Mετωπική σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στο Λάππα- Δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουλίου στο Λάππα Δυτικής Αχαΐας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο νεαροί, ο ένας εκ των οποίων σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν οι δύο νεαροί κινούνταν στην παλαιά Εθνική Οδό, όταν, μετά από στροφή και υπό συνθήκες που διερευνώνται, εξετράπη της πορείας του.

Το όχημα φέρται να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παραλαμβάνουν τους δύο τραυματίες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση του ενός χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Η Τροχαία διενεργεί έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος.