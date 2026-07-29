Έιμι Γουάινχαουζ: Σχεδόν 1 εκατ. λίρες θα πληρώσει ο πατέρας της σε δύο φίλες της

Σχεδόν ένα εκατομμύριο λίρες καλείται να καταβάλει ο πατέρας της Έιμι Γουάινχαουζ σε δύο στενές φίλες της αδικοχαμένης τραγουδίστριας, μετά την απόρριψη της αγωγής που είχε καταθέσει εις βάρος τους για την πώληση ρούχων και προσωπικών της αντικειμένων.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου διέταξε τον Μιτς Γουάινχαουζ να καταβάλει εντός δύο εβδομάδων 569.330 λίρες στην πρώην στυλίστρια της κόρης του, Ναόμι Πάρι, και 394.521 λίρες στην Κατριόνα Γκούρλεϊ, παιδική φίλη και πρώην συγκάτοικο της Έιμι.

Οι δύο προκαταβολές έναντι των δικαστικών εξόδων ανέρχονται συνολικά σε 963.851 λίρες. Το ακριβές τελικό ποσό ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς τα συνολικά έξοδα των δύο γυναικών θα προσδιοριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ο Μιτς Γουάινχαουζ, ενεργώντας ως διαχειριστής της περιουσίας της κόρης του, είχε υποστηρίξει ότι οι δύο γυναίκες πούλησαν χωρίς δικαίωμα 141 αντικείμενα σε δημοπρασίες που πραγματοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2021 και το 2023. Ισχυρίστηκε επίσης ότι είχαν αποκρύψει σκόπιμα τις πωλήσεις και διεκδικούσε περισσότερες από 730.000 λίρες.

Ανάμεσα στα αντικείμενα βρίσκονταν φορέματα, παπούτσια, κοσμήματα, τσάντες και άλλα κομμάτια που είχαν συνδεθεί με την προσωπική ζωή και τη σκηνική εικόνα της τραγουδίστριας.

Ιδιαίτερη αξία είχε το μεταξωτό μίνι φόρεμα που φορούσε η Έιμι Γουάινχαουζ στην τελευταία συναυλία της, στο Βελιγράδι, τον Ιούνιο του 2011. Το συγκεκριμένο ένδυμα πωλήθηκε έναντι 243.200 δολαρίων.

Η Ναόμι Πάρι και η Κατριόνα Γκούρλεϊ υποστήριξαν ότι τα αντικείμενα είτε τους ανήκαν εξαρχής είτε τους είχαν δοθεί ως δώρα από την Έιμι. Το δικαστήριο δέχθηκε ότι η τραγουδίστρια ήταν ιδιαίτερα γενναιόδωρη με τους φίλους της και συνήθιζε να τους χαρίζει προσωπικά της αντικείμενα.

Η αγωγή απορρίφθηκε πλήρως τον περασμένο Απρίλιο. Η δικαστής Σάρα Κλαρκ έκρινε ότι οι δύο γυναίκες δεν απέκρυψαν σκόπιμα τα αντικείμενα και ότι ο Μιτς Γουάινχαουζ γνώριζε εξαρχής την πρόθεση πραγματοποίησης της δημοπρασίας.

Στη νεότερη απόφαση για τα δικαστικά έξοδα, η δικαστής άσκησε αυστηρή κριτική στον πατέρα της τραγουδίστριας. Ανέφερε ότι επέλεξε να ασκήσει μια «εγγενώς αδύναμη αγωγή», την οποία ακολούθησε επιθετικά μέχρι τέλους, προβάλλοντας σοβαρές αλλά αβάσιμες κατηγορίες που έπληξαν τη φήμη, την επαγγελματική πορεία, την οικονομική ασφάλεια και την υγεία των δύο γυναικών.

Το δικαστήριο αποφάσισε, επίσης, ότι τα έξοδα θα υπολογιστούν με το αυστηρότερο καθεστώς αποζημίωσης, το οποίο εφαρμόζεται συνήθως όταν η συμπεριφορά μιας πλευράς θεωρείται ιδιαίτερα παράλογη. Τα έξοδα της Πάρι είχαν εκτιμηθεί τον Απρίλιο σε 715.361 λίρες και της Γκούρλεϊ σε 487.132 λίρες.

Παράλληλα, ο Μιτς Γουάινχαουζ φέρεται να έχει επιβαρυνθεί με τουλάχιστον 950.000 λίρες για τη δική του νομική εκπροσώπηση. Έτσι, το συνολικό κόστος της αποτυχημένης δικαστικής διεκδίκησης μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ τα 1,9 εκατ. λίρες.