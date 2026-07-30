Λέσβος: Τιτάνια μάχη με τις αναζωπυρώσεις και τους ανέμους

Τραυματίστηκε πυροσβέστης
Με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν εκ νέου τις ρίψεις τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις και τους ισχυρούς ανέμους στη φωτιά στο Πλωμάρι στη Λέσβο.
Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (29.07.2026) στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου στη Λέσβο. Στάλθηκαν τρία μηνύματα 112 ενώ η πυροσβεστική κατάφερε να απομακρύνει τη φωτιά από το χωριό ενώ καταστράφηκαν στάβλοι χωρίς να τραυματιστεί κάποιο ζώο.
Κατά τη διάρκεια της πολύωρης επιχείρησης τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης, ο οποίος, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες, υπέστη κάταγμα στο πόδι. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία. Σήμερα θα εξεταστεί η ανάγκη να αντιμετωπιστεί το κάταγμα χειρουργικά ή θα ακολουθηθεί συντηρητική αγωγή.
Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές στην περιοχή του Πλωμαρίου στη Λέσβο, όπου η φωτιά έκαιγε από το μεσημέρι της Τετάρτης (29.07.2026) δασικές και ελαιοκαλλιεργημένες εκτάσεις.
Στην περιοχή επιχειρούν 92 πυροσβέστες, πέντε πεζοπόρα τμήματα και 19 οχήματα, ενώ νωρίτερα είχαν διατεθεί τρία αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.
Το έργο των δυνάμεων δυσχέραιναν οι ισχυρές ριπές ανέμου, που κατά διαστήματα ξεπερνούσαν τα οκτώ μποφόρ. Πρόσθετα προβλήματα προκαλούσαν η έλλειψη αγροτικών και δασικών δρόμων σε μεγάλα τμήματα της καιόμενης έκτασης και το ιδιαίτερα δύσβατο έδαφος.
Πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πυρόπληκτων
Το υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, ενεργοποίησε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των ανθρώπων που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου στον Δήμο Αγίου Βασιλείου.
Η πλατφόρμα λειτουργεί μέσω του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επικουρικά προς τις παροχές της Περιφέρειας Κρήτης και των δήμων, προκειμένου να εντοπίζονται άμεσα διαθέσιμα καταλύματα για κατοίκους και επισκέπτες που χρειάζονται προσωρινή φιλοξενία.
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