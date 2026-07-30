Μηνιαίες προβλέψεις, πώς θα είναι ο Αύγουστος για κάθε ζώδιο ξεχωριστά

Τι λένε τα ζώδια για τον Αύγουστο του 2026.

Κριός

Γενική Επισκόπηση

Ο Αύγουστος είναι ευνοϊκός για το ζώδιο σας, τόσο για να συνάψετε νέες γνωριμίες, όσο και για αναπτύξετε υπάρχουσες. Ενδεχομένως να αισθανθείτε ένα κύμα πάθους να σας κατακλύζει, να έχετε τονισμένη αυτοπεποίθηση και την επιθυμία να αγαπηθείτε και πάλι. Είναι ένας μήνας με έντονη ψυχαγωγία και ενασχόληση με τα παιδιά, εάν είστε γονείς. Εάν δεν υπάρχουν απόγονοι να μονοπωλούν το ενδιαφέρον σας, θα σας εμπνεύσει το ταίρι σας και θα περάσετε μοναδικές στιγμές. Η Νέα Σελήνη-Ολική Ηλιακή Έκλειψη στον Λέοντα στις 12 Αυγούστου θα βοηθήσει να βελτιώσετε τις σχέσεις σας με σύντροφο, φίλους και συγγενείς. Όσοι αναζητάτε ταίρι, τις μέρες αυτές ίσως να εισακουστούν οι ευχές σας. Η Πανσέληνος-Μερική Σεληνιακή Έκλειψη της 28/08 στον Υδροχόο θα σας δώσει μια έκρηξη ενέργειας και κάποιοι από τους περιορισμούς ή τους κανόνες που σας εγκλώβισαν θα ξεθωριάσουν. Ορισμένοι ενδεχομένως να επιστρέψουν στο σπίτι τους μετά από μακροχρόνια απουσία λόγω δουλειάς, ενώ μερικοί θα αποφασίσουν να τερματίσουν μια μυστική σχέση που τους βαραίνει ψυχολογικά.

Επαγγελματικά – Οικονομικά

Ο Ήλιος ενεργοποιεί μέσα στον Αύγουστο τον 5ο ηλιακό σας οίκο (δημιουργικότητα, έρωτας, παιδιά), όσο διαρκεί η διέλευση του μέσα από τον Λέοντα, και θα σας παρακινήσει από την θέση του αυτή να δώσετε βαρύτητα στην δημιουργική πλευρά του χαρακτήρα σας. Ασχοληθείτε με τα χόμπι σας, εκφράσετε την ακόμη και μέσα από την δουλειά σας, κάτι που θα σας αναζωογονήσει. Η συγγραφή, ο χορός ή η ζωγραφική μπορεί να φέρουν πέρα από ευχαρίστηση, ακόμη και αναγνωρησιμότητα. Μπορεί να σας φανούν τώρα κουραστικές οι καθημερινές υποχρεώσεις και θέλετε να ξεφύγετε και να διασκεδάσετε. Στις 23 του μήνα περνάει στην Παρθένο και στον 6ο ηλιακό οίκο, αναγκάζοντας σας να εστιάσετε κατά το τελευταίο δεκαήμερο σε ζητήματα εργασίας και καριέρας. Ο ανταγωνισμός στον επαγγελματικό τομέα θα είναι εξαιρετικά σκληρός το διάστημα αυτό, αλλά έχετε την δυνατότητα να πραγματοποιήσετε μια σπουδαία επαγγελματική γνωριμία. Ο Ερμής θα διέρχεται μεταξύ 9 και 25/08 τον 5ο ηλιακό σας οίκο και στο ζώδιο του Λέοντα, χαρίζοντας σας εμπνευσμένες ιδέες, που θα σας βοηθήσουν να κάνετε ένα σημαντικό βήμα προόδου στην καριέρα σας. Το σημαντικότερο όμως είναι να αγαπάτε αυτό που κάνετε. Τα χόμπι σας αποκτούν με την διέλευση αυτή ιδιαίτερη βαρύτητα και θα μπορούσαν ίσως να αποτελέσουν μια πρόσθετη πηγή εισοδήματος, γιατί είναι κάτι που αγαπάτε.

Αισθηματικά – Κοινωνικά

Μέχρι τις 6 Αυγούστου διασχίζει η Αφροδίτη το ζώδιο της Παρθένου και τον 6ο ηλιακό σας οίκο (υπηρεσίες, εργασία, υγεία), για να περάσει για το υπόλοιπου του μήνα στον Ζυγό και στον 7ο οίκο (σχέσεις, συνεταιρισμοί και γάμος). Μια ευχάριστη γνωριμία μπορεί να έχετε, όσοι αναζητάτε μια καινούργια αισθηματική σχέση. Μην ντραπείτε να δείξετε το ενδιαφέρον σας και να την πρωτοβουλία να προτείνετε ένα ραντεβού. Η θέση της Αφροδίτης όμως κατά το ξεκίνημα του μήνα θα σας κάνει λίγο πιο συγκρατημένους και προσεκτικούς στην επικοινωνία σας. Δεν θα σας ενδιαφέρει τόσο η εξωτερική εμφάνιση, όσο η πνευματική συγγένεια και η σύμπτωση απόψεων και ιδεών. Η αισθηματική σχέση μπορεί να ανθίσει στο εργασιακό περιβάλλον ή να είστε επαγγελματικοί συνεργάτες. Εάν είστε σε μακροχρόνια σχέση ή είστε παντρεμένοι, μπορεί να υπάρχουν εντάσεις μέσα στον Αύγουστο με το ταίρι σας ή γενικότερα μέσα στην οικογένεια. Αποφύγετε να οξύνετε καταστάσεις και προσπαθήστε να βρείτε συμβιβαστικές λύσεις. Προς τα τέλη του μήνα αποφύγετε ανταγωνισμούς για να μην εκτραχυνθεί η κατάσταση. Μετά τα μέσα του μήνα που αλλάζει η Αφροδίτη ζώδιο, συνιστάται η πιο έντονη κοινωνικοί ζωή σε όσους είναι ελεύθεροι και ενδιαφέρονται να γνωρίσουν κόσμο. Σε κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις ή αθλητικές δραστηριότητες μπορεί να συναντήσετε το άλλο σας μισό.

Ευνοϊκές μέρες για τον Αύγουστο: 3, 11, 16, 20, 30

Δυσμενείς μέρες για τον Αύγουστο: 1, 9, 18, 28

Ταύρος

Γενική Επισκόπηση

Ο Αύγουστος είναι για το ζώδιο σας ο μήνας, κατά τον οποίο θα στρέψετε την προσοχή σας προς τα μέσα, σε ότι είναι πραγματικά σημαντικό για σας. Για ορισμένους αυτό σημαίνει ότι θα βιώσουν αλλαγές στην οικογενειακή τους ζωή, για άλλους δε ότι θα αναδυθούν κρυφά οικογενειακά ζητήματα που θα απαιτήσουν άμεση επίλυση. Τραύματα της παιδικής ηλικίας μπορούν τώρα με την ανάλογη βοήθεια να ξεπεραστούν πιο εύκολα. Η Νέα Σελήνη-Ολική Ηλιακή Έκλειψη στον Λέοντα στις 12/08 ευνοεί ζητήματα ακινήτων και γης, καθώς και αγορές μεγάλης αξίας. Αισθηματικές σχέσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα μπορούν τώρα να ισορροπήσουν και πάλι, ενώ για ορισμένους μπορεί το φεγγάρι αυτό να επαναφέρει μια παλιά σχέση με την οποία θα κάνουν μια νέα αρχή. Η Πανσέληνος-Μερική Σεληνιακή Έκλειψη στον Υδροχόο στις 28/08 θα βοηθήσει να βελτιωθεί η κοινωνική ή επαγγελματική σας εικόνα και να φέρει νέες προοπτικές. Ο κοινωνικός σας κύκλος αλλάζει και απαρτίζεται πλέον από ενδιαφέροντα άτομα, παθιασμένα με ζητήματα που σας ενδιαφέρουν άμεσα. Για ορισμένους μπορεί η έκλειψη στον Υδροχόο να φέρει το ξαφνικό τέρμα σε μια σχέση, μια επαγγελματική δραστηριότητα ή μια φιλία.

Επαγγελματικά – Οικονομικά

Ο Ήλιος διέρχεται το μεγαλύτερο μέρος του μήνα το ζώδιο του Λέοντα και τον 4ο ηλιακό σας οίκο, κάτι που υποδεικνύει ότι θα σας απασχολήσουν ζητήματα οικογένειας και σπιτιού. Ίσως να αφορούν την οικογένεια με την ευρύτερη της έννοια, συμπεριλαμβανομένων και των γονέων σας, των μεγαλύτερης ηλικίας συγγενών ή τα ενήλικα παιδιά σας. Απασχολημένοι καθώς θα είστε με τις υποθέσεις του τομέα αυτού της ζωής σας, υπάρχει το ενδεχόμενο να χάσετε για λίγο τον έλεγχο των επαγγελματικών σας, κάτι που δεν συνιστάται υπό τις παρούσες συγκυρίες. Στις 23/08 μετακινείται στην Παρθένο και στον 5ο ηλιακό σας οίκο, στρέφοντας την προσοχή σας σε δημιουργικές δράσεις ή σε ζητήματα που απασχολούν τα παιδιά σας. Ο Ερμής διέρχεται μεταξύ 9 και 25 Αυγούστου στον 4ο οίκο του ωροσκοπίου σας και το ζώδιο του Λέοντα, με συνέπεια να επιβραδύνονται οι ρυθμοί της καθημερινότητας σας και να στρέφεται η προσοχή σας σε ζητήματα οικογένειας, κατοικίας ή συγγενικών προσώπων. Θα υπάρξουν ανησυχίες που να αφορούν μέλη της οικογένειας σας ή το σπίτι, συνιστάται ωστόσο να δράσετε γρήγορα και να μην επιτρέπεται να διαιωνίζονται καταστάσεις που θα σας φθείρουν.

Αισθηματικά – Κοινωνικά

Στο ξεκίνημα του μήνα διέρχεται η Αφροδίτη το ζώδιο της Παρθένου και τον 5ο ηλιακό σας οίκο (δημιουργικότητα, έρωτας, παιδιά) και μετακινείται στις 06/08 στον Ζυγό και στον 6ο οίκο (υπηρεσίες, εργασία, υγεία). Η πρώτη βδομάδα του μήνα θα χαρακτηρίζεται από ένα κύμα ρομαντισμού, χαράς και δημιουργικότητας στην σχέση ή στον γάμο σας. Η προσοχή σας θα είναι στραμμένη στην χαρά και την διασκέδαση με τα μέλη της οικογένειας ή με το ταίρι σας. Για τους αδέσμευτους, είναι η εποχή που προσφέρεται για φλερτ, ραντεβού και έρωτες. Θα αισθάνεστε πολύ πιο ασφαλείς να πολιορκήσετε το άτομο που σας ενδιαφέρει και να εκφράσετε τα συναισθήματα σας. Όσοι βρίσκεστε σε μια σοβαρή και μακροχρόνια σχέση, θα μπορέσετε τώρα να δημιουργήσετε κάποιες καινούργιες και συναρπαστικές ευκαιρίες στην σχέση σας. Στη συνέχεια του μήνα υπάρχει το ενδεχόμενο να συναντήσετε κάποιο άτομο στον χώρο της δουλειάς σας και να υπάρξει αυτόματη έλξη. Είναι όμως και μια περίοδος που ενθαρρύνει να φροντίσετε καλύτερα τον εαυτό σας, να προσέξετε την υγεία και την διατροφή σας. Οι δεσμευμένοι θα πρέπει να βρείτε το διάστημα αυτό τρόπους να δείχνετε την αγάπη και την αφοσίωση σας στον σύντροφό σας, καθώς θα σας απορροφήσουν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις και δεν θα έχετε τον ελεύθερο χρόνο που θα θέλατε.

Ευνοϊκές μέρες για τον Αύγουστο: 2, 6, 14, 24, 29

Δυσμενείς μέρες για τον Αύγουστο: 4, 12, 20, 31

Δίδυμοι

Γενική Επισκόπηση

Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας ενεργής και αγαστής επικοινωνίας με αδέλφια, γείτονες και φίλους. Πολλές είναι οι συναντήσεις, αυξημένη η ανάγκη σας για ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών. Σύντομα ταξίδια ενδέχεται να υπάρξουν, κάποια επαγγελματικά, άλλα αναψυχής, που θα σας φέρουν καινούργιες εμπειρίες και νέες γνωριμίες. Προσοχή θα χρειαστεί στην επικοινωνία σας για να αποφύγετε μικρές παρεξηγήσεις, καθώς και λάθη στην αλληλογραφία. Η Νέα Σελήνη-Ολική Ηλιακή Έκλειψη στον Λέοντα στις 12/08 θα σας βοηθήσει να προσεγγίσετε τα προβλήματα με δημιουργικό τρόπο. Οι σχέσεις σας θα μεταμορφωθούν και η θέση σας στην εργασία ή στην κοινωνία μπορεί να αλλάξει. Η Πανσέληνος-Μερική Σεληνιακή Έκλειψη στον Υδροχόο στις 28/08 σηματοδοτεί μια ευνοϊκή περίοδο για την καριέρα και την κοινωνική σας ζωή. Ένα περίπλοκο ζήτημα που σας απασχολεί εδώ και καιρό θα ξεκαθαρίσει και θα διαφανεί, πως θα εξελιχτεί η κατάσταση. Μην παραμελείτε τις υποχρεώσεις σας στο σπίτι ή απέναντι στην οικογένεια σας, εάν δεν θέλετε να αντιμετωπίσετε προβλήματα και φασαρίες.

Επαγγελματικά – Οικονομικά

Τις τρείς πρώτες εβδομάδες του μήνα φιλοξενείται ο Ήλιος στο ζώδιο του Λέοντα στον 3ο ηλιακό σας οίκο (επικοινωνία, αδέλφια, συγγενείς) και θα υπάρξει αυξημένη πνευματική δραστηριότητα. Θα επιλύσετε κάποια εκκρεμή επαγγελματικά ζητήματα, και για να το πετύχετε ίσως να χρειαστείτε κάποιες επιπλέον πληροφορίες. Τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας θα σας φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα για τον σκοπό αυτό. Ορισμένοι ίσως να εξετάσετε το ενδεχόμενο μιας εκπαίδευσης ή της συνέχισης των σπουδών σας, ώστε να βελτιώσετε τις προοπτικές σας στον επαγγελματικό τομέα. Οι σχέσεις με συνεργάτες ή και με τα αδέλφια σας μπορεί επίσης να έρθουν στο προσκήνιο. Στις 23/08 μετακινείται στον 4ο οίκο του ωροσκοπίου σας (οικογένεια, ρίζες, σπίτι) και στο ζώδιο της Παρθένου, επιτείνοντας την ανάγκη για οικογενειακή θαλπωρή. Ο χώρος σας, η οικογένεια και τα αγαπημένα σας πρόσωπα βρίσκονται στο επίκεντρο του κόσμου σας. Ο Ερμής θα κινείται στον Λέοντα μεταξύ 9 και 25 Αυγούστου στον 3ο ηλιακό σας οίκο, έχοντας μόλις εξέλθει από την ανάδρομη πορεία του. Μέσα στον μήνα θα είστε επικοινωνιακοί, θα γνωρίσετε αρκετό κόσμο, θα επικοινωνήσετε τις ιδέες σας και θα δημιουργήσετε τις επαφές εκείνες, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην καριέρα σας. Ευνοούνται οι διαπραγματεύσεις και οι υπογραφές συμβάσεων ή συμβολαίων για καινούργιες συνεργασίες.

Αισθηματικά – Κοινωνικά

Μέχρι τις 6 Αυγούστου διανύει η Αφροδίτη το ζώδιο της Παρθένου και τον 4ο ηλιακό σας οίκο (οικογένεια, ρίζες, σπίτι), για να περάσει ακολούθως στον Ζυγό και στον 5ο οίκο σας (δημιουργικότητα, έρωτας, παιδιά). Εάν είστε ελεύθεροι και θέλετε να αλλάξετε την προσωπική σας ζωή, μια πολύ καλή ιδέα θα ήταν να πάτε ένα ταξίδι ή να κάνετε διακοπές. Η διάθεση σας θα βελτιωθεί σημαντικά εάν αλλάξετε έστω και για λίγο περιβάλλον και θα σας δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσετε καινούργια άτομα. Μην διστάσετε να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας, όταν βρείτε το άτομο που θα σας κεντρίσει το ενδιαφέρον. Ίσως να γίνει μια ενδιαφέρουσα γνωριμία σε μια οικογενειακή συγκέντρωση ή σε ένα δείπνο. Σημασία έχει ότι η σχέση, εάν ξεκινήσει, θα εξελιχθεί πολύ γρήγορα και θα καταλήξει σε έναν ευτυχισμένο γάμο. Όσοι είστε δεσμευμένοι ή παντρεμένοι θα αντιμετωπίσετε δυσκολίες ως προς τα μελλοντικά σας σχέδια, γιατί δεν θα μπορείτε να συμφωνήσετε με τον σύντροφό σας. Εκεί θα πρέπει να γίνουν συμβιβασμοί. Μετά τα μέσα του μήνα θα βρεθείτε στο επίκεντρο της προσοχής οι μοναχικοί του ζωδίου σας και θα υπάρξουν πολλοί ενδιαφερόμενοι. Εάν είστε εκ φύσεως ντροπαλοί, τώρα δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά, παρά να απολαύσετε την προσοχή και των κυνήγι των υποψήφιων εραστών. Προσοχή θα χρειαστεί μόνο να μην εξιδανικεύετε τα άτομα που μόλις γνωρίσατε και βλέπετε στοιχεία στον χαρακτήρα τους που δεν υπάρχουν. Ένα ειδύλλιο που θα ξεκινήσει την περίοδο αυτή, αναμένεται να σας προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις, δεν θα μπορέσει όμως να διαρκέσει στον χρόνο. Απολαύστε το όσο διαρκεί και ζήστε όμορφες στιγμές.

Ευνοϊκές μέρες για τον Αύγουστο: 7, 11, 17, 25, 30

Δυσμενείς μέρες για τον Αύγουστο: 5, 13, 23, 28

Καρκίνος

Γενική Επισκόπηση

Μέσα στον Αύγουστο στρέφετε την προσοχή σας στα υλικά αγαθά και δίνετε πολύ μεγαλύτερη βρύτητα στην σωστή διαχείριση των οικονομικών. Ίσως αναθεωρήσετε τον προϋπολογισμό σας, μπορεί να ξεκινήσετε να αναζητάτε μια πρόσθετη πηγή εισοδημάτων ή να απαλλαγείτε από χρέη. Είναι μια ευνοϊκή περίοδος για προγραμματισμό σημαντικών αγορών, αλλά θα πρέπει να αποφύγετε κάθε περιττό έξοδο. Η Νέα Σελήνη-Ολική Ηλιακή Έκλειψη στον Λέοντα στις 12/08 θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε μια νέα οικονομική στρατηγική και η μελλοντική σας ευημερία θα εξαρτηθεί από τις σωστές αποφάσεις που θα πάρετε το διάστημα αυτό. Μια προαγωγή δεν θα πρέπει να αποκλειστεί ή μια νέα επαγγελματική συνεργασία. Οι επιχειρηματικοί σας συνεργάτες θα διαδραματίσουν επίσης σημαντικό ρόλο στην αύξηση των εισοδημάτων σας. Η Πανσέληνος-Μερική Σεληνιακή Έκλειψη στον Υδροχόο στις 28/08 αναμένεται να ενισχύσει την συναισθηματική σας ευαισθησία. Ενδεχομένως να νοιώσετε το διάστημα αυτό μια έκρηξη συναισθημάτων, τόσο θετικών όσο και αρνητικών. Είναι σημαντικό να επιτρέψετε τον εαυτό σας να τα βιώσει και να μην τα καταπιέσετε. Εμπιστευθείτε τα συναισθήματα και την διαίσθηση σας, γιατί θα σας καθοδηγήσουν στη σωστή απόφαση σε δύσκολες στιγμές.

Επαγγελματικά – Οικονομικά

Τις τρεις πρώτες βδομάδες του μήνα θα βρίσκεται ο Ήλιος στον Λέοντα και στον 2ο ηλιακό οίκο του ζωδίου σας, τον κατ’ εξοχήν οικονομικό οίκο του ωροσκοπίου. Τώρα η προσοχή σας θα στραφεί στα αποκτήματα, στην περιουσία και στην γενικότερη οικονομική σας κατάσταση. Η διέλευση αυτή υπόσχεται πολλές καινούργιες συναντήσεις και μια αισθητή βελτίωση των οικονομικών σας. Ίσως να επιλύσετε τυχόν εκκρεμή ζητήματα οικονομικής φύσης ή τουλάχιστον να θέσετε τις βάσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Η θέση αυτή του Ήλιου, δεν αυξάνει μόνο την πιθανότητα να βελτιώσετε τα εισοδήματά σας, αλλά να υπάρξουν και καινούργιες επαφές που θα φέρουν ευκαιρίες για δουλειά ή επέκταση δραστηριοτήτων. Το τελευταίο δεκαήμερο, κατά την οποία θα περάσει ο Ήλιος στον 3ο οίκο του ωροσκοπίου σας και στο ζώδιο της Παρθένου, ξεκινάει μια περίοδος με έντονη κινητικότητα, επαφές, διαπραγματεύσεις ή την ολοκλήρωση ημιτελών σχεδίων. Το κλίμα στην δουλειά αλλάζει άμεσα προς το καλύτερο και αποκαθίσταται σταδιακά η ηρεμία. Ο Ερμής διέρχεται τον Λέοντα μεταξύ 9 και 25/08 και τον 2ο οίκο. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου είναι πολύ πιθανό να διαπρέψετε σε δραστηριότητες που αφορούν την επικοινωνία, την γραφή ή τις δημόσιες ομιλίες. Θα είστε εξαιρετικά ενεργοί και θα κινήστε με μεγάλη άνεση μεταξύ διαφορετικών ομάδων, προωθώντας τα συμφέροντα σας. Ο κίνδυνος που ελλοχεύει είναι να αναλάβετε πολλές υποχρεώσεις, υπερεκτιμώντας τις δυνατότητες σας, με αποτέλεσμα να εξαντληθείτε. Βάλτε σε τάξη τις υποχρεώσεις σας και σχεδιάστε προσεκτικά τα επαγγελματικά σας ταξίδια, για να αποτρέψετε το απειλούμενο χάος που θα φέρει ένα υπερβολικά φορτωμένο πρόγραμμα.

Αισθηματικά – Κοινωνικά

Την πρώτη βδομάδα του μήνα διέρχεται η Αφροδίτη το ζώδιο της Παρθένου και τον 3ο ηλιακό σας οίκο (επικοινωνία, αδέλφια, συγγενείς), για να περάσει στη συνέχεια στο ζώδιο του Ζυγού και στον 4ο οίκο (οικογένεια, ρίζες, σπίτι). Το πρώτο διάστημα του μήνα, που ευνοεί τις επαφές και την επικοινωνία, έχουν μεγάλη πιθανότητα οι αδέσμευτοι του ζωδίου σας να πραγματοποιήσουν μια ενδιαφέρουσα καινούργια γνωριμία. Μπορεί να είναι ένα πρόσωπο από το επαγγελματικό περιβάλλον, ίσως και ένας καινούργιος γείτονας. Μην διστάσετε να κάνετε γνωστά τα συναισθήματα ή το ενδιαφέρον σας, ώστε να δημιουργηθεί γρήγορα μια επαφή. Γενικά η συμβουλή του μήνα είναι να κοινωνικοποιηθείτε όσο μπορείτε περισσότερο, ώστε να αυξήσετε τις ευκαιρίες να γνωρίσετε καινούργια άτομα. Όσοι του ζωδίου σας είστε δεσμευμένοι ή παντρεμένοι, είναι για σας μια πολύ ευνοϊκή περίοδος του χρόνου. Η αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των συντρόφων θα είναι δεδομένη και θα υπάρχει αρμονία και ισορροπία στην σχέση. Στην συνέχεια του μήνα, με το πέρασμα της Αφροδίτης στον 4ο οίκο του ωροσκοπίου σας, ακόμη και αν οι αδέσμευτοι δεν ψάχνετε για σύντροφο, τώρα θα αισθανθείτε έντονη την έλλειψη του. Προς το τέλος του μήνα αυξάνονται οι πιθανότητες να βρείτε το ταίρι που ονειρεύεστε, ίσως σε χώρους που δεν περιμένατε, όπως είναι σε ένα κατάστημα πώλησης αντικειμένων εσωτερικής διακόσμησης ή οικιακής βελτίωσης.

Ευνοϊκές μέρες για τον Αύγουστο: 2, 6, 10, 19, 29

Δυσμενείς μέρες για τον Αύγουστο: 4, 8, 17, 25

Λέων

Γενική Επισκόπηση

Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που νιώθετε μια έκρηξη ενέργειας και την επιθυμία να μοιραστείτε τα συναισθήματα σας με τον κόσμο όλο. Έχετε μια βαθύτερη κατανόηση των αναγκών και των επιθυμιών σας, έχετε επίσης την αυτοπεποίθηση να πετύχετε τους στόχους σας. Μην φοβάστε να είστε ο εαυτός σας και να λάμψετε, μια και είναι ο μήνας των γενεθλίων σας. Αποφύγετε ωστόσο την αλαζονική συμπεριφορά ή την μεγάλη σιγουριά, για να μην κάνετε λάθη που θα σας στοιχίσουν. Η Νέα Σελήνη-Ολική Ηλιακή Έκλειψη στον Λέοντα στις 12/08 σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης για το ζώδιο σας, η οποία θα οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές σε πολλούς τομείς της ζωή σας. Το αποτέλεσμα τα εξαρτηθεί από την προσπάθεια σας αλλά και από το πόσο μεγάλες είναι οι φιλοδοξίες σας. Η Πανσέληνος-Μερική Σεληνιακή Έκλειψη στον Υδροχόο στις 28/08 θα κάνει ζητήματα υλικού πλούτου που εξαρτώνται από τρίτα άτομα πιο πιεστικά για σας. Ενδεχομένως να λάβετε απαντήσεις σε αιτήματα που έχετε καταθέσει ή κάποιες καταστάσεις, όπως δανειακές ή ασφαλιστικές εκκρεμότητες, να γίνουν πιο ξεκάθαρες.

Επαγγελματικά – Οικονομικά

Ο Ήλιος βρίσκεται στο ζώδιο σας το μεγαλύτερο μέρος του μήνα και στον 1ο ηλιακό οίκο, αυτόν της προσωπικότητα σας. Είναι μια διέλευση που τονίζει την ατομικότητα και βοηθάει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας. Το διάστημα αυτό θα προσπαθήσετε να ξεπεράσετε τους καθημερινούς περιορισμούς και να διεκδικήσετε περισσότερα πράγματα για τον εαυτό σας. Θα έχετε επίσης την ευκαιρία να μετουσιώσετε σε πράξη, όλα όσα έχετε προγραμματίσει, τόσο στον επαγγελματικό, όσο και στον προσωπικό τομέα. Το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα περνάει ο Ήλιος στην Παρθένο και στον 2ο οίκο του ωροσκοπίου σας, τον καθαρά οικονομικό τομέα, και ασχολείστε περισσότερο με τα υλικά αποκτήματα, με την διαχείριση της περιουσίας ή επεξεργάζεστε στρατηγικές, πως να αυξήσετε τα εισοδήματα σας. Ο Ερμής διέρχεται το ζώδιο σας μεταξύ 9 και 25/08. Το διάστημα αυτό εάν καταβάλετε αρκετή προσπάθεια και κάνετε χρήση των γνώσεων και των εμπειριών που έχετε αποκτήσει, θα μπορέσετε να κατακτήσετε σχεδόν τα πάντα. Απλά μην είστε αλαζόνες ή υπερβολικά φιλόδοξοι, γιατί θα βρει το σύμπαν τον τρόπο να σας προσγειώσει ανώμαλα. Η αποφασιστικότητα και η επιμονή σας θα σας βοηθήσουν να κατακτήσετε αυτά που θέλετε. Ευκαιρίες θα υπάρξουν σε επίπεδο καριέρας και οι συμφωνίες που θα κλείσετε τώρα θα είναι επικερδείς. Φυλαχτείτε όμως από φανερούς και κρυφούς εχθρούς που φθονούν την πρόοδο σας.

Αισθηματικά – Κοινωνικά

Η Αφροδίτη διέρχεται μέχρι τις 6 Αυγούστου το ζώδιο της Παρθένου και τον 2ο οίκο του ωροσκοπίου σας (χρήματα και αγαθά), για να περάσει στην συνέχεια στον Ζυγό και στον 3ο οίκο (επικοινωνία, αδέλφια και συγγενείς). Καμία από τις δύο θέσεις της Αφροδίτης δεν προϊδεάζει για ρομαντισμό μέσα στον μήνα. Κατά τη πρώτη βδομάδα θα έχετε στραμμένη την προσοχή σας στην οικονομική σας κατάσταση και στις δουλειές σας, που θα παρουσιάσουν μια προσωρινή καθοδική πορεία. Οι πιο συνηθισμένες κινήσεις που θα υποδηλώνουν αγάπη και τρυφερότητα στο ζευγάρι θα είναι η ανταλλαγή δώρων ή η οικονομική στήριξη του συντρόφου. Καλό θα ήταν όμως να βρείτε κάποιες ισορροπίες μεταξύ των υλικών απολαύσεων και του κέρδους από την μια και της συναισθηματικής σύνδεσης με το ταίρι σας από την άλλη. Στη συνέχεια του μήνα, με το πέρασμα του πλανήτη στον τρίτο οίκο του ωροσκοπίου σας, γίνεστε αρκετά πιο εξωστρεφείς και επικοινωνιακοί. Είστε πολύ πιο έτοιμοι να μοιραστείτε τις ιδέες σας, να βγείτε, να διασκεδάσετε, να γνωρίσετε νέα άτομα και να απολαύσετε. Τα ζευγάρια που είναι χρόνια μαζί θα μπορούσαν το διάστημα αυτό να βρουν κοινές πνευματικές δραστηριότητες που τους ικανοποιούν , ώστε να ξεφύγουν από την μονοτονία αλλά και να εμβαθύνουν την σχέση τους. Ίσως όμως θα πρέπει να συμβιβαστείτε, εάν δεν συμπίπτουν οι ανάγκες ή τα γούστα σας. Εναλλακτικά θα ήταν μια πολύ καλή στιγμή να κάνετε κάποιες εκδρομές ή ολιγοήμερα ταξιδάκια.

Ευνοϊκές μέρες για τον Αύγουστο: 4, 12, 16, 21, 31

Δυσμενείς μέρες για τον Αύγουστο: 2, 10, 18, 29

Παρθένος

Γενική Επισκόπηση

Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας, κατά τον οποίο ενδέχεται να αισθάνεστε κουρασμένοι, σαν να σας έχουν εγκαταλείψει οι δυνάμεις σας, και θα θελήσετε να αποτραβηχτείτε από την δράση. Αναλογίζεστε το παρελθόν, τα λάθη και τις παραλείψεις που κάνατε, τα ωμά ακόμη τραύματα ή τα κρυφά σας κίνητρα. Είναι η ιδανική χρονική περίοδος να συγχωρήσετε τον εαυτό σας και τους άλλους, αφήνοντας πίσω σας παράπονα και αρνητικά συναισθήματα που σας βαραίνουν και δεν σας αφήνουν να προχωρήσετε στην ζωή. Η Νέα Σελήνη-Ολική Ηλιακή Έκλειψη στον Λέοντα στις 12/08 θα κάνει φανερό ότι θα πρέπει να κάνετε ένα διάλειμμα από τις υποχρεώσεις σας και να χαλαρώσετε συναισθηματικά. Εάν έχετε την δυνατότητα, περάστε μερικές μέρες σε χώρους όπου μπορείτε να βελτιώσετε την ευεξία και να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες σας. Η Πανσέληνος-Μερική Σεληνιακή Έκλειψη στον Υδροχόο στις 28/08 θα σας βοηθήσει να απαντήσετε σε σημαντικά ερωτήματα που σας απασχολούν εδώ και καιρό. Μπορεί να έχει φτάσει η στιγμή να πάρετε απόφαση να απομακρυνθείτε από μια σχέση που δεν σας ωφελεί πλέον.

Επαγγελματικά – Οικονομικά

Ο Ήλιος θα εγκατασταθεί τις τρείς πρώτες βδομάδες του μήνα στον Λέοντα και στον 12ο ηλιακό σας οίκο (μυστικά, απόκρυφα, ψυχική υγεία και ψυχολογία), σηματοδοτώντας μια δύσκολη περίοδο. Η πιθανότητα να περάσετε ένα διάστημα εσωστρέφειας είναι μεγάλη. Θα προτιμάτε την μοναξιά, τα ήσυχα βράδια, την συντροφιά ενός βιβλίου και θα αποφεύγετε τις θορυβώδεις, μεγάλες παρέες. Θα πρέπει με την ευκαιρία αυτή να κάνετε έναν απολογισμό, να κοιτάξετε πίσω και να αξιολογήσετε τα όσα καταφέρατε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Στις 23 του μήνα που περνάει στο ζώδιο σας, έρχεστε πλέον στο επίκεντρο της δράσης. Ξεκινάει μια περίοδος ενός μήνα που μπορείτε να πετύχετε πολλά! Ο Ερμής κινείται μεταξύ 9 και 25/08 στον Λέοντα και στον 12ο ηλιακό σας οίκο. Για σας αποτελεί το διάστημα αυτό μια εξαιρετική περίοδο για χαλάρωση, ίσως και για μια απόδραση ή μίνι διακοπές. Η επιχειρηματική δραστηριότητα θα είναι μειωμένη, κάτι που θα γίνει αισθητό λίγο πριν από τα γενέθλια σας. Με τον Ερμή στον 12ο οίκο θα υπάρξουν ενδεχομένως ίντριγκες, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την φήμη ή την εργασία σας.

Αισθηματικά – Κοινωνικά

Η Αφροδίτη θα ολοκληρώσει την διέλευση της μέσα από το ζώδιο σας στις 6 Αυγούστου, για να περάσει ακολούθως στον Ζυγό και τον 2ο ηλιακό οίκο του ωροσκοπίου σας, στον τομέα των οικονομικών σας. Κατά τη πρώτη βδομάδα του μήνα δεν είναι καθόλου απίθανο, να πραγματοποιήσετε μια γνωριμία με ένα άτομο δυναμικό και φιλόδοξο και να ξεκινήσετε μια σχέση. Μην βιαστείτε όμως να βγάλετε πρόωρα συμπεράσματα, γιατί μπορεί να μην έχετε παρόμοιους στόχους ζωής. Μην έχετε επίσης πολύ υψηλές απαιτήσεις από το άτομο, με το οποίο ξεκινάτε μια συναισθηματική περιπέτεια. Είναι καλύτερο να εκτιμήσετε δεόντως τις ιδιότητες του εκείνες, που θα μπορούσαν να σας προσφέρουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Όσο φιλοξενείτε την Αφροδίτη στο ζώδιο σας, είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή να κάνετε εξωτερικές επεμβάσεις και να αλλάξετε την εμφάνιση σας. Στη συνέχεια του μήνα κυριαρχούν ζητήματα καριέρας και χρημάτων, οπότε τα αισθηματικά περνούν σε δεύτερη μοίρα. Εάν παρόλα αυτά ενδιαφέρεστε να γνωρίσετε άτομα, φροντίστε να δείχνετε το πρόσωπο σας στις παρέες σας. Ευκαιρίες για γνωριμίες ενδεχομένως να υπάρξουν ακόμη και σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς τις μέρες αυτές, με άτομα που εργάζονται εκεί ή με πελάτες που περιμένουν να εξυπηρετηθούν. Εάν είστε δεσμευμένοι, προς τα τέλη του μήνα αναμένεται να βελτιωθούν οι σχέσεις σας με τον σύντροφό σας. Ζητήματα που προκαλούσαν διαφωνίες κατά την διάρκεια του μήνα, τώρα μπορούν να τακτοποιηθούν ευκολότερα.

Ευνοϊκές μέρες για τον Αύγουστο: 5, 9, 13, 23, 28

Δυσμενείς μέρες για τον Αύγουστο:3, 11, 21, 30

Ζυγός

Γενική Επισκόπηση

Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας γεμάτος επικοινωνία, ομαδικές δραστηριότητες και πραγματοποίηση των επιθυμιών σας. Θα έχετε την έντονη επιθυμία να γνωρίσετε νέους ανθρώπους, ειδικά όσοι μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα και αξίες με σας. Οι φίλοι μπορούν να έχουν σημαντική επιρροή στις αποφάσεις και τις απόψεις σας, να είστε ανοιχτοί στις συμβουλές τους αλλά μην ξεχνάτε να ακούτε τον εαυτό σας. Είναι ένας πολύ καλός μήνας να αναπτύξετε νέα σχέδια και να θέσετε καινούργιους στόχους. Η Νέα Σελήνη-Ολική Ηλιακή Έκλειψη στον Λέοντα στις 12/08 είναι ευνοϊκή για τις σχέσεις σας, τόσο τις επαγγελματικές όσο και τις προσωπικές. Νέα σχέδια αρχίζουν να παίρνουν μορφή και είναι καιρός να αναπροσαρμόσετε μελλοντικά πλάνα . Ομοϊδεάτες θα μπορούσαν να στηρίξουν τα σχέδια σας και να βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας. Η Πανσέληνος-Μερική Σεληνιακή Έκλειψη στον Υδροχόο στις 28/08 μπορεί να φέρει νέα σχετικά με τα επαγγελματικά σας. θα πρέπει ενδεχομένως να πάρετε μια απόφαση, η οποία θα αλλάξει το status quo. Οι αλλαγές που θα βιώσετε αρκετοί του ζωδίου σας θα συνεχίσουν να εξελίσσονται για μεγάλο χρονικό διάστημα και θα επηρεάσουν την προσωπική σας ζωή σε σημαντικό βαθμό.

Επαγγελματικά – Οικονομικά

Μέχρι τις 23 Αυγούστου θα ενεργοποιεί ο Ήλιος από τον Λέοντα στον 11ο οίκο του ωροσκοπίου σας, αυτόν που αφορά τις φιλικές σας σχέσεις, τις ομάδες που δραστηριοποιείστε και την κοινωνική σας διάδραση γενικότερα. Το διάστημα αυτό θα έχετε πολλές και εξαιρετικές ευκαιρίες να αποδράσετε από την καθημερινότητα και την ρουτίνα και να διασκεδάσετε με φιλικά πρόσωπα. Είναι η περίοδος που δεν αντέχετε την μοναξιά και την κλεισούρα του σπιτιού, που έτσι και αλλιώς δεν είναι του χαρακτήρα σας, και σας γοητεύουν ασυνήθιστα για σας πράγματα. Στις 23/08 μετακινείται στο ζώδιο της Παρθένου και στον 12ο ηλιακό σας οίκο και το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα αναμένεται να είστε λίγο πιο εσωστρεφείς, να αποφεύγετε τις παρέες και τις διασκεδάσεις, απορροφημένοι από τα αιώνια υπαρξιακά σας προβλήματα. Ο μήνας είναι αρκετά έντονος και οι ευκαιρίες για προώθηση της δουλειάς σας πολλές. Ο Ερμής θα κινείται μεταξύ 9 και 25/08 στο ζώδιο του Λέοντα και στον 11ο οίκο σας. Μέσα στο διάστημα αυτό θα υπάρχει έντονη επαγγελματική δράση και επικοινωνία, κάτι που θα σας ανοίξει καινούργιες πόρτες. Με κάποιους επιχειρηματικούς συνεργάτες αναμένεται να επεκτείνετε την συνεργασία σας, με άλλους όμως ίσως να διακόψετε κάθε επαφή. Ενδεχομένως να προσχωρήσετε σε μια ομάδα, με την οποία να μοιράζεστε κοινά ενδιαφέροντα, και μέσα από την οποία να ανοίξουν καινούργιες επαγγελματικές προοπτικές. Οι μισθωτοί του ζωδίου σας ίσως να λάβουν μια σημαντική ανταμοιβή για τις προσπάθειες που κατέβαλαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, που δεν είναι ωστόσο απαραίτητο να είναι οικονομικής φύσης.

Αισθηματικά – Κοινωνικά

Τη πρώτη βδομάδα του μήνα θα κινείται η Αφροδίτη στην Παρθένο και στον 12ο ηλιακό σας οίκο, μια θέση που σας κάνει περισσότερο εσωστρεφείς, βυθισμένους στα αιώνια φιλοσοφικά σας ερωτήματα, ή σε πλήρη σύγχυση, μη ξέροντας τι να κάνετε. Είναι μια διέλευση που δεν ευνοεί ιδιαίτερα τα ζητήματα αισθηματικής φύσης, ειδικά για όσους είναι αδέσμευτοι και αναζητούν έναν σύντροφο. Θα έχετε ωστόσο ευκαιρίες να γνωρίσετε κάποιο άτομο, ίσως σε λίγο πιο ασυνήθιστα μέρη, όπως είναι οι χώροι εγκλεισμού (στρατόπεδα, νοσοκομεία, φυλακές, κλπ.). Εάν είστε αποφασισμένοι όμως, τίποτε δεν μπορεί να σας σταματήσει. Για τους δεσμευμένους ή παντρεμένους, ενδεχομένως να υπάρξουν μεταξύ του ζεύγους τεταμένες στιγμές κατά το πρώτο μισό του μήνα, που θα οφείλονται στις οικιακές ή οικογενειακές ευθύνες. Προσπαθήστε να μην τραβήξετε τις καταστάσεις στα άκρα και ένα ζήτημα ήσσονος σημασίας γίνει τεράστιο θέμα. Μετά τις 06/08 που η Αφροδίτη θα διέρχεται το δικό σας ζώδιο, όλοι οι προβολείς θα είναι στραμμένοι επάνω σας, γεγονός που βοηθάει τα μέγιστα στα συναισθηματικά σας, ιδίως εάν είστε αδέσμευτοι. Το διάστημα αυτό ίσως να συναντήσετε ένα άτομο με εξαιρετικά σύνθετο και φιλόδοξο χαρακτήρα, που θα σας κεντρίσει το ενδιαφέρον. Μην βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα και να δεσμευτείτε σε μια σοβαρή σχέση, πριν γνωρίσετε καλά τον υποψήφιο σύντροφό σας. Όσο για τους δεσμευμένους, εάν υπήρξαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα τριβές ή συγκρούσεις με τον σύντροφό σας, τώρα θα μπορέσετε πολύ πιο εύκολα να φτάσετε σε συμβιβασμούς και να ξεπεράσετε τις δυσκολίες και τα προβλήματα. Καλό θα ήταν δε, να προγραμματίσετε μια μικρή απόδραση με το ταίρι σας, για να ανανεώσετε την διάθεση σας και να ισορροπήσετε σαν ζευγάρι.

Ευνοϊκές μέρες για τον Αύγουστο: 4, 8, 16, 27, 31

Δυσμενείς μέρες για τον Αύγουστο: 2, 6, 14, 23

Σκορπιός

Γενική Επισκόπηση

Τον Αύγουστο θα αισθανθείτε ικανοί να πετύχετε τους στόχους σας και έτοιμοι να αναλάβετε επιπλέον ευθύνες. Η επιθυμία σας να ηγηθείτε είναι έντονη, όπως και το να κάνετε καλή εντύπωση στον επαγγελματικό και κοινωνικό σας κύκλο. Είναι σημαντικό για σας να σας εκτιμούν και να στηρίζουν το έργο σας, όσοι σας περιβάλλουν. Η Νέα Σελήνη-Ολική Ηλιακή Έκλειψη στον Λέοντα στις 12/08 θα φέρει γεγονότα που θα επηρεάσουν την καριέρα σας. Εάν επιδιώκετε να βελτιώσετε την κοινωνική σας θέση, τώρα θα σας δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία. Η φιλοδοξία σας είναι έντονη και είστε κατασταλαγμένοι στους στόχους που επιδιώκετε να πετύχετε. Η Πανσέληνος-Μερική Σεληνιακή Έκλειψη στον Υδροχόο στις 28/08 θα φέρει δημιουργική έμπνευση και μοναδικές ιδέες, που θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική σας εξέλιξη. Θα είστε σε θέση να λύσετε διάφορα προβλήματα πιο γρήγορα και αποτελεσματικά, ενισχύοντας έτσι την επαγγελματική σας εικόνα.

Επαγγελματικά – Οικονομικά

Ο Ήλιος θα βρίσκεται τα δύο πρώτα δεκαήμερα του μήνα στο ζώδιο του Λέοντα και στον 10ο ηλιακό σας οίκο, αυτόν που αφορά την καριέρα και τον δημόσιο βίο, και θα σας οδηγήσει να εστιάσετε περισσότερο σε ζητήματα εργασίας αλλά και σε ότι έχει σχέση με την φήμη σας. Η επίλυση προβλημάτων στην δουλειά αποτελεί την πρώτη σας προτεραιότητα και η προσέγγιση σε ζητήματα επιχειρηματικότητας θα είναι καθαρά πρακτική. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορεί να συνάψετε το διάστημα αυτό μια πολλά υποσχόμενη καινούργια συνεργασία. Μετά τις 23 του μήνα που μετακινείται στο ζώδιο της Παρθένου και στον 11ο οίκο σας, έρχονται στο προσκήνιο οι κάθε είδους σχέσεις σας. Είναι ένα διάστημα που ευνοούνται οι επαφές και οι επικοινωνίες, καθώς και οι έξοδοι! Ο μήνας είναι αρκετά έντονος και οι ευκαιρίες για προώθηση της δουλειάς σας πολλές. Ο Ερμής θα κινείται από τις 9 μέχρι τις 25 του μήνα στον 10ο οίκο του ωροσκοπίου σας στον Λέοντα, και από την θέση αυτή σας κάνει πολύ πιο επίμονους και σίγουρους σε επαγγελματικά ζητήματα. Νέες ιδέες μπορούν να φέρουν μια αλματώδη εξέλιξη στην καριέρα σας. Όλα θα εξαρτηθούν όμως από τις πρωτοβουλίες που θα πάρετε και κατά πόσο θα είναι η προσέγγιση σας σοβαρή και προσεκτικά μελετημένη. Είναι όμως ένας εξαιρετικός μήνας για σας να ξεπεράσετε δυσκολίες και να εξαλείψετε τον ανταγωνισμό. Καινούργια συμβόλαια και συμφωνίες συνεργασίας μπορούν να αυξήσουν την κερδοφορία σας.

Αισθηματικά – Κοινωνικά

Μέχρι τις 6 Αυγούστου βρίσκεται η Αφροδίτη στο ζώδιο της Παρθένου και στον 11ο ηλιακό σας οίκο (φιλίες, ομάδες και κοινωνική διάδραση), για να περάσει στη συνέχεια του μήνα στον Ζυγό και στον 12ο οίκο του ωροσκοπίου σας (μυστικά, απόκρυφα, ψυχική υγεία και αναγέννηση). Στο ξεκίνημα του μήνα θα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο οι φιλικές σας σχέσεις, γιατί μέσα από αυτές μπορεί να προέλθει ένα ερωτικό ενδιαφέρον ή μια ρομαντική γνωριμία. Η Αφροδίτη στην θέση αυτή του ωροσκοπίου σας βοηθάει την διεύρυνση του φιλικού και κοινωνικού σας περιβάλλοντος, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες να βρείτε οι αδέσμευτοι έναν καινούργιο σύντροφο. Οι δεσμευμένοι μπορείτε να ωφεληθείτε την περίοδο αυτή από την γενικότερη πλανητική αρμονία και να εξομαλύνετε τις σχέσεις σας. Αφιερώστε περισσότερο χρόνο στο ταίρι σας, μην παραμελείτε όμως τις φιλικές σας συναναστροφές ή τις κοινωνικές σας υποχρεώσεις, γιατί οι επαφές και οι έξοδοι θα σας ανανεώσουν. Από τις 06/08 και μετά ξεκινάει μια περίοδος που θα αναζητάτε την ηρεμία και την μοναξιά, αποφεύγοντας τις πολλές παρέες και τις εξόδους. Η Αφροδίτη στον 12ο οίκο βγάζει στην επιφάνεια πολύ έντονο συναίσθημα και ευαισθησία, που θα μπορούσατε να την κατευθύνετε προς το ταίρι σας, καλύπτοντας τις συναισθηματικές του ανάγκες. Μην παραμελείτε όμως τις προσωπικές σας ανάγκες, διατηρώντας υγιείς ισορροπίες μεταξύ της προσφοράς στους γύρω σας και της συντήρησης των ψυχικών και σωματικών σας δυνάμεων. Οι σχέσεις που υποφέρουν από υπόγειες συγκρούσεις και συναισθήματα που δεν έχουν εξωτερικευθεί, μπορούν την περίοδο αυτή να περάσουν μια περίοδο μεταμόρφωσης και απελευθέρωσης.

Ευνοϊκές μέρες για τον Αύγουστο: 1, 9, 19, 24, 28

Δυσμενείς μέρες για τον Αύγουστο: 3, 11, 16, 26

Τοξότης

Γενική Επισκόπηση

Ο Αύγουστος φέρνει δίψα για νέες εμπειρίες, πνευματική ανάπτυξη και αναζήτηση του νοήματος της ζωής. Είναι η ιδανική χρονική στιγμή να αξιολογήσετε τις αξίες και τις πεποιθήσεις σας και να προσπαθήσετε να τις αλλάξετε, ώστε να ευθυγραμμίζονται καλύτερα με τις πραγματικές σας ανάγκες και επιθυμίες της περιόδου. Η Νέα Σελήνη-Ολική Ηλιακή Έκλειψη στον Λέοντα στις 12/08 θα σας βοηθήσει να ατενίσετε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία, αφήνοντας τις απογοητεύσεις πίσω σας. Επιτυχία θα πρέπει να περιμένουν όσοι του ζωδίου σας ασχολούνται με την δικηγορία, με το εμπόριο ή τον τουρισμό. Σημαντικά σχέδια αναπτύσσονται με επιτυχία και υλοποιούνται. Η Πανσέληνος-Μερική Σεληνιακή Έκλειψη στον Υδροχόο στις 28/08 θα φέρει στην επιφάνεια ανησυχίες σχετικά με ζητήματα οικογένειας και σπιτιού. Ίσως να ήταν μια καλή στιγμή να ασχοληθείτε με τις επισκευές ή την ανακαίνιση που θέλατε. Τα εμπόδια έχουν παραμεριστεί και δεν αναμένεται να αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα.

Επαγγελματικά – Οικονομικά

Ο Ήλιος θα φιλοξενείται το μεγαλύτερο μέρος του μήνα στον Λέοντα και στον 9ο οίκο του ωροσκοπίου σας (εξερεύνηση, ανώτατη εκπαίδευση και ταξίδια) και σας ωθεί να κατανοήσετε καλύτερα τον κόσμο που σας περιβάλλει. Θα έχετε πολλές νέες ιδέες και ευκαιρίες να διευρύνετε με κάποιο τρόπο τους ορίζοντες σας και να ξεφύγετε από την ρουτίνα της καθημερινότητας. Μερικοί ίσως να ξεκινήσετε να μαθαίνετε μια ξένη γλώσσα, άλλοι ενδεχομένως να πραγματοποιήσετε ένα ταξίδι αναψυχής, ίσως και να γνωρίσετε ένα άτομο από μακριά που θα σας ενθουσιάσει. Στις προσωπικές σας επαφές θα είστε πιο ανοιχτοί στο ενδεχόμενο να κατανοήσετε τις απόψεις του συνομιλητή σας, απαλλαγμένοι από θέσφατα και δογματισμούς. Το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα περνάει στην Παρθένο και στον 10ο ηλιακό οίκο και για το υπόλοιπο του μήνα επικεντρώνετε την προσοχή σας σε ζητήματα καριέρας και δημόσιας εικόνας. Είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή να επιλυθούν χρόνια προβλήματα και να προωθηθούν μελλοντικά σχέδια. Ο Ερμής διέρχεται από τις 9 μέχρι τις 25 του μήνα το ζώδιο του Λέοντα και τον 9ο ηλιακό σας οίκο και θα στρέψει την προσοχή σας σε ζητήματα σπουδών, συνεργασιών με ξένους οίκους ή εκκρεμών νομικών υποθέσεων όσο ο πλανήτης είναι ορθόδρομος. Εάν έχετε σχεδιάσει σωστά τις δράσεις σας και εφαρμόσετε λεπτομερειακά τα όσα προγραμματίσετε, τότε θα μπορέσετε να πετύχετε όσα επιθυμείτε. Επικοινωνήστε περισσότερο με άτομα επιρροής, διευρύνετε τα όρια σας και μην αρνείστε την στήριξη που μπορούν να σας προσφέρουν σημαντικά πρόσωπα.

Αισθηματικά – Κοινωνικά

Μέχρι τις 6 του μήνα θα διέρχεται η Αφροδίτη το ζώδιο της Παρθένου και τον 10ο ηλιακό σας οίκο (καριέρα και δημόσιος βίος), με αποτέλεσμα να σας απασχολεί περισσότερο η καριέρα και η δημόσια εικόνα σας, παρά η αισθηματική σας ζωή. Ωστόσο, θα είναι από εκείνες τις χρονικές στιγμές, που ενώ δεν ενδιαφέρεστε για καινούργιες ερωτικές γνωριμίες, θα καταφθάνουν οι προτάσεις από παντού. Αυτό θα σας δώσει την ευκαιρία ενδεχομένως να γνωρίσετε ένα άτομο που θα βρίσκεται υψηλότερα από εσάς στην κοινωνική ή στην επαγγελματική ιεραρχία, ή να είναι σημαντικά μεγαλύτερης ηλικίας από εσάς. Μπορεί να είναι ένα άτομο των γραμμάτων, ένας/μία σοβαρός επιχειρηματίας ή ένα άτομο με έντονο χαρακτήρα, που θα σας αναγκάσει να προσαρμοστείτε σε καινούργια δεδομένα. Θα πρόκειται όμως για ένα άτομο που θα μπορούσε να σας ανεβάσει κοινωνικά στα ουράνια. Για τους δεσμευμένους η περίοδος του πρώτου μισού του μήνα δεν είναι ιδιαίτερα καλή, γιατί η προσοχή σας θα είναι στραμμένη στην καριέρα σας και θα παραμελείτε τις οικογενειακές ή κοινωνικές σας υποχρεώσεις. Στη συνέχεια του μήνα περνάει η Αφροδίτη στον Ζυγό και στον 11ο οίκο του ωροσκοπίου σας (φιλία, ομάδες και κοινωνική διάδραση), και εσείς αποζητάτε διανοητικές αλληλεπιδράσεις. Το σημαντικό για σας το διάστημα αυτό είναι να βρείτε ένα άτομο που θα μοιράζεται κοινά ενδιαφέροντα και θα μπορείτε να ανταλλάσσετε απόψεις και ιδέες. Όσοι βρίσκεστε σε μακροχρόνιες σχέσεις, θα απολαύσετε κοινές με το ταίρι σας δραστηριότητες. Οι σχέσεις με τους φίλους σας βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο και θα είναι μια καλή ευκαιρία να τις αναθερμάνετε. Η αλληλεπίδραση με φίλους, φέρνει ακόμη πιο κοντά και το ίδιο το ζευγάρι, οπότε θα ήταν καλό να μην τις αποφεύγετε.

Ευνοϊκές μέρες για τον Αύγουστο: 3, 8, 12, 22, 31

Δυσμενείς μέρες για τον Αύγουστο: 1, 10, 19, 29

Αιγόκερως

Γενική Επισκόπηση

Ο Αύγουστος είναι για σας ένα μήνας έντονων εσωτερικών αλλαγών, βαθιών εμπειριών και μεταμορφώσεων. Θα αναγκαστείτε να αντιμετωπίσετε, όσα συνήθως αποφεύγετε. Συναισθήματα που καταπιέζετε για μεγάλο χρονικό διάστημα θα έρθουν στην επιφάνεια γιατί θα πρέπει πλέον να τα επεξεργαστείτε ανάλογα, ώστε να πάψουν να σας ταλαιπωρούν. Είναι μια περίοδος ειλικρινούς αυτοανάλυσης και επεξεργασίας των τραυμάτων σας, γι αυτό μην φοβάστε να αισθανθείτε, ακόμη και αν είναι δυσάρεστα τα συναισθήματα. Η Νέα Σελήνη-Ολική Ηλιακή Έκλειψη στον Λέοντα στις 12/08 υπάρχει το ενδεχόμενο να φέρει στην πόρτα σας ανέλπιστα νέα ή απροσδόκητα γεγονότα. Βελτίωση θα υπάρξει στα οικονομικά σας, θα αυξηθούν τα εισοδήματά σας, και κάποιοι θα καταφέρετε να αποπληρώσετε δάνεια ή καθυστερημένες οφειλές. Η Πανσέληνος-Μερική Σεληνιακή Έκλειψη στον Υδροχόο στις 28/08 θα φέρει θετικές αλλαγές στην ζωή σας. Οι επαγγελματικές σας δραστηριότητες θα είναι αυξημένες, είναι πιθανό να υπογράψετε νέες συμβάσεις ή συμβόλαια και οι σταδιακές αλλαγές που θα επέλθουν θα είναι σημαντικές. Υπάρχει η πιθανότητα η ενέργεια του φεγγαριού αυτού να σας βοηθήσει να επιλύσετε κάποιο παλιό και δύσκολο ζήτημα ή να φέρει το τέλος μιας σχέσης που έκλεισε τον κύκλο της.

Επαγγελματικά – Οικονομικά

Ο Ήλιος βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του μήνα στον Λέοντα και στον 8ο ηλιακό σας οίκο (σεξ, πάθη και αναγέννηση) και μπορεί το διάστημα αυτό να συνειδητοποιήσετε ότι βασανίζεστε από κάποιες εμμονές. Καλό θα ήταν να προσπαθήσετε να προσδιορίσετε την πηγή που τις γεννά, παρά να κρίνετε αυστηρά τον εαυτό σας. Ίσως δε να αισθανθείτε την επείγουσα ανάγκη να καθαρίσετε σε βάθος τον χώρο σας και να πετάξετε πράγματα που έχετε μαζέψει και που ουσιαστικά σας είναι άχρηστα. Από την θέση του αυτή θα σας κάνει ο Ήλιος λίγο πιο ριψοκίνδυνους, διαχειριζόμενοι ορισμένες δύσκολες καταστάσεις με επιτυχία. Μετά τις 23 του μήνα περνάει στην Παρθένο και στον 9ο ηλιακό οίκο, και αποζητάτε για το υπόλοιπο του μήνα νέες εμπειρίες και καινούργιες γνώσεις. Στην δουλειά επικεντρώνετε την προσοχή σας στην λεπτομέρεια και αναζητάτε λύσεις σε χρόνια προβλήματα. Ο Ερμής κινείται μεταξύ 9 και 25/08 στο ζώδιο του Λέοντα και στον 8ο οίκο του ωροσκοπίου σας και θα είστε σε θέση να λύσετε κάποια επείγοντα οικονομικά ζητήματα. Θα πρέπει ωστόσο να είστε πολύ προσεκτικοί στις δαπάνες σας. Είναι ένα διάστημα που μπορεί να σας επιστραφούν χρήματα που δανείσατε ή να αποπληρώσετε ένα τραπεζικό σας δάνειο. Εάν υπάρχουν εκκρεμότητες σε ζητήματα κληρονομικών, ασφαλειών ή διατροφών, μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη.

Αισθηματικά – Κοινωνικά

Μέχρι τις 6 του μήνα θα κινείται η Αφροδίτη στο ζώδιο της Παρθένου και στον 9ο ηλιακό σας οίκο (εξερεύνηση, ανώτατη εκπαίδευση και ταξίδια), με αποτέλεσμα να αποζητάτε καινούργια ενδιαφέροντα και νέες γνωριμίες. Μια ενδιαφέρουσα ρομαντική συνάντηση μπορεί να γίνει το διάστημα αυτό και να υπάρξει σοβαρή πιθανότητα να ξεκινήσετε μια νέα αισθηματική σχέση, ίσως με ένα άτομο από διαφορετική χώρα ή με διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο. Ένας εναλλακτικός τρόπος γνωριμίας ενός ενδιαφέροντος ατόμου θα ήταν σε μια επίσημη εκδήλωση ή κατά την διάρκεια μιας επαγγελματικής συνάντησης. Εάν έχετε ήδη ταίρι, προσπαθήστε να περάσετε όσο περισσότερο χρόνο μπορείτε μαζί του, απολαμβάνοντας την καθημερινότητα σας ή ακόμη και μια εκδρομή, μια απόδραση ή ένα ταξίδι. Στη συνέχεια του μήνα περνάει η Αφροδίτη στον Ζυγό και στον 10ο οίκο του ωροσκοπίου σας (καριέρα και δημόσιος βίος), με αποτέλεσμα να έρχονται στο προσκήνιο ζητήματα καριέρας και κοινωνικής θέσης. Οι αδέσμευτοι ενδεχομένως να γνωρίσετε το άλλο σας μισό προς τα τέλη του μήνα και να ξεκινήσετε μια σοβαρή σχέση. Ο πιθανός σύντροφός σας μπορεί να είναι ανώτερης κοινωνικής θέσης ή μόρφωσης και για σας θα αποτελέσει μια μοναδική ευκαιρία να έρθετε σε επαφή με ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Οι δεσμευμένοι ή παντρεμένοι δε, θα αντιμετωπίσουν μέσα στο δεύτερο μισό του μήνα αρκετή γκρίνια από τον σύντροφό τους, γιατί θα θέσουν σαν προτεραιότητα την καριέρα τους, με αποτέλεσμα να αμελούν οικογενειακές του υποχρεώσεις.

Ευνοϊκές μέρες για τον Αύγουστο: 1, 5, 15, 24, 29

Δυσμενείς μέρες για τον Αύγουστο: 3, 12, 22, 31

Υδροχόος

Γενική Επισκόπηση

Τον Αύγουστο θα υπάρξουν πολλές συζητήσεις για το μέλλον, καινούργια σχέδια και μεγάλες προσδοκίες. Είναι μια περίοδος εστίασης σε σχέσεις και συνεργασίες. Ίσως να αισθανθείτε την ανάγκη για στενότερη επαφή με φιλικά και συγγενικά πρόσωπα, ή ακόμη να διευρύνετε τον κοινωνικό και φιλικό σας κύκλο. Δεν θα λείψουν όμως και οι συγκρούσεις με αγαπημένα πρόσωπα λόγω διαφοράς απόψεων ή αναγκών. Η Νέα Σελήνη-Ολική Ηλιακή Έκλειψη στον Λέοντα στις 12/08 θα εντείνει την μεταμόρφωση των σχέσεων σας, και στο πλαίσιο αυτό ίσως χρειαστεί να πάρετε σημαντικές αποφάσεις. Είναι σημαντικό όμως να μην κάνετε λανθασμένες εκτιμήσεις που θα σας στοιχίσουν πολύ ακριβά. Η Πανσέληνος-Μερική Σεληνιακή Έκλειψη στον Υδροχόο στις 28/08 ενεργοποιεί τον οικονομικό τομέα του ωροσκοπίου σας και σας παρέχει ένα σαφές όραμα, πως να βελτιώσετε την οικονομική σας κατάσταση, να βρείτε νέες πηγές εισοδήματος ή να αυξήσετε την κερδοφορία της επιχείρησης σας. Αυτή θα μπορούσε να είναι η στιγμή που θα θέσετε τα θεμέλια για την μελλοντική σας ευημερία.

Επαγγελματικά – Οικονομικά

Ο 7ος ηλιακός σας οίκος (σχέσεις, συνεταιρισμοί, γάμοι) ενεργοποιείται τις τρεις πρώτες εβδομάδες του μήνα από την διέλευση του Ήλιου στον Λέοντα και καθιστά σαφές, ότι θα πρέπει να εστιάσετε στα προβλήματα που υπάρχουν στις σχέσεις σας. Δεν πρέπει να θεωρείτε τον εαυτό σας σαν κάτι μοναδικό και ξεχωριστό, αλλά σαν μέρος ενός συνόλου, κοινωνικού, επαγγελματικού, ακόμη και στην προσωπική σας ζωή. Εάν είστε παντρεμένοι, προσπαθήστε να μην επιβάλετε τις απόψεις σας στο άλλο σας μισό. Η σχέση με τον σύντροφό σας θα διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο μέσα στον μήνα. Το ίδιο ισχύει και με τις σχέσεις με φίλους, συναδέλφους και συνεργάτες. Στις 23 του μήνα περνάει ο Ήλιος στην Παρθένο και στον 8ο ηλιακό οίκο και ίσως να γίνουν περισσότερο εμφανείς το διάστημα αυτό κάποιες εμμονές που έχετε με ορισμένα ζητήματα, την πηγή των οποίων θα πρέπει να προσπαθήσετε να εντοπίσετε. Ο Ερμής θα κινείται μεταξύ 9 και 25/08 στον 7ο ηλιακό οίκο και στον Λέοντα, με αποτέλεσμα να ευνοούνται οι επαφές, οι συνομιλίες και οι διαπραγματεύσεις. Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε μια καινούργια συνεργασία, η οποία θα έχει εν δυνάμει πολύ καλή πορεία, ή να επιλύσετε ζητήματα συνεργασιών που σας απασχολούν, ώστε να εξομαλύνετε τις σχέσεις σας με εμπορικούς εταίρους. Ο ανταγωνισμός θα είναι έντονος το διάστημα αυτό, και γι’ αυτό δεν έχετε την πολυτέλεια του εφησυχασμού. Ίσως να χρειαστείτε την στήριξη κάποιων ατόμων για να πετύχετε τους στόχους σας.

Αισθηματικά – Κοινωνικά

Μέχρι τις 6 Αυγούστου ταξιδεύει η Αφροδίτη μέσα από τον 8ο ηλιακό σας οίκο (σεξ, πάθη, αναγέννηση) και το ζώδιο της Παρθένου, για να περάσει μετά στον 9ο (εξερεύνηση, ανώτατη εκπαίδευση και ταξίδια) και στον Ζυγό. Στο ξεκίνημα του μήνα θα είστε έτοιμοι να εξερευνήσετε νέα μονοπάτια με τον σύντροφό σας, ώστε να εμβαθύνετε την συντροφική και να φέρετε ποικιλία στην ερωτική σας σχέση. Κυριεύεστε από ερωτικό πάθος και οι σεξουαλικές επαφές γίνονται όλο και πιο έντονες και πιο συχνές. Είναι μια περίοδος που θα μπορούσε να μεταμορφώσει την σχέση ή τον γάμο σας, μέσα από την αντιμετώπιση και επίλυση των τυχών προβλημάτων που σας ταλαιπωρούσαν για καιρό. Η θέση αυτή όμως της Αφροδίτης μπορεί να φέρει στην επιφάνεια κρυμμένα μυστικά ή υπόγειες δράσεις, ακόμη και κάποια προβλήματα σχετικά με την οικονομική διαχείριση που ενδεχομένως να σας ξαφνιάσουν. Στη συνέχεια του μήνα φαίνεται να έχετε μια ροπή προς την περιπέτεια, γεγονός που θα επηρεάσει την σχέση σας. Είναι καλή περίοδος να προγραμματίσετε τα επόμενα σας ταξίδια, να ασχοληθείτε με πνευματικές αναζητήσεις ή ακόμη και να πραγματοποιήσετε μια απόδραση. Ίσως να αναλάβετε ρίσκα που να αφορούν την σχέση σας, γεγονός που θα φέρει συγκρούσεις και διαφωνίες.

Ευνοϊκές μέρες για τον Αύγουστο: 8, 12, 17, 26, 30

Δυσμενείς μέρες για τον Αύγουστο: 5, 15, 24, 28

Ιχθείς

Γενική Επισκόπηση

Η προσοχή σας μετατοπίζεται μέσα στον Αύγουστο σε ζητήματα υγείας και ευεξίας. Είναι πιθανές κάποιες ασθένειες, κρυολογήματα ή η επιδείνωση χρόνιων παθήσεων. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα πρόκειται για σοβαρά ζητήματα, θα απαιτήσουν ωστόσο την προσοχή σας. Η Νέα Σελήνη-Ολική Ηλιακή Έκλειψη στον Λέοντα στις 12/08 αναμένεται να φέρει φόρτο εργασίας και πρόσθετες οικιακές ή οικογενειακές υποχρεώσεις. Αυξημένες θα είναι και οι απαιτήσεις στον επαγγελματικό χώρο, είτε λόγω έντονου ανταγωνισμού μέσα στην ομάδα που δραστηριοποιείστε, είτε λόγω των καινούργιων απαιτήσεων της διοίκησης. Η Πανσέληνος-Μερική Σεληνιακή Έκλειψη στον Υδροχόο στις 28/08 φέρνει το κλείσιμο κάποιων κύκλων σε επιχειρηματικό επίπεδο, προκειμένου όμως να μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε τις καινούργιες ευκαιρίες που εμφανίζονται. Οι προτεραιότητες σας μπορεί να αλλάξουν, να θέσετε νέους στόχους και διαφορετικές φιλοδοξίες.

Επαγγελματικά – Οικονομικά

Ο Ήλιος ενεργοποιεί το μεγαλύτερο μέρους του Αυγούστου με την διέλευση του μέσα από τον Λέοντα και τον 6ο ηλιακό σας οίκο το τομέα της υγεία και της εργασίας, συνιστώντας να εστιάσετε στην δουλειά και στην ευημερία σας. Θα είστε πολύ προσεκτικοί σε ότι κάνετε, θα είστε περήφανοι για την δουλειά σας και θα προσπαθείτε να έχετε υπό τον έλεγχο σας το παραμικρό, για να αποφύγετε λάθη και παραλήψεις. Οι ανησυχίες ωστόσο για την ευημερία των αγαπημένων σας δεν θα λείψουν. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην υγεία σας, ειδικά εάν πάσχετε από κάποια χρόνια ασθένεια. Για να αποφύγετε μια έξαρση, προσπαθήστε να τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες του γιατρού σας. Στις 23 Αυγούστου μετακινείται ο Ήλιος στην Παρθένο και στον 7ο οίκο του ωροσκοπίου σας, τονίζοντας την ανάγκη από την θέση αυτή να βρείτε ισορροπίες στις σχέσεις σας, επιλύοντας τις διαφορές ή τις παρεξηγήσεις που ενδεχομένως δημιουργήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο Ερμής κινείται μεταξύ 9 και 25 Αυγούστου στον 6ο οίκο του ωροσκοπίου σας και στον Λέοντα και από την θέση του αυτή αγγίζει τα επαγγελματικά σας, όπου και θα υπάρξει αρκετή αναστάτωση. Για κάποιους μπορεί να φέρει η περίοδος αυτή μια προαγωγή, για άλλους ένα νέο αντικείμενο εργασίας, για ορισμένους μια δεύτερη δουλειά μερικής απασχόλησης, ενώ για κάποιους μια αναπάντεχη δυσμενή μετακίνηση. Όποιο και να είναι το σενάριο που θα εξελιχθεί για τον καθένα, θα κληθείτε να προσαρμοστείτε σε σύντομο χρονικό διάστημα σε νέες συνθήκες ή διαφορετικούς ρυθμούς.

Αισθηματικά – Κοινωνικά

Μέχρι τις 6 Αυγούστου διανύει η Αφροδίτη το ζώδιο της Παρθένου και τον 7ο ηλιακό σας οίκο (σχέσεις, συνεταιρισμοί, γάμος), για να περάσει ακολούθως στον Ζυγό και στον 8ο οίκο (σεξ, πάθη, αναγέννηση). Η κοινωνικότητα των ελεύθερων αναμένεται να είναι έντονη, με πολλές συναντήσεις και αρκετές και ενδιαφέρουσες νέες γνωριμίες. Συνιστάται να κοινωνικοποιηθείτε περισσότερο, να διασκεδάσετε και να γνωρίσετε κόσμο. Όσο περισσότερο κινείστε σε δημόσιους χώρους, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να γνωρίσετε κάποιο ενδιαφέρον άτομο και να ξεκινήσετε μια καινούργια σχέση. Δώστε λίγο μεγαλύτερη προσοχή στην εξωτερική σας εμφάνιση, γιατί είναι σημαντική και η παραμικρή λεπτομέρεια. Όσοι είστε ήδη δεσμευμένοι ή παντρεμένοι, τα άστρα υπόσχονται αρμονία μέσα στο ζευγάρι. Καλό θα ήταν να παίξετε λίγο περισσότερο με τις αισθήσεις και να φέρετε λίγη μεγαλύτερη ποικιλία οποιασδήποτε μορφής στην σχέση, προκειμένου να ανανεωθείτε και οι δύο σύντροφοι. Στη συνέχεια του μήνα, με την Αφροδίτη στο ζώδιο του Ζυγού και τον 8ο οίκο, θα είστε πολύ πιο ελκυστικοί και το σεξουαλικό πάθος ανεβαίνει κατακόρυφα. Οι ελεύθεροι θα βιώσουν μέσα στο δεύτερο μισό του μήνα παθιασμένα ειδύλλια, που ίσως όμως να μην έχουν ιδιαίτερη διάρκεια. Δύσκολες μπορεί να είναι οι μέρες για τα ζευγάρια το διάστημα στα τέλη του μήνα λόγω των γενικότερων συνθηκών που θα επικρατούν. Δείξτε την αγάπη σας στο ταίρι σας όσο συχνότερα μπορείτε και αφιερώστε τον ελεύθερο σας χρόνο αποκλειστικά στην οικογένεια σας.

Ευνοϊκές μέρες για τον Αύγουστο: 2, 6,1 0, 18, 29

Δυσμενείς μέρες για τον Αύγουστο: 8, 16, 27, 31