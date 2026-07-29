Αγρινιώτης ο 26χρονος υποδιοικητή της Π.Υ. που πέθανε στο Γύθειο

Βαρύ πένθος προκαλεί στο Αγρίνιο και στο Πυροσβεστικό Σώμα η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του 26χρονου υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου.

Ο νεαρός αξιωματικός, ο οποίος καταγόταν από το Αγρίνιο, έχασε τη ζωή του την Τετάρτη 29 Ιουλίου, ενώ στην περιοχή του Αγερανού Λακωνίας βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές, ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια και δεν προκλήθηκε από τη φωτιά. Η ακριβής αιτία, ωστόσο, αναμένεται να αποσαφηνιστεί επισήμως.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 26χρονος βρισκόταν στο πεδίο των επιχειρήσεων. Αρχικά μεταδόθηκε ότι είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του ανάμεσα σε καμένα δέντρα και ότι κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την απομάκρυνσή του με ασθενοφόρο. Λίγη ώρα αργότερα επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Η απώλειά του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στους συναδέλφους του, αλλά και στην τοπική κοινωνία του Αγρινίου, από όπου καταγόταν.

Η νέα τραγωδία έρχεται σε μία εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο θρηνεί και τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Στο μέτωπο του Αγερανού επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 17 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Για την πυρκαγιά είχε σταλεί μήνυμα μέσω του 112, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.