεωνίδας Κακούρης και ο Γιάννης Κουκουράκης θα έχουν διπλό τηλεοπτικό ρόλο την ερχόμενη σεζόν, καθώς συμμετέχουν και στη νέα κινηματογραφική μίνι σειρά της ΕΡΤ Θάλασσες μας χώρισαν, που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Ιφιγένειας Τέκου. Η σειρά αποτελείται από 8 επεισόδια, με ένα δυνατό καστ που περιλαμβάνει επίσης τις Κατερίνα Λέχου, Νεφέλη Κουρή, Χριστίνα Αλεξανιάν και Δήμητρα Ματσούκα. Η ιστορία ξεκινά το 1937, όταν η οικογένεια Γεωργά (Κατερίνα Λέχου και Λεωνίδας Κακούρης) βιώνει την τραγική απώλεια του μικρού τους γιου, γεγονός που τους αναγκάζει να αφήσουν τη Σύμη και να μετακομίσουν στην Κωνσταντινούπολη με τις δύο κόρες τους.

Σύγκρουση (Mega)

Η τρίτη παραγωγή στην οποία θα δούμε τον Λεωνίδα Κακούρη είναι η Σύγκρουση, το νέο ερωτικό-δικαστικό θρίλερ του Mega. Σε σενάριο των Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη, η μίνι σειρά 8 επεισοδίων έχει ολοκληρώσει τα γυρίσματά της. Στην σειρά, θα συμμετέχει και ο Αλέξανδρος Βάρθης ο οποίος κράτησε το ρόλο του «Βλάσση» στο Grand Hotel. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Φίλιππος Ράπτης (Δημήτρης Καπουράνης), ένας νεαρός μουσικός που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη, κατηγορούμενος για τον θάνατο της συντρόφου του σε ένα τροχαίο δυστύχημα γεμάτο σκιές και αναπάντητα ερωτήματα.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/DavFeYDjEsW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mega TV (@megatvcom)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>

Μπλε Ώρες (ΣΚΑΪ)

Η νέα δραματική σειρά Μπλε Ώρες έρχεται στον ΣΚΑΪ, ταξιδεύοντας το κοινό στα χωριά του Πηλίου, τον Βόλο και τη Σκιάθο. Εκεί, μια στυγερή δολοφονία γίνεται η αφορμή για μια ιστορία γεμάτη έρωτα, μυστήριο και ανατροπές. Στους κεντρικούς ρόλους θα δούμε αγαπημένα πρόσωπα από τη Γη της Ελιάς: οι Γιώργος Παρτσαλάκης, Πασχάλης Τσαρούχας, Βάσια Παναγοπούλου και Ευφροσύνη Κουτσουβέρη συναντιούνται ξανά υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Ανδρέα Γεωργίου και το σενάριο της Βάνας Δημητρίου.