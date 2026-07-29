«Νιώθω σαν την Τίνκερμπελ»: Η νέα εμφάνιση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Τη δημιουργική της διάθεση μοιράστηκε για ακόμη μία φορά με τους διαδικτυακούς της ακολούθους η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, δημοσιεύοντας ένα νέο χορευτικό βίντεο από το σπίτι της.

Η 44χρονη ποπ σταρ εμφανίστηκε μπροστά στην κάμερα φορώντας ένα γαλάζιο μίνι φόρεμα, το οποίο, όπως αποκάλυψε, είχε μεταποιήσει μόνη της.

Το συγκεκριμένο ρούχο είχε εμφανιστεί λίγες ημέρες νωρίτερα σε άλλο βίντεο της τραγουδίστριας. Σε εκείνη την ανάρτηση, η Σπίαρς περπατούσε στη φύση μαζί με τον σκύλο της, φορώντας το γαλάζιο φόρεμα στην αρχική, μακριά εκδοχή του, που έφτανε μέχρι τους αστραγάλους της.

Την Τρίτη 28 Ιουλίου επέστρεψε στο Instagram με το ίδιο φόρεμα, αυτή τη φορά όμως αρκετά πιο κοντό. Η ίδια εξήγησε ότι αποφάσισε να το κόψει στη μέση και να το μετατρέψει σε μίνι.

«Έκοψα στη μέση το γαλάζιο μου φόρεμα σήμερα. Νιώθω σαν την Τίνκερμπελ», έγραψε στη λεζάντα, παραπέμποντας στη διάσημη νεράιδα του Πίτερ Παν.

Στο βίντεο, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς χορεύει και περιστρέφεται μπροστά στην κάμερα, δείχνοντας τη νέα μορφή του ρούχου. Η συγκεκριμένη δημοσίευση κινείται στο γνώριμο ύφος του λογαριασμού της, στον οποίο αναρτά συχνά αυτοσχέδιες χορογραφίες και παρουσιάζει διαφορετικές ενδυματολογικές επιλογές.

Λίγες ώρες αργότερα, η τραγουδίστρια δημοσίευσε ακόμη ένα χορευτικό βίντεο από το σπίτι της. Στη δεύτερη ανάρτηση εμφανίστηκε με κόκκινο μπλουζάκι και κοντό μαύρο σορτς, χορεύοντας αυτή τη φορά σε λάτιν ρυθμούς.