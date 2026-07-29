Θρίλερ με τη νεκρή Βρετανίδα στη βαλίτσα: Η άφιξη στις 26 Ιουνίου και η τελευταία επικοινωνία

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας, η σορός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο της οδού Ευελπίδων, στην Κυψέλη.

Η γυναίκα, με καταγωγή από τη Σκωτία, ταυτοποιήθηκε μέσω των δακτυλικών της αποτυπωμάτων. Επειδή τα στοιχεία της δεν υπήρχαν στις ελληνικές βάσεις δεδομένων, η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνθηκε στην Interpol και σε υπηρεσίες του εξωτερικού. Η κρίσιμη απάντηση προήλθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα αποτυπώματά της είχαν καταγραφεί στο παρελθόν, όταν είχε μεταβεί εκεί για εργασία.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η 38χρονη είχε φτάσει στην Ελλάδα στις 26 Ιουνίου, έχοντας ξεκινήσει το ταξίδι της από το Εδιμβούργο και εισέλθει στη χώρα μέσω Κύπρου. Κατά την παραμονή της στην Αθήνα φέρεται να φιλοξενούνταν σε σπίτι φίλων.

Οι φίλοι της φέρονται να επικοινώνησαν για τελευταία φορά μαζί της στις 15 Ιουλίου, σύμφωνα με το ereportaz.gr. Η συγκεκριμένη ημερομηνία θεωρείται κομβική, καθώς εκτιμάται ότι ο θάνατός της επήλθε περίπου εκείνο το διάστημα. Τρεις ημέρες αργότερα, στις 18 Ιουλίου, η σορός της εντοπίστηκε μέσα στη βαλίτσα.

Οι αστυνομικοί αναζητούν στοιχεία για το εάν ταξίδεψε μόνη ή μαζί με άλλο πρόσωπο. Για τον λόγο αυτό έχουν ζητήσει πληροφορίες από την αεροπορική εταιρεία, ενώ εξετάζουν εάν υπήρχε κράτηση με τα στοιχεία της σε ξενοδοχείο ή άλλο κατάλυμα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο κινητό τηλέφωνο της 38χρονης. Κατά τις πληροφορίες, η συσκευή παρέμεινε ενεργή ακόμη και μετά το χρονικό σημείο κατά το οποίο εκτιμάται ότι η γυναίκα είχε πεθάνει. Από το κινητό φέρονται, μάλιστα, να είχαν αποσταλεί μηνύματα, ενδεχομένως για να δημιουργηθεί η εικόνα ότι η 38χρονη βρισκόταν ακόμη στη ζωή.

Μετά τη δημοσιοποίηση της ανακάλυψης της σορού, το τηλέφωνο απενεργοποιήθηκε και έκτοτε παραμένει κλειστό. Οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν ποιος είχε τη συσκευή στην κατοχή του και ποιος έστειλε τα συγκεκριμένα μηνύματα.

Παράλληλα, αναλύεται υλικό από κάμερες ασφαλείας και χαρτογραφούνται οι επαφές και οι τελευταίες κινήσεις της γυναίκας. Στόχος είναι να εντοπιστεί το πρόσωπο που μετέφερε τη βαλίτσα και εγκατέλειψε τη σορό στο ακατοίκητο κτήριο.

Η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη και κατά την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση δεν διαπιστώθηκαν εμφανή τραύματα. Οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στην αιτία θανάτου. Μέχρι να ολοκληρωθεί η εργαστηριακή έρευνα, οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της παραμένουν αδιευκρίνιστες.