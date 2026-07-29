Η Daily Mail ζητά σχεδόν 10 εκατ. λίρες από τον Χάρι, τον Έλτον Τζον και άλλους πέντε διάσημους

Αντιμέτωποι με έναν δικαστικό λογαριασμό πολλών εκατομμυρίων λιρών βρίσκονται ο πρίγκιπας Χάρι, ο Έλτον Τζον και ακόμη πέντε γνωστά πρόσωπα, μετά την απόρριψη της αγωγής τους κατά της Associated Newspapers, εκδότριας εταιρείας των Daily Mail και Mail on Sunday.

Σε ακρόαση που άρχισε την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, έγινε γνωστό ότι η εταιρεία υπολογίζει σε περίπου 34,5 εκατ. λίρες τις δαπάνες που πραγματοποίησε για την τετραετή δικαστική διαμάχη και τη μακρά ακροαματική διαδικασία.

Η Associated Newspapers ζητά, σε πρώτη φάση, την καταβολή 9.950.624 λιρών ως προκαταβολή έναντι των δικαστικών εξόδων. Οι επτά ενάγοντες έχουν αντιπροτείνει ποσό περίπου 8 εκατ. λιρών.

Μαζί με τον δούκα του Σάσεξ και τον Βρετανό τραγουδιστή, στην υπόθεση συμμετείχαν ο σύζυγος του Έλτον Τζον, Ντέιβιντ Φέρνις, οι ηθοποιοί Ελίζαμπεθ Χέρλεϊ και Σέιντι Φροστ, η ακτιβίστρια Ντορίν Λόρενς και ο πρώην βουλευτής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών Σάιμον Χιουζ.

Οι επτά είχαν κατηγορήσει την εκδότρια εταιρεία για παράνομη συλλογή προσωπικών πληροφοριών, κάνοντας λόγο, μεταξύ άλλων, για υποκλοπές τηλεφωνικών επικοινωνιών, παρακολουθήσεις και χρήση ιδιωτικών ερευνητών.

Στις 7 Ιουλίου, ωστόσο, ο δικαστής Μάθιου Νίκλιν απέρριψε το σύνολο των αξιώσεών τους, κρίνοντας ότι δεν κατάφεραν να αποδείξουν πως οι επίμαχες πληροφορίες αποκτήθηκαν με παράνομο τρόπο. Η απόφαση δεν περιείχε διαπίστωση ότι οι ενάγοντες ενήργησαν ανέντιμα ή χωρίς ειλικρινή πεποίθηση για τις καταγγελίες τους.

Το κρίσιμο ζήτημα πλέον είναι ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογιστούν τα δικαστικά έξοδα. Η Associated Newspapers ζητά να αποζημιωθεί με το αυστηρότερο καθεστώς της λεγόμενης «indemnity basis», το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη επιβάρυνση για την πλευρά που έχασε τη δίκη.

Οι δικηγόροι των εναγόντων χαρακτηρίζουν το ποσό των 34,5 εκατ. λιρών υπερβολικό, σημειώνοντας ότι υπερβαίνει κατά περισσότερα από 18,6 εκατ. λίρες τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της εκδότριας εταιρείας. Υποστηρίζουν ακόμη ότι οι πελάτες τους προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη καλόπιστα.

Ιδιαίτερο βάρος έχει και το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης που είχαν εξασφαλίσει οι ενάγοντες, καθώς φθάνει συνολικά τα 16,2 εκατ. λίρες. Εάν το δικαστήριο εγκρίνει σημαντικό μέρος των εξόδων που αξιώνει η Associated Newspapers, η διαφορά ενδέχεται να αφήσει ακάλυπτους τους επτά και να τους επιβαρύνει προσωπικά με ποσά εκατομμυρίων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση ούτε για το συνολικό ύψος των εξόδων ούτε για το ποσό που θα κληθεί να καταβάλει ο καθένας.