Φωτιά στο Ρέθυμνο: Ανεξέλεγκτο το μέτωπο, κάηκαν σπίτια

224 πυροσβέστες με 53 οχήματα στο μέτωπο του Ρεθύμνου

Ανεξέλεγκτη καίει μέχρι σήμερα το πρωί η φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την τιτάνια μάχη τους για να συγκρατήσουν τις φλόγες που ήδη έχουν κάψει γεωργιακές εκτάσεις, σπίτια και αγροτικές εγκαταστάσεις. Στη φωτιά του Ρεθύμνου αυτή τη στιγμή επιχειρούν 53 υδροφόρα οχήματα της πυροσβεστικής από όλους τους σταθμούς της Κρήτης, 10 ομάδες της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και πεζοπόρων τμημάτων άλλων υπηρεσιών της Π.Υ. και πάνω από 220 πυροσβέστες που βρίσκονται κατά ομάδες διασκορπισμένες στις εστίες. Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας, περιφέρειας και ΟΤΑ του Ρεθύμνου, ενώ μεγάλο έργο έχουν προσφέρει εθελοντές πολίτες και κάτοικοι των πληγεισών περιοχών της ευρύτερης περιοχής και χωριών του Αγίου Βασιλείου. Οι καταστροφές μέχρι αυτή την ώρα είναι τεράστιες και δίνεται αγώνας να σωθούν, όπως επισημαίνουν αρμόδιοι, περιουσίες και να μην καούν περισσότερα σπίτια. Το πύρινο μέτωπο υπολογίζεται πως έφτασε τα 20 χλμ.

Η Πολιτική Προστασία δεν σταμάτησε να στέλνει μηνύματα μέσω των 112 για εκκένωση περιοχών. Συγκεκριμένα ζητήθηκε η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Λίγκρες με κατεύθυνση προς τις κοινότητες Αγαλιανός και Κεραμές, ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 23:35 ζητήθηκε η εκκένωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής με κατεύθυνση προς Αγαλιανό και Κεραμές.

Για τη μεγάλη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ορνέ και Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου, σε ετοιμότητα παραμένουν 7 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Έχουν ακόμη κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Επιστήμονες σημείωσαν πως η φωτιά, με το πλούμιο του καπνού -τον ανοδικό σχηματισμό του- και την προσεγγιστική θέση της εστίας όπως καταγράφηκε από τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT και επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ακολούθησε πορεία προς νότο, οδηγούμενη από επικρατούντες ανέμους, έχοντας διανύσει απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.

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Στη Σητεία η εικόνα της μεγάλης φωτιάς είναι καλύτερη, έχει οροθετηθεί σε βουνοκορφή, «δύσκολα προσεγγίσιμη», σύμφωνα με το συντονιστικό Κέντρο, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές και πιστεύεται πως με τη βοήθεια των εναέριων μέσων που θα συνδράμουν στην πυρόσβεση από το πρωί με ρίψεις, θα κατορθωθεί η κατάσβεσή της.

Στο σημείο, στην ευρύτερη περιοχή Αθερινόλακου, δρουν 8 οχήματα μία ομάδα ΕΜΟΔΕ, 25 πυροσβέστες, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου ιδιωτών και της περιφέρειας. Θρήνος για τους νεκρούς πυροσβέστες στο Ρέθυμνο

Δύο πυροσβέστες ηλικίας 25 και 58 χρόνων εντοπίστηκαν νεκροί κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι πυροσβέστες περικυκλώθηκαν από τις φλόγες και εγκατέλειψαν το πυροσβεστικό όχημα χωρίς όμως να καταφέρνουν να απομακρυνθούν εγκαίρως. Ο 25χρονος πυροσβέστης και ο 58χρονος συνάδελφός του εγκλωβίστηκαν στην περιοχή Σαχτούρια, στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχασαν τον προσανατολισμό τους μέσα στους πυκνούς καπνούς και στη συνέχεια περικυκλώθηκαν από τις φλόγες, σύμφωνα με το patris.gr.

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Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είχε αποφασίσει να υπηρετήσει ως εποχικός πυροσβέστης. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το πρώτο του διάστημα στην υπηρεσία θα είχε τόσο τραγικό τέλος. Στο χωριό Φουρφουράς στο Ρέθυμνο, από όπου καταγόταν, όλοι μιλούν για ένα ήσυχο, ευγενικό και μορφωμένο παιδί. Ήταν μέλος πολύτεκνης οικογένειας, ήταν το 5ο παιδί, ενώ ο πατέρας του είναι ιερέας της περιοχής. Ο δεύτερος πυροσβέστης, Μανώλης Στρατιδάκης καταγόταν από το Γερακάρι και υπηρετούσε ως πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης. Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για έναν δραστήριο άνθρωπο, που πρόσφερε πάντα στον τόπο του και ήταν πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού.