Σκόπελος: Στους κορυφαίους προορισμούς «slow travel» παγκοσμίως για το 2026

Μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε η Σκόπελος, καθώς συγκαταλέγεται στη λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς που προτείνεται να επισκεφθεί κανείς το 2026 για «slow travel», σύμφωνα με το διεθνές ταξιδιωτικό blog Just One For The Road.

Στο σχετικό αφιέρωμα, η Σκόπελος καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και παρουσιάζεται ως ένας πολύπλευρος ελληνικός νησιωτικός προορισμός, που διατηρεί τον αυθεντικό του χαρακτήρα και προσφέρει ποιοτικές, ήπιες διακοπές, μακριά από τον μαζικό τουρισμό.

Φυσική ομορφιά και αυθεντικότητα

Το δημοσίευμα εστιάζει στη μοναδική φυσική ομορφιά του νησιού, με τα καταπράσινα πευκοδάση που καταλήγουν στη θάλασσα, τις κρυστάλλινες παραλίες και το αρμονικό τοπίο που συνδυάζει βουνό και δαντελωτή ακτογραμμή. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, η Σκόπελος «κινείται στον σωστό βηματισμό», επιλέγοντας τη γαλήνη, την ισορροπία και την αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα γραφικά σοκάκια της Χώρας, στο παραδοσιακό λιμάνι, στα βυζαντινά εκκλησάκια και στη διακριτή αρχιτεκτονική ταυτότητα του νησιού, στοιχεία που συνθέτουν μια γνήσια ελληνική ταξιδιωτική εμπειρία.

Η διεθνής προβολή μέσω του «Mamma Mia!»

Το άρθρο υπογραμμίζει επίσης τη διεθνή αναγνωρισιμότητα που απέκτησε η Σκόπελος από τα γυρίσματα της ταινίας Mamma Mia!, χωρίς αυτό να αλλοιώσει τον ήπιο και ανεπιτήδευτο χαρακτήρα της. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε οργανωμένες περιηγήσεις σε εμβληματικά σημεία, όπως το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη και η παραλία Καστάνη, εικόνες που έχουν χαραχθεί στη μνήμη εκατομμυρίων θεατών παγκοσμίως.

Το Just One For The Road, που διαβάζεται από επαγγελματίες του τουρισμού διεθνώς, έχει βραβευθεί πρόσφατα στη Μεγάλη Βρετανία ως Best Emerging Travel Blog, ενώ ο δημιουργός του έχει διακριθεί ως Travel Blogger & Writer of the Year in UK. Στη λίστα του 2026 περιλαμβάνονται συνολικά 13 προορισμοί από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων περιοχές από τη Γαλλία, το Βιετνάμ, τη Σλοβενία, την Κροατία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία, τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία, την Ταϊλάνδη και το Βόρνεο.

Αφιέρωμα και από τη βρετανική The Sun

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και πρόσφατο αφιέρωμα της βρετανικής εφημερίδας The Sun, που προτρέπει τους αναγνώστες της «να μην συμβιβαστούν με μέτριες επιλογές» και να επισκεφθούν ένα ελληνικό νησί «που οι ταξιδιώτες αγαπούν και θέλουν να επιστρέφουν ξανά και ξανά».

Σύμφωνα με τη The Sun, η Σκόπελος αποτελεί παράδειγμα παραδοσιακού ελληνικού προορισμού, που χωρίς να απαρνηθεί την ταυτότητά του, μπορεί να καλύψει διαφορετικά ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα: από τη κινηματογραφική εμπειρία, έως την ποιοτική γαστρονομία, την αληθινή φιλοξενία και τα ήρεμα παραθαλάσσια τοπία.

Στοχευμένη διεθνής προβολή ενόψει της νέας σεζόν

Όπως δήλωσε ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού Σκοπέλου Γιώργος Παπαδαυίδ, η διαρκής παρουσία του νησιού σε επιλεκτικές διεθνείς λίστες και αφιερώματα «επιβεβαιώνει τη δυναμική της Σκοπέλου ως ποιοτικού προορισμού». Στο πλαίσιο αυτό, η συμμετοχή του Δήμου στη ITB Berlin, τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση τουρισμού παγκοσμίως στις αρχές Μαρτίου, θα συνοδευτεί από προγραμματισμένες επαφές με δημοσιογράφους, επαγγελματίες και bloggers, με στόχο την προβολή θεματικών μορφών τουρισμού όπως γαστρονομία, πεζοπορία, ποδηλασία, θαλάσσιος τουρισμός και πολιτιστικές περιηγήσεις.