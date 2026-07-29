Πάτρα- Καιρός: Οι πιο «βαριές» ημέρες έρχονται- Τι λέει ο Νικόλας Σερέτης

Ένα καλοκαίρι που μέχρι σήμερα, με λίγες εξαιρέσεις, δεν έχει παρουσιάσει ακραίες καταστάσεις, αναμένεται να «φουλάρει τις μηχανές του» για δεύτερη και πιθανότατα τελευταία φορά, σύμφωνα με τον Πατρινό προγνώστη καιρού Νικόλα Σερέτη.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, από σήμερα και κυρίως από την Πέμπτη 30 Ιουλίου έως και την Κυριακή 2 Αυγούστου, το μελτέμι θα ενισχυθεί σημαντικά. Στη Δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία αναμένεται να κυμαίνεται καθημερινά μεταξύ 36 και 38 βαθμών Κελσίου, ενώ πολύ τοπικά ενδέχεται να καταγραφούν και ελαφρώς υψηλότερες τιμές.

Η αρκετά χαμηλή σχετική υγρασία, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους, καθιστά το συγκεκριμένο διάστημα ιδιαίτερα επικίνδυνο ως προς τις συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Μια πρόσκαιρη βελτίωση, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας, αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ωστόσο, κατά το δεύτερο μισό της εβδομάδας εκτιμάται ότι θα επιστρέψουν οι υψηλές, χωρίς να χαρακτηρίζονται ακραίες, θερμοκρασίες, μαζί με τα ισχυρά μελτέμια.

Σύμφωνα με τον Νικόλα Σερέτη, οι πρώτες 10 έως 15 ημέρες του Αυγούστου αναμένεται να αποτελέσουν το πιο «βαρύ» διάστημα του φετινού καλοκαιριού, ιδιαίτερα για τη Δυτική Ελλάδα. Παρά το ρίσκο που συνοδεύει μια μακροπρόθεσμη εκτίμηση, οι πρώτες ενδείξεις εμφανίζονται περισσότερο αισιόδοξες για το δεύτερο μισό του μήνα.

Ο Πατρινός προγνώστης παρατηρεί, τέλος, ότι το φετινό καλοκαίρι είναι πιθανό να ολοκληρωθεί χωρίς κάποιο ακραίο επεισόδιο στην περιοχή μας. Τονίζει, ωστόσο, πως η μεγαλύτερη επιβάρυνση που καταγράφηκε φέτος στη Δυτική και τη Βόρεια Ευρώπη αποτελεί περισσότερο συγκυριακό γεγονός και δεν πρέπει να οδηγεί σε εφησυχασμό απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.