Στις 6-8 στις Ελληνικές αίθουσες το Γαλλικό φιλμ "Αυτό που Ξέρουν οι Γυναίκες"

Στις 6 Αυγούστου 2026 κυκλοφορεί στις Ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες σε διανομή Σπέντζος, η ταινία "Αυτό που Ξέρουν οι Γυναίκες-Pour le Plaisir", με τους François Cluzet & Alexandra Lamy, για την ιστορία της εφεύρεσης του αιώνα.

Ένα παντρεμένο εδώ και 20 χρόνια, και θεωρητικά ευτυχισμένο, ζευγάρι κλονίζεται όταν μια μέρα η σύζυγος αποκαλύπτει ότι δεν έχει βιώσει ποτέ οργασμό. Ο σύζυγος αποφασίζει τότε, να δημιουργήσει το αντικείμενο που θα φέρει επανάσταση στη γυναικεία απόλαυση.

Επίσης στις 6 Αυγούστου θα κάνει πρεμιέρα στα Ελληνικά σινεμά από τη Σπέντζος Φιλμ, η ταινία "Ice Cream Man", μια αιματηρή, ανατρεπτική και κωμική ιστορία τρόμου από τον master του horror, Eli Roth.

Σε μια φαινομενικά ειδυλλιακή παραθαλάσσια πόλη, η άφιξη ενός παγωτατζή μοιάζει αρχικά σαν μια συνηθισμένη καλοκαιρινή στιγμή. Όταν όμως τα παιδιά δοκιμάζουν τα παγωτά του, η πόλη βυθίζεται σε ένα ξέσπασμα παράνοιας, βίας και χάους.

"ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ"

Ύστερα από είκοσι χρόνια γάμου η Φανί αποκαλύπτει επιτέλους ένα μεγάλο μυστικό στον σύζυγό της: δεν έχει βιώσει ποτέ οργασμό. Εκείνος, αν και σοκαρισμένος, βουτά με θάρρος σε άγνωστα νερά: τον μυστηριώδη κόσμο της γυναικείας απόλαυσης.

Η Φανί εξερευνά τη θεραπεία, σε ομαδικά εργαστήρια και ακόμη κι ένα sex club, ενώ ο Τόμας ξεκινά τη δική του αναζήτηση, επιστρατεύοντας όλη του την εφευρετική ιδιοφυΐα για να αντιμετωπίσει την απόλυτη πρόκληση.

Σενάριο: Reem Kherici, Gari Kikoïne, David Solal, βασισμένη σε μια αληθινή ιστορία.

Διάρκεια: 90 λεπτά.

Σκηνοθεσία: Reem Kherici.

Παίζουν οι François Cluzet, Alexandra Lamy, Mitty Hazanavicius, Reem Kherici, Delphine Baril, Camille Aumont Carnel, Kyan Khojandi, François-Xavier Demaison.

Στην ταινία "Αυτό που Ξέρουν οι Γυναίκες", η Reem Kherici προσεγγίζει με χιούμορ, τρυφερότητα και απενοχοποιημένη διάθεση το θέμα της γυναικείας απόλαυσης, μέσα από την ιστορία ενός ζευγαριού που ανακαλύπτει ότι ποτέ δεν είναι αργά για να ξαναγνωριστεί από την αρχή.

Η ταινία εμπνέεται ελεύθερα από την πραγματική ιστορία πίσω από τη δημιουργία του Womanizer, της συσκευής που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε για τη γυναικεία σεξουαλική απόλαυση.

Η Alexandra Lamy υποδύεται τη Fanny, μια γυναίκα που, ύστερα από είκοσι χρόνια γάμου, βρίσκει το θάρρος να πει μια αλήθεια που αλλάζει την ισορροπία της σχέσης της. Με κωμικό ένστικτο αλλά και συναισθηματική καθαρότητα, η Lamy δίνει στο πρόσωπο της Fanny τη ζωντάνια μιας γυναίκας που δεν θέλει να γκρεμίσει τη ζωή της, αλλά να τη διεκδικήσει πιο ολοκληρωμένα.

Ο François Cluzet υποδύεται τον Tom, τον σύζυγο και μηχανικό που αρχικά αιφνιδιάζεται από την αποκάλυψη, αλλά στη συνέχεια αποφασίζει να απαντήσει με τον μόνο τρόπο που γνωρίζει: εφευρίσκοντας. Η διαδρομή του Tom από την αμηχανία στην επιμονή και από τον πληγωμένο εγωισμό στη συνεργασία γίνεται βασικός κινητήρας της κωμωδίας.

*Τέλος να αναφέρουμε πως στο φιλμ τρόμου "Ice Cream Man" με διάρκεια 86 λεπτά, παίζουν οι Ari Millen, Benjamin Byron Davis, Eli Roth, Karen Cliche, Dylan Hawco, Sarah Abbott, Shiloh O’Reilly, Kiori Mirza Waldman, Charlie Zeltzer, Charlie Storey.

Και τα δύο φιλμ αναμένεται να έρθουν για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ