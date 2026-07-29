Έως 25-8-2026 η προθεσμία αιτήσεων για φοίτηση στο ΕΠΠΑΙΚ & ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) αποτελεί διάδοχο της ιστορικής ΣΕΛΕΤΕ και ανήκει στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Αποστολή της είναι η παροχή τεχνολογικής και παιδαγωγικής εκπαίδευσης στους φοιτητές της, έχοντας ως κύριο στόχο την εκπαίδευση καθηγητών τεχνικών ειδικοτήτων για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), καλύπτοντας ειδικότητες όπως Εκπαιδευτικός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Εκπαιδευτικός Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Εκπαιδευτικός Μηχανολόγος Μηχανικός και Εκπαιδευτικός Πολιτικός Μηχανικός.

Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ)

Η ΑΣΠΑΙΤΕ συμπληρωματικά προς τις ειδικότητες των προπτυχιακών της τμημάτων οργανώνει και υλοποιεί το αυτοχρηματοδοτούμενο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για αποφοίτους άλλων ειδικοτήτων που επιθυμούν να διδάξουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 13 πόλεις (Αθήνα, Άργος, Βόλος, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κοζάνη, Λιβαδειά, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ρόδο, Σάπες, Σέρρες) και έχει διάρκεια δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Το πρόγραμμα αποτελεί επί σειρά ετών πρωτοπορία στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα, ενσωματώνοντας τη θεωρία με την πράξη, με αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και εκπαιδευτικών τεχνικών, που συμβάλουν στην ενεργητική συμμετοχή των σπουδαστών στη μαθησιακή διαδικασία, προάγοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ διδάσκοντα και διδασκομένων. Το Πρόγραμμα συνδυάζει θεωρητικά μαθήματα στην Παιδαγωγική, την Ψυχολογία και την Εκπαίδευση με πρακτική στην διδασκαλία.

Στους σπουδαστές, με την ολοκλήρωση των σπουδών απονέμεται το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, μετά από αξιολόγηση σε έντεκα (11) μαθήματα του προγράμματος σπουδών και σε Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας (ΠΑΔ). Οι ΠΑΔ αποτελούν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρακτικής παιδαγωγικής και διδακτικής εξάσκησης σε ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον αρχικά, στον χώρο της ΑΣΠΑΙΤΕ και σε πραγματικές συνθήκες, σε επιλεγμένες συνεργαζόμενες με την ΑΣΠΑΙΤΕ σχολικές μονάδες, στη συνέχεια.

Η πιστοποίηση Παιδαγωγικής Επάρκειας που προσφέρει το Πρόγραμμα αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας ως ο πληρέστερος και πιο αξιόπιστος τρόπος Πιστοποίησης Επάρκειας για διδακτικό έργο στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Παράλληλα, αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται από το ΑΣΕΠ.

Ειδικότερα, το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας του ΕΠΠΑΙΚ είναι απαραίτητο για όσους δεν προέρχονται από καθηγητικές σχολές, αλλά θέλουν να σταδιοδρομήσουν ως εκπαιδευτικοί. Οι κάτοχοι του Πιστοποιητικού προηγούνται όλων των υποψηφίων στους Πίνακες του Υπουργείου Παιδείας για διορισμό ως μόνιμου ή αναπληρωτή εκπαιδευτικού.

Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)

Η ΑΣΠΑΙΤΕ, ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, υλοποιεί το «Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό» (ΠΕΣΥΠ), το οποίο απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται για την απόκτηση επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων στα πεδία της Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, καθώς και την εφαρμογή αυτών στην εκπαίδευση και την απασχόληση σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Αναλυτικότερα, το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ), σύμφωνα με τη νομοθεσία και τον κανονισμό σπουδών του, έχει ως σκοπό να ειδικεύσει πτυχιούχους στο αντικείμενο «Συμβουλευτική – Προσανατολισμός» ώστε να είναι σε θέση να λειτουργήσουν με επάρκεια ως εξειδικευμένοι λειτουργοί σε διάφορους φορείς, τόσο στην Εκπαίδευση και την απασχόληση όσο και αλλού στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 10 πόλεις, συγκεκριμένα Αθήνα, Άργος, Βόλος, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λιβαδειά, Μυτιλήνη, Πάτρα, Σάπες, Σέρρες και έχει διάρκεια δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Οι σπουδαστές του ΠΕΣΥΠ προκειμένου να λάβουν το Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έντεκα (11) μαθήματα του προγράμματος σπουδών και να έχουν πραγματοποιήσει 300 ώρες Πρακτικής Άσκησης σε εφαρμογή του θεσμού ΣυΕΠ.

Με την αποφοίτησή τους αποκτούν εργασιακά δικαιώματα συμβούλου σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού και συγκεκριμένα, μπορούν να:

· ενταχθούν στο Μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ ως στελέχη Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας (Συ.Ε.Π.) στο κλιμάκιο Α2 (κλιμάκιο ανώτερου επιπέδου – Στελέχη Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού) και με αξιολογικές εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ θα μπορούν να εντάσσονται στο κλιμάκιο Α1 που είναι το ανώτερο επίπεδο αξιολογητών (δηλ. ως στελέχη σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων Συμβούλων Σταδιοδρομία/Επαγγελματικού Προσανατολισμού)

· εργαστούν σε δήμους, τμήματα ένταξης, κοινωνικές υπηρεσίες, συμβουλευτικά κέντρα

· ανοίξουν γραφείο ως Σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού

· Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διδάξουν το μάθημα ΣΕΠ και στα ΚΕΔΑΣΥ ως εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Την περίοδο αυτή έχουν αναρτηθεί και για τα δύο προγράμματα οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση σε 13 πόλεις για το ΕΠΠΑΙΚ (Αθήνα, Άργος, Βόλος, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κοζάνη, Λειβαδιά, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ρόδο, Σάπες, Σέρρες) και σε 10 πόλεις για το ΠΕΣΥΠ (Αθήνα, Άργος, Βόλος, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λειβαδιά, Μυτιλήνη, Πάτρα, Σάπες, Σέρρες.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως την Τρίτη 25 Αυγούστου 2026 και ώρα 19:00.