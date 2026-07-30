Συνταγή για καλοκαιρινά γεμιστά

Μια συνταγή που θυμίζει καλοκαίρι και μαμά
Είναι μια συνταγή που έχουμε όλοι συνδέσει με το καλοκαίρι.
Για αυτό και η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου αποφάσισε να μας δείξει πως να τη φτιάχνουμε όσο πιο εύκολα γίνεται στο σπίτι μας.
Η γνωστή σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Χαμογέλα και πάλι! και μας έδειξε μια συνταγή για γεμιστά. Μπελαλίδικη αλλά απολαυστική.
Τα υλικά
6 ντομάτες ώριμες και σφιχτές
3 μελιτζάνες φλάσκες μέτριες
3 πράσινες πιπεριές
λίγα αμπελόφυλλα
1 – 2 πατάτες
λίγη φρυγανιά
ζάχαρη για το τελείωμα
Για τη γέμιση
1 κολοκυθάκι ψιλοκομμένο
12 κ.σ. ρύζι καρολίνα
2 κρεμμύδια ξερά ψιλοκομμένα
1 σκ, σκόρδο
1 1/3 φλ. ελαιόλαδο
5 κ.σ. κουκουνάρι
5 κ.σ. σταφίδα μαύρη
1 ματσάκι μαϊντανό
1 ματσάκι δυόσμο
αλάτι
πιπέρι
Η διαδικασία
- Για αρχή παίρνουμε τα λαχανικά μας (ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες), ανοίγουμε το «καπάκι» και τα «καθαρίζουμε» μέσα για να μπει η γέμιση.
- Σε ένα ζεστό τηγάνι ρίχνουμε το ελαιόλαδο, προσθέτουμε το κρεμμύδι, λίγο σκόρδο, το κολοκύθι, τη μελιτζάνα και ανακατεύουμε μέχρι να τσιγαριστούν (προσοχή μην μαυρίσουν).
- Βάζουμε λίγο αλάτι και πιπέρι, ενώ όταν μαλακώσουν τα λαχανικά ρίχνουμε το κουκουνάρι και τη μαύρη σταφίδα.
- Αφού το ρύζι το έχουμε ξεπλύνει και έχουμε στύψει ένα λεμόνι από πάνω, το ρίχνουμε στο τηγάνι. Στη συνέχεια προσθέτουμε την ντομάτα που έχουμε τρίψει και ρίχνουμε λίγο νερό. Ανακατεύουμε καλά και το αφήνουμε σε χαμηλή φωτιά για περίπου πέντε λεπτά.
- Ψιλοκόβουμε τον δυόσμο και τον μαϊντανό και στο τέλος τα ρίχνουμε στο τηγάνι.
- Όταν η γέμιση είναι έτοιμη, τη βάζουμε στις ντομάτες, τις μελιτζάνες και τα κολοκύθια, που έχουμε σε ένα ταψί. Ρίχνουμε από πάνω το υπόλοιπο της ντομάτας μαζί με λίγο λάδι για το ψήσιμο.
- Βάζουμε τα λαχανικά στο ταψί και ψήνουμε στον φούρνο (αντίσταση) για περίπου 1.5 ώρα – τα πρώτα 45 λεπτά ψήνουμε με σκεπασμένο το ταψί.
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