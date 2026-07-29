Σύρος: Τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό της διασώστριας- Τα 7 κρίσιμα δευτερόλεπτα και οι μαρτυρίες

Νέα στοιχεία επιχειρούν να φωτίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό της με μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δόθηκε εντολή για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό της γυναίκας. Τα αποτελέσματα αναμένεται να συνεκτιμηθούν με τις καταθέσεις των μαρτύρων, τα ευρήματα της αυτοψίας και το βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να αποσαφηνιστούν η κατάσταση στην οποία βρισκόταν η 42χρονη και όσα συνέβησαν πριν από τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Μάρτυρας που έσπευσε στο σημείο φέρεται να περιέγραψε ότι είδε τον κατηγορούμενο να προσπαθεί να ακινητοποιήσει ένα άτομο με καλυμμένα χαρακτηριστικά, το οποίο βρισκόταν, όπως υποστήριξε, σε κατάσταση έντονης διέγερσης. Κατά την ίδια μαρτυρία, οι παρευρισκόμενοι αντιλήφθηκαν ότι επρόκειτο για γυναίκα όταν αφαιρέθηκαν η κουκούλα και το κάλυμμα από το πρόσωπό της.

Οι ισχυρισμοί περί ενδεχόμενης χρήσης ουσιών δεν αποτελούν, πάντως, επιβεβαιωμένο ιατροδικαστικό εύρημα. Απάντηση μπορεί να δοθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται παράλληλα επτά κρίσιμα δευτερόλεπτα, τα οποία μεσολάβησαν από την είσοδο της διασώστριας στην κατοικία έως την έξοδό της. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν έχει καταγραφεί από την κάμερα ασφαλείας και οι Αρχές διερευνούν εάν το μοιραίο χτύπημα δόθηκε μέσα ή έξω από το σπίτι.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η 42χρονη έφερε ένα θανατηφόρο τραύμα στον θώρακα από νύσσον και τέμνον όργανο, το οποίο έπληξε τον πνεύμονά της.

Οι δύο κατηγορούμενοι, κατά τις πολύωρες απολογίες τους, επέμειναν στην εκδοχή ότι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα άτομο που είχε καλυμμένο πρόσωπο και κρατούσε μαχαίρι, υποστηρίζοντας ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας. Των απολογιών είχε προηγηθεί νέα αυτοψία και αναπαράσταση στον χώρο του περιστατικού.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προέκυψε διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα. Η ανακρίτρια τάχθηκε υπέρ της προσωρινής κράτησης του βασικού κατηγορουμένου, ενώ η εισαγγελέας εισηγήθηκε την αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους. Μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου, ο άνδρας παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Η σύζυγός του, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορία συνέργειας, αφέθηκε ελεύθερη με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα.

Οι έρευνες επεκτείνονται στις ηλεκτρονικές συσκευές και στις επικοινωνίες των εμπλεκομένων, καθώς και σε διάρρηξη που φέρεται να είχε σημειωθεί λίγες ημέρες νωρίτερα στην κατοικία του ζευγαριού. Κρίσιμα αναμένονται τόσο τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων όσο και η συνολική αξιολόγηση του οπτικού υλικού και των καταθέσεων.