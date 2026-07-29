Ρέθυμνο: Εκτός ελέγχου το πύρινο μέτωπο- Αναφορές για καμένα σπίτια και απεγκλωβισμούς διά θαλάσσης από το Λιμενικό

Εκτός ελέγχου εξακολουθεί να μαίνεται η μεγάλη αγροτοδασική πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς πυροσβέστες, καμένες εκτάσεις και σοβαρές ζημιές σε κατοικίες.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα σε διαφορετικές κατευθύνσεις, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι, με ριπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ. Το μέτωπο εκτιμάται ότι έχει αναπτυχθεί σε μήκος πολλών χιλιομέτρων, ενώ η φωτιά έχει περάσει μέσα από οικιστικές και αγροτικές ζώνες.

Τοπικές Αρχές και κάτοικοι κάνουν λόγο για σπίτια που παραδόθηκαν στις φλόγες. Ωστόσο, μέχρι το βράδυ της Τετάρτης δεν είχε πραγματοποιηθεί επίσημη και ολοκληρωμένη καταγραφή των ζημιών, καθώς η επιχείρηση κατάσβεσης παρέμενε σε πλήρη εξέλιξη και η πρόσβαση σε αρκετά σημεία ήταν εξαιρετικά δύσκολη.

Η τραγωδία πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν δύο πυροσβέστες εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο όχημά τους, στον κεντρικό δρόμο προς τις Μέλαμπες. Πρόκειται για έναν εποχικό πυροσβέστη και έναν πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι υπηρετούσαν στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγίας Φωτεινής.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημά τους περικυκλώθηκε από τις φλόγες, έπειτα από την ταχύτατη μεταβολή της πορείας της φωτιάς. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάσιμου εγκλωβισμού τους διερευνώνται, ενώ τα στοιχεία της ταυτότητάς τους δεν είχαν ανακοινωθεί επισήμως.

Η Πυροσβεστική, σε ανακοίνωσή της, εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατο των δύο μελών της, σημειώνοντας ότι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, προστατεύοντας πολίτες, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.

Παράλληλα, δύο πολίτες οι οποίοι φέρονται να βοηθούσαν στην κατάσβεση τραυματίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες από την περιοχή.

Η εξάπλωση της φωτιάς προκάλεσε την αποστολή διαδοχικών μηνυμάτων από το 112. Οι κάτοικοι της Κρύας Βρύσης, των Σακτουρίων και των Μελάμπων κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την Αγία Γαλήνη. Αντίστοιχη εντολή δόθηκε για τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Παύλο, ενώ όσοι βρίσκονταν στην Τριόπετρα κλήθηκαν να κινηθούν μέσω της παραλιακής οδού προς τον Κεραμέ.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, στην επιχείρηση συμμετέχουν 125 πυροσβέστες, έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 πυροσβεστικά οχήματα. Έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούν περιοδικά, όταν το επιτρέπουν οι θυελλώδεις άνεμοι.

Στη μάχη συνδράμουν υδροφόρες, μηχανήματα έργου και δυνάμεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με τη δύση του ηλίου το βάρος της επιχείρησης περνά αποκλειστικά στις επίγειες δυνάμεις, οι οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν μία εξαιρετικά δύσκολη νύχτα.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου έχει αναλάβει την έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.