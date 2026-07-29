Πάτρα: Τρία χρόνια από τη δωρεά οργάνων της 14χρονης Χριστίνας- Το μήνυμα της μητέρας της

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δωρεά οργάνων της 14χρονης Χριστίνας Γαρουφαλή, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από σοβαρό τροχαίο στο Ρίο.

Η μητέρα της, Μαρία Αξιώτη Γαρουφαλή, θυμάται τη δύσκολη εκείνη ημέρα με μια λιτή και βαθιά συγκινητική ανάρτηση: «Σαν σήμερα, πριν τρία χρόνια, ένα μικρό, τοσοδούλικο, χαριτωμένο, όμορφο πλασματάκι δωρίζει ζωή σε πέντε ανθρώπους… Η πριγκίπισσά μου, η ανάσα μου, η ζωή μου…».

Το τροχαίο είχε σημειωθεί περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα της 9ης Ιουλίου 2023, στην παραλιακή ζώνη του Ρίου. Η Χριστίνα επέβαινε σε δίκυκλο που οδηγούσε 16χρονος φίλος της, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνήθηκαν από την Τροχαία, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο ανήλικοι. Η 14χρονη υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι και διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύτηκε διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Παίδων. Παρά την πολυήμερη μάχη των γιατρών, η κατάστασή της αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη.

Μέσα στον ανείπωτο πόνο τους, οι γονείς της πήραν τη γενναία απόφαση να συναινέσουν στη δωρεά των οργάνων της. Η διαδικασία λήψης άρχισε τα ξημερώματα της 29ης Ιουλίου 2023 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, με τη συμμετοχή μεταμοσχευτικών ομάδων από την Αθήνα, την Ιταλία και την Αυστρία.

Για μεταμόσχευση προσφέρθηκαν το ήπαρ, οι πνεύμονες, οι νεφροί και οι κερατοειδείς της Χριστίνας. Όπως αναφέρει σήμερα η μητέρα της, πέντε άνθρωποι έλαβαν το πολύτιμο δώρο της ζωής.

Η Χριστίνα έφυγε μόλις στα 14 της χρόνια. Η απόφαση της οικογένειάς της, όμως, μετέτρεψε την τραγική απώλεια σε ελπίδα για συνανθρώπους μας και κράτησε ζωντανό το αποτύπωμά της μέσα από μια κορυφαία πράξη αγάπης και αλληλεγγύης.