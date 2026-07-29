Ο Γιώργος Χατζιδάκις για τον «Γιάννη το Φονιά»: Η απαγόρευση αφορούσε την εταιρεία παραγωγής, όχι τον Μανώλη Μητσιά

Τη δική του απάντηση στον θόρυβο που προκλήθηκε μετά τη συναυλία του Μανώλη Μητσιά στο Αρχαίο Θέατρο Δίου έδωσε ο Γιώργος Χατζιδάκις, γιος και διαχειριστής του έργου του Μάνου Χατζιδάκι.

Η υπόθεση πήρε μεγάλες διαστάσεις όταν έγινε γνωστό ότι ο καταξιωμένος ερμηνευτής δεν τραγούδησε τον «Γιάννη τον Φονιά», αλλά περιορίστηκε στην απαγγελία των στίχων του Νίκου Γκάτσου. Το κοινό άρχισε τότε αυθόρμητα να τραγουδά τη μελωδία, ενώ ακούστηκαν έντονες αποδοκιμασίες.

Με δήλωσή του, ο Γιώργος Χατζιδάκις απορρίπτει την εκδοχή ότι η απαγόρευση στρεφόταν προσωπικά κατά του Μανώλη Μητσιά ή αφορούσε ειδικά το εμβληματικό τραγούδι.

«Ποτέ δεν απαγόρευσα στον κ. Μανώλη Μητσιά να τραγουδά το συγκεκριμένο τραγούδι», τονίζει, σημειώνοντας ότι ο «Γιάννης ο Φονιάς», όπως και άλλα έργα του Μάνου Χατζιδάκι, περιλαμβάνονται εδώ και χρόνια στις συναυλίες του ερμηνευτή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απαγόρευση είχε συγκεκριμένο αποδέκτη και αντικείμενο: «Αφορούσε αποκλειστικά την εταιρεία παραγωγής και τη συγκεκριμένη σειρά συναυλιών που η εταιρεία αυτή διοργανώνει».

Υποστηρίζει ακόμη ότι όλοι οι συμμετέχοντες γνώριζαν εδώ και μήνες πως δεν είχε δοθεί άδεια για την ένταξη έργων του Μάνου Χατζιδάκι στη συγκεκριμένη παραγωγή. Κατά την άποψή του, η σύνδεση της απόφασης με τον Μητσιά και τον «Γιάννη τον Φονιά» δημιούργησε λανθασμένες εντυπώσεις.

Ο Γιώργος Χατζιδάκις αναφέρεται και στην Αγαθή Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια της συναυλίας, επισημαίνοντας ότι θα σεβόταν μια ενδεχόμενη δική της άρνηση να παρουσιαστούν έργα στα οποία ο Γκάτσος υπήρξε συνδημιουργός.

Παράλληλα, υπερασπίζεται το δικαίωμα των δημιουργών και των νόμιμων εκπροσώπων τους να αποφασίζουν για τη δημόσια παρουσίαση των έργων τους. «Τα μουσικά έργα δεν ανήκουν ούτε στους ερμηνευτές που κατά καιρούς τα έχουν ερμηνεύσει ούτε αποτελούν κοινό κτήμα», αναφέρει και προσθέτει ότι ανήκουν στους δημιουργούς και σε εκείνους που έχουν οριστεί να τους εκπροσωπούν.

Η ανακοίνωση

"Μετά από όλα αυτά που έχουν ειπωθεί και γραφτεί, θέλω να ενημερώσω ότι ποτέ δεν απαγόρευσα στον κ. Μανώλη Μητσιά να τραγουδά το συγκεκριμένο τραγούδι. «Ο Γιάννης ο Φονιάς», όπως και άλλα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, συμπεριλαμβάνονται στις συναυλίες του όλα αυτά τα χρόνια. Συνεπώς, όσα αναφέρονται και αναπαράγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η απαγόρευση είχε εξαρχής απολύτως συγκεκριμένο αντικείμενο και αφορούσε αποκλειστικά την εταιρεία παραγωγής και τη συγκεκριμένη σειρά συναυλιών που η εταιρεία αυτή διοργανώνει.

Προφανώς και συνειδητά, επιχειρείται με τρόπο αποπροσανατολιστικό η σύνδεση της απαγόρευσης αυτής με το συγκεκριμένο τραγούδι και τον κύριο Μανώλη Μητσιά, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες γνώριζαν εδώ και μήνες, ότι για αυτή τη σειρά συναυλιών δεν τους είχε δοθεί άδεια να συμπεριλάβουν μουσικά έργα του Μάνου Χατζιδάκι. Επομένως, δεν παρουσιάζουν τα πραγματικά γεγονότα και δημιουργούν ψευδείς εντυπώσεις.

Επίσης, θέλω να τονίσω ότι αν για οποιοδήποτε λόγο η κυρία Αγαθή Δημητρούκα, δεν επιθυμούσε να συμπεριληφθούν μουσικά έργα στα οποία είναι συνδημιουργός ο Νίκος Γκάτσος, σε συναυλία του Μάνου Χατζιδάκι, θα το σεβόμουν και δεν θα το μετέτρεπα σε δημόσιο «θέαμα».

Τέλος, οφείλουν να κατανοήσουν όλοι, ότι τα μουσικά έργα δεν ανήκουν ούτε στους ερμηνευτές που κατά καιρούς τα έχουν ερμηνεύσει, ούτε αποτελούν κοινό κτήμα, όπως άκουσα να λέγεται από μερικούς. Τα μουσικά έργα ανήκουν στους δημιουργούς τους και κατ’ επέκταση, σε αυτούς που οι δημιουργοί όρισαν να τους εκπροσωπούν.

Όποιος αμφισβητεί αυτό που είναι νομικά κατοχυρωμένο εδώ και δεκαετίες — ιδίως εάν κινείται επαγγελματικά στον καλλιτεχνικό χώρο με οποιαδήποτε ιδιότητα — είτε στερείται βασικών γνώσεων για την πνευματική ιδιοκτησία, είτε έχει ιδιοτελή κίνητρα".

Πώς ξεκίνησε η αντιπαράθεση

Η ένταση ξέσπασε στη συναυλία «Τα καλοτάξιδα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου», που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.

Η Αγαθή Δημητρούκα ενημέρωσε από τη σκηνή το κοινό ότι δεν είχε δοθεί άδεια για να παρουσιαστούν τραγούδια του Νίκου Γκάτσου σε μουσική Μάνου Χατζιδάκι. Όπως ανέφερε, η απαγόρευση είχε γνωστοποιηθεί και με εξώδικη δήλωση προς την εταιρεία παραγωγής.

Ο Μανώλης Μητσιάς απήγγειλε τελικά τον «Γιάννη τον Φονιά», με τους θεατές να αναλαμβάνουν αυθόρμητα να τον τραγουδήσουν. Ο ίδιος χαρακτήρισε το περιστατικό «πολύ λυπηρό», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ο λαός τελικά έδωσε τη λύση, γιατί αυτά τα τραγούδια είναι και δικά του».