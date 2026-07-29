Παντελής Διαμαντάκης και Μανώλης Στρατιδάκης: Οι δύο πυροσβέστες που χάθηκαν στη φωτιά

Σε βαθύ πένθος έχει βυθιστεί το Ρέθυμνο μετά τον τραγικό θάνατο δύο πυροσβεστών στη μεγάλη αγροτοδασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη 29 Ιουλίου στην περιοχή της Κρύας Βρύσης.

Πρόκειται για τον 25χρονο εποχικό πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης Μανώλη Στρατιδάκη. Οι δύο άνδρες υπηρετούσαν στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγίας Φωτεινής και έχασαν τη ζωή τους ενώ συμμετείχαν στη μάχη με τις φλόγες.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στην περιοχή των Σαχτουρίων, ενώ επέβαιναν σε υπηρεσιακό όχημα. Οι πυκνοί καπνοί και η γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς, υπό την πίεση των θυελλωδών ανέμων, φέρεται να μην τους άφησαν περιθώρια διαφυγής. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται.

Ο Παντελής Διαμαντάκης καταγόταν από τον Φουρφουρά Αμαρίου και είχε ενταχθεί πρόσφατα στο Πυροσβεστικό Σώμα ως εποχικός. Είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ήταν το πέμπτο παιδί πολύτεκνης οικογένειας, με τον πατέρα του να είναι ιερέας της περιοχής.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 30 Ιουλίου, στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στο Επισκοπείο Φουρφουρά Αμαρίου. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο τόπο.

Ο Μανώλης Στρατιδάκης καταγόταν από το Γερακάρι Αμαρίου. Υπηρετούσε ως πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης και ήταν ιδιαίτερα δραστήριος στην τοπική κοινωνία, έχοντας διατελέσει πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού.

Η εξόδιος ακολουθία του 58χρονου θα ψαλεί την Πέμπτη στις 5 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρι, όπου θα ακολουθήσει η ταφή του.

Οι σοροί των δύο πυροσβεστών μεταφέρθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί τους συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσηλευτικό ίδρυμα, όπου εκτυλίχθηκαν σκηνές βαθιάς οδύνης. Στο πλευρό των οικογενειών βρέθηκαν ψυχολόγοι, προσφέροντας υποστήριξη.