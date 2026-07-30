Λέσβος: Τιτάνια μάχη με τις αναζωπυρώσεις και τους ανέμους

Με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν εκ νέου τις ρίψεις τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις και τους ισχυρούς ανέμους στη φωτιά στο Πλωμάρι στη Λέσβο.

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (29.07.2026) στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου στη Λέσβο. Στάλθηκαν τρία μηνύματα 112 ενώ η πυροσβεστική κατάφερε να απομακρύνει τη φωτιά από το χωριό ενώ καταστράφηκαν στάβλοι χωρίς να τραυματιστεί κάποιο ζώο.

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης επιχείρησης τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης, ο οποίος, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες, υπέστη κάταγμα στο πόδι. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία. Σήμερα θα εξεταστεί η ανάγκη να αντιμετωπιστεί το κάταγμα χειρουργικά ή θα ακολουθηθεί συντηρητική αγωγή.

Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές στην περιοχή του Πλωμαρίου στη Λέσβο, όπου η φωτιά έκαιγε από το μεσημέρι της Τετάρτης (29.07.2026) δασικές και ελαιοκαλλιεργημένες εκτάσεις.