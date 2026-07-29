Δυτική Ελλάδα: 1 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια για μειωμένο κόμιστρο φοιτητών των Πανεπιστημίων Πατρών και Πελοποννήσου

Στην πιλοτική εφαρμογή μειωμένου κομίστρου για τις μετακινήσεις των φοιτητών στην περιοχή προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δεσμεύοντας ποσό ύψους 1 εκατ. ευρώ στον αναμορφωμένο προϋπολογισμό της για το 2026. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο ενέκρινε τη Β΄ αναμόρφωση, ενώ συζήτησε και τα προβλήματα λειτουργίας της «Μέριμνας» και της «Κιβωτού της Αγάπης».

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αναφέρει: "Τη Β' αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το οικονομικό έτος 2026 ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026.

Την εισήγηση της αναμόρφωσης πραγματοποίησε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης, εξαγγέλλοντας μεταξύ άλλων την υλοποίηση σχετικής δέσμευσης που είχε αναλάβει παλαιότερα, σχετικά με τη συμβολή της Περιφέρειας στην προσπάθεια μείωσης του κομίστρου μετακίνησης των φοιτητών των Πανεπιστημίων Πατρών και Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης, στον αναμορφωμένο προϋπολογισμό, δεσμεύεται το ποσό του 1.000.000 ευρώ για πιλοτική δράση χορήγησης μειωμένου κομίστρου προς τους φοιτητές της περιοχές, για τις μετακινήσεις τους.

«Για πρώτη φορά, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωράει σε μία τέτοια, έμπρακτη κίνηση στήριξης των φοιτητών της περιοχής μας. Αισθανόμαστε πως κάνουμε το καθήκον μας απέναντι στη νέα γενιά, ελπίζοντας ότι θα υπάρξει ο τρόπος, αλλά και η βούληση όλων των συναρμόδιων φορέων, ώστε να μειωθεί το κόμιστρο μετακίνησης των φοιτητών μας και να γίνει ο τόπος μας ακόμα πιο ελυκστικός σε νέους ανθρώπους» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Φαρμάκης.

Συνολικότερα, ο αναμορφωμένος προϋπολογισμός αφορά σε 4 βασικούς άξονες:

Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, προσαρμόζεται ο προϋπολογισμός στον νέο εθνικό σχεδιασμό για την επισιτιστική βοήθεια, διασφαλίζοντας ότι η στήριξη προς τους ευάλωτους πολίτες συνεχίζεται με πιο σύγχρονες, διαφανείς και αξιοπρεπείς διαδικασίες, μέσω ηλεκτρονικών καρτών και διατακτικών.

Στον πρωτογενή τομέα και τη δημόσια υγεία, η Περιφέρεια ενισχύει αποφασιστικά τις δράσεις προστασίας του ζωικού κεφαλαίου, χρηματοδοτεί τα απαραίτητα κτηνιατρικά μέτρα και συνεχίζει να επενδύει στη στήριξη της αγροτικής παραγωγής, αποδεικνύοντας ότι η πρωτογενής οικονομία παραμένει στρατηγική προτεραιότητα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις αναπτυξιακές παρεμβάσεις, καθώς αυξάνονται οι πιστώσεις του τεχνικού προγράμματος, επιταχύνοντας έργα που βελτιώνουν τις υποδομές και ενισχύουν την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ακόμα, ενισχύονται οι μηχανισμοί ελέγχου της αγοράς μέσω του προγράμματος «Μέτρα και Σταθμά», με στόχο την προστασία του καταναλωτή, της δημόσιας υγείας και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

«Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού δεν σηματοδοτεί αλλαγή πορείας. Αντιθέτως, αποδεικνύει ότι διαθέτουμε την ευελιξία, τη σοβαρότητα και την αποφασιστικότητα να προχωράμε μπροστά, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα προς όφελος των πολιτών» τόνισε ο κ. Φαρμάκης.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΕΡΙΜΝΑ» ΚΑΙ ΤΗΝ «ΚΙΒΩΤΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»

Εξάλλου, το Περιφερειακό Συμβούλιο συζήτησε σχετικά με τα προβλήματα που υπάρχουν στο Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Η Μέριμνα» και στο Άσυλο Χρονίων Παθήσεων Παίδων «Κιβωτός της Αγάπης».

Στο πλαίσιο της λειτουργίας τους, στα προβλήματα που έχουν ανακύψει, καθώς και συνολικά στις υποστηρικτικές ενέργειες της Περιφέρειας αναφέρθηκε εκτενώς κατά την εισήγησή της η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας Γεωργία Ντάτσικα.

Συνοψίζοντας ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι η Περιφέρεια έχει σταθεί διαχρονικά στο πλευρό όλων των ιδρυμάτων, σημειώνοντας παράλληλα ότι δεν έχει άμεσες αρμοδιότητες, οι οποίες ανήκουν στο αρμόδιο Υπουργείο. Ωστόσο, η Περιφέρεια σταθερά διεκδικεί και πιέζει για περισσότερους πόρους, ενώ παράλληλα, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, διαρκώς αναζητάει τις καλύτερες δυνατές λύσεις.

«Η κοινωνική πολιτική δεν μετριέται από τις ανακοινώσεις που εκδίδεις όταν ξεσπά μια κρίση. Μετριέται από το αν ήσουν δίπλα στις δομές πριν φτάσουν στην κρίση. Εκεί κρίνεται η συνέπεια και η αξιοπιστία. Εκεί κρίνεται η ευθύνη. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει αποδείξει ότι δεν εγκαταλείπει ποτέ τις κοινωνικές δομές του τόπου μας. Και θα συνεχίσει να το κάνει. Γιατί για εμάς, οι πιο αδύναμοι συμπολίτες μας δεν είναι αντικείμενο μικροπολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι υπόθεση ανθρωπιάς και ευθύνης. Και στον βαθμό που μας αναλογεί, έχουμε αποδείξει και τα δύο» επεσήμανε μεταξύ άλλων.

Έπειτα από διεξοδική συζήτηση το Περιφερειακό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία, υιοθέτησε σχέδιο απόφασης που επισημαίνει την ανάγκη για βιώσιμη χρηματοδότηση, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και αναβάθμιση των υποδομών, ώστε να μπορέσουν οι δομές να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες ανάγκες και να καλύψουν οφειλές, που έχουν κυρίως προέλθει από τη μη αύξηση των νοσηλίων από το 2014 έως σήμερα"