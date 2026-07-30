Πάτρα: Στις φλόγες σταθμευμένο αυτοκίνητο τη νύχτα – Ερευνάται το ενδεχόμενο εμπρησμού

Νέο περιστατικό πυρκαγιάς σε σταθμευμένο αυτοκίνητο σημειώθηκε αργά το βράδυ στην Πάτρα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, με αποτέλεσμα το όχημα να υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές πριν τεθεί υπό έλεγχο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να κατασβέσουν τη φωτιά, αποτρέποντας την επέκτασή της σε παρακείμενα οχήματα ή άλλες εγκαταστάσεις.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ αυτών και εκείνο του εμπρησμού.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ανάλογων συμβάντων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην Πάτρα, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό στις Αρχές και εντείνει την έρευνα για τυχόν κοινά στοιχεία μεταξύ των υποθέσεων.