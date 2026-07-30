Ρέθυμνο: Σήμερα οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον

Δύσκολη ημέρα σήμερα στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο, όπου θα γίνουν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της πυρόσβεσης, όταν εγκλωβίστηκαν στη φωτιά της Κρύας Βρύσης.

Λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι θα γίνει η εξόδιος ακολουθία του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι, ενώ η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη θα τελεστεί στις 17:00 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Περιβόλια στο Ρεθύμνο.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, τον 58χρονο πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονο εποχικό πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη.

Ο Παντελής Διαμαντάκης ήταν μόλις 25 ετών. Είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και είχε ξεκινήσει να εργάζεται ως εποχικός πυροσβέστης. Στον Φουρφουρά Ρεθύμνου, η είδηση του θανάτου του έχει βυθίσει την τοπική κοινωνία στο πένθος. Ήταν παιδί πολύτεκνης οικογένειας, με τον πατέρα του να είναι ιερέας της περιοχής. Όσοι τον γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν ευγενικό άτομο για το οποίο όλοι είχαν να πουν έναν καλό λόγο.