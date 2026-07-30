«Διακοπές» στα φάρμακα παχυσαρκίας για δύο μήνες – Πώς θα συνεχιστεί η λήψη της αγωγής από Σεπτέμβριο

Κάθε δυνατή προσπάθεια καταβάλλει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ώστε να λάβουν τις οκτώ δόσεις των δωρεάν φαρμάκων για την παχυσαρκία ολοκληρώνοντας τον κύκλο θεραπείας τους οι δικαιούχοι που έμειναν… στον αέρα λόγω λήξης της χρηματοδότησης του προγράμματος από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ταυτόχρονα, η Αριστοτέλους είναι επί ποδός για να συνεχιστεί το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας ενηλίκων που είχε, όπως φαίνεται, μεγάλη απήχηση.

Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί αυτή την περίοδο αφορά σε 46.000 δικαιούχους οι οποίοι αντιμετωπίζουν ένα δίμηνο χρονικό «κενό» για να τελειώσουν τον 8μηνο κύκλο της θεραπείας τους, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στο τέλος Ιουνίου, όπως συνέβη με όλα τα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης προγράμματα. Σημειώνεται ότι η χορήγηση των δωρεάν θεραπειών ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο αντί για τον Σεπτέμβριο, επομένως θα ολοκληρωνόταν στο τέλος Αυγούστου. Παράλληλα, μένουν απλήρωτες οι συνταγές των φαρμάκων και για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο.

Το Υπουργείο Υγείας ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος, ώστε αφενός να μην απαιτηθεί όσοι χρειάζονται τις θεραπείες τους να επωμιστούν το υψηλό μηνιαίο κόστος τους και αφετέρου τυχόν διακοπή του κύκλου αγωγής να μην οδηγήσει σε επιδείνωση της νόσου της παχυσαρκίας. Σύμφωνα με όσα επιβεβαίωσε ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, στους δημοσιογράφους υγείας σε προχθεσινή συνέντευξη Τύπου, η ΕΕ δεν ενέκρινε το ελληνικό αίτημα.

Έτσι, αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται οι εξής κινήσεις. Καταρχάς, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας φροντίζει ώστε οι παραπάνω δικαιούχοι να ολοκληρώσουν τις οκτώ δόσεις τους δωρεάν από τον Σεπτέμβριο, με τη χρηματοδότηση των θεραπειών να έρχεται από εθνικούς πόρους. Αυτό βέβαια, δεν εξασφαλίζει τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο κατά τους οποίους οι ασθενείς καλούνται να αποφασίσουν είτε να διακόψουν την αγωγή τους ή να την πληρώσουν ιδιωτικά. Το Υπουργείο αναγνωρίζει το κώλυμα που δημιουργείται και πρόθεσή του είναι να μην στερηθεί κανείς την αγωγή που τον βοηθά στην απώλεια βάρους και τη ρύθμιση συνοδών με το περιττό βάρος προβλημάτων υγείας.

Επιπλέον, μετά από επιτακτικό αίτημα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) για άμεση εξόφληση των οφειλών για συνταγές φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, αναμένεται τροπολογία και ψήφισή της από τη Βουλή που θα αφορά στην εξόφληση από κρατικούς πόρους (πιθανότατα τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) των συνταγών για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο.

Από τον Σεπτέμβριο, πάντως, αναμένεται η συνέχιση όλου του «Προλαμβάνω», δηλαδή των προγραμμάτων κατά του καρκίνου του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου, των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Στο πεδίο της παχυσαρκίας, αυτή την περίοδο γίνονται οι σχετικές διαβουλεύσεις ώστε να συνεχιστεί η δωρεάν φαρμακευτική αγωγή αλλά και διατροφική συμβουλευτική και παρακολούθηση από ειδικό γιατρό στα ενήλικα άτομα που πραγματικά το έχουν ανάγκη και αποδεδειγμένα έχασαν βάρος συμμετέχοντας στο τελευταίο πρόγραμμα.