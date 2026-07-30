Συνταγή για καλοκαιρινά γεμιστά

Είναι μια συνταγή που έχουμε όλοι συνδέσει με το καλοκαίρι.

Για αυτό και η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου αποφάσισε να μας δείξει πως να τη φτιάχνουμε όσο πιο εύκολα γίνεται στο σπίτι μας.

Η γνωστή σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Χαμογέλα και πάλι! και μας έδειξε μια συνταγή για γεμιστά. Μπελαλίδικη αλλά απολαυστική.

Τα υλικά

6 ντομάτες ώριμες και σφιχτές

3 μελιτζάνες φλάσκες μέτριες

3 πράσινες πιπεριές

λίγα αμπελόφυλλα

1 – 2 πατάτες

λίγη φρυγανιά

ζάχαρη για το τελείωμα

Για τη γέμιση

1 κολοκυθάκι ψιλοκομμένο

12 κ.σ. ρύζι καρολίνα

2 κρεμμύδια ξερά ψιλοκομμένα

1 σκ, σκόρδο

1 1/3 φλ. ελαιόλαδο

5 κ.σ. κουκουνάρι

5 κ.σ. σταφίδα μαύρη

1 ματσάκι μαϊντανό

1 ματσάκι δυόσμο

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία