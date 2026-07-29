Κέιτι Πέρι: «Εγκλωβίστηκε» σε φουσκωτό μπουκάλι- «Πηγαίνετέ με στο καλαμάκι»

Μια εντυπωσιακή σκηνική ιδέα εξελίχθηκε σε απρόβλεπτη περιπέτεια για την Κέιτι Πέρι, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο μουσικό φεστιβάλ Isle of MTV Malta.

Η 41χρονη ποπ σταρ βρέθηκε μέσα σε ένα τεράστιο διαφανές φουσκωτό μπουκάλι, το οποίο πέρασε πάνω από τα χέρια χιλιάδων θεατών στο πλαίσιο ενός πρωτότυπου crowd surfing. Στόχος ήταν το μπουκάλι να μεταφερθεί προς ένα γιγάντιο καλαμάκι που είχε τοποθετηθεί κοντά στη σκηνή.

Το σχέδιο, ωστόσο, δεν εξελίχθηκε όπως είχε υπολογιστεί. Οι θεατές άρχισαν να σπρώχνουν το φουσκωτό προς διαφορετικές κατευθύνσεις, με αποτέλεσμα η Κέιτι Πέρι να απομακρύνεται αντί να επιστρέφει στη σκηνή.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η τραγουδίστρια εμφανίζεται να δείχνει επίμονα προς το τεράστιο καλαμάκι και να προσπαθεί με κινήσεις των χεριών της να καθοδηγήσει το κοινό.

«Πηγαίνετέ με σε εκείνο το καλαμάκι», ακούγεται να φωνάζει, ενώ στη συνέχεια ενθαρρύνει τους θαυμαστές της να συνεχίσουν την προσπάθεια. Για λίγα λεπτά, πάντως, το μπουκάλι εξακολουθούσε να κινείται προς τη λάθος πλευρά, αφήνοντάς την ουσιαστικά χωρίς έλεγχο της πορείας του.

Η τραγουδίστρια δεν είχε κλειδωθεί κυριολεκτικά μέσα στην κατασκευή. Επειδή, όμως, το φουσκωτό βρισκόταν πάνω από το πλήθος, εξαρτιόταν αποκλειστικά από τους θεατές για να επιστρέψει στο προβλεπόμενο σημείο.

Τελικά, οι θαυμαστές της κατάφεραν να αλλάξουν την κατεύθυνση του μπουκαλιού και να ολοκληρώσουν με ασφάλεια το εντυπωσιακό εγχείρημα. Η Κέιτι Πέρι βγήκε από την κατασκευή και συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά της, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Το απρόοπτο σημειώθηκε στο τμήμα της συναυλίας που περιλάμβανε γνωστές επιτυχίες της, μεταξύ των οποίων τα «Hot N Cold» και «I Kissed a Girl». Τα σχετικά στιγμιότυπα έγιναν γρήγορα viral, με πολλούς χρήστες να αντιμετωπίζουν με χιούμορ την προσπάθεια της τραγουδίστριας να δώσει οδηγίες μέσα από το γιγάντιο μπουκάλι.

Η ίδια δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε δημόσια δήλωση για το περιστατικό. Το επίσημο προφίλ του Isle of MTV, πάντως, αναδημοσίευσε υλικό από το απρόοπτο, ενώ δεν υπήρξε ενημέρωση για κάποιο πρόβλημα στην ίδια την κατασκευή.