Συγκλονιστικός Βασίλης Παπακωνσταντίνου: «Δύο άνθρωποι κάηκαν εδώ δίπλα μας»

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου το βράδυ της Τετάρτης έδωσε συναυλία στο Ηράκλειο της Κρήτης την ώρα που το νησί δοκιμαζόταν από τις καταστροφικές φωτιές στο Ρέθυμνο και στη Σητεία και τον χαμό δύο πυροσβεστών.

Κάποιοι από τους θεατές άναψαν καπνογόνα όπως συνηθίζεται στις συναυλίες του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Ο καλλιτέχνης ζήτησε να σβήσουν αμέσως τα καπνογόνα, προειδοποιώντας μάλιστα ότι σε διαφορετική περίπτωση θα σταματούσε τη συναυλία.

«Δύο άτομα κάηκαν εδώ δίπλα μας. Σας παρακαλώ, σεβόμαστε τους δύο ανθρώπους του Ρεθύμνου», είπε από τη σκηνή και καταχειροκροτήθηκε.

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