Τσιτσιπάς: Ξέσπασε στη ρακέτα του- Αποκλείστηκε από τον Ντε Μινόρ στην Ουάσινγκτον

Με ήττα ολοκληρώθηκε η παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά ATP 500 της Ουάσινγκτον, καθώς ο Άλεξ Ντε Μινόρ επικράτησε με 6-4, 3-6, 6-3 έπειτα από αγώνα διάρκειας δύο ωρών και ενός λεπτού.

Η αναμέτρηση, η οποία είχε μεταφερθεί λόγω της βροχής, ήταν αμφίρροπη, με τους δύο τενίστες να δυσκολεύονται κατά διαστήματα από τον έντονο άνεμο.

Ο Ντε Μινόρ πήρε το πρώτο σετ με 6-4, όμως ο Τσιτσιπάς αντέδρασε και ανέβασε την απόδοσή του. Με καλύτερες επιλογές και μεγαλύτερη σταθερότητα, κατέκτησε το δεύτερο σετ με 6-3 και έστειλε το παιχνίδι σε τρίτο και καθοριστικό σετ.

Εκεί, ο Αυστραλός, Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης και υπερασπιστής του τίτλου στην Ουάσινγκτον, πέτυχε το κρίσιμο μπρέικ. Η εξέλιξη προκάλεσε το έντονο ξέσπασμα του Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος χτύπησε με δύναμη τη ρακέτα του στο κορτ και την έσπασε.

Ο Τσιτσιπάς προσπάθησε να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα, χωρίς όμως να καταφέρει να ανατρέψει την κατάσταση. Ο Ντε Μινόρ διατήρησε το προβάδισμά του και έκλεισε το τρίτο σετ με 6-3, εξασφαλίζοντας την πρόκριση.

Παρά τον αποκλεισμό, ο 27χρονος Έλληνας παρουσίασε ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι στο Νο 1 του ταμπλό, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Γκστάαντ. Ο Ντε Μινόρ, από την πλευρά του, σημείωσε μόλις τη δεύτερη νίκη του απέναντι στον Τσιτσιπά σε 14 αναμετρήσεις τους στο ATP Tour και θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια τον 17χρονο συμπατριώτη του Κρουζ Χιούιτ.