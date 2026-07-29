Γύθειο: Νεκρός 30χρονος πυροσβέστης από παθολογικά αίτια- Βρισκόταν στο πεδίο της πυρκαγιάς

Βαρύ είναι το πένθος στο Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς ένας ακόμη πυροσβέστης έχασε τη ζωή του την Τετάρτη 29 Ιουλίου.

Πρόκειται για τον 30χρονο υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή ενώ στην περιοχή βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στον Αγερανό Λακωνίας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια και δεν προκλήθηκε από τη φωτιά. Η ακριβής αιτία, πάντως, αναμένεται να αποσαφηνιστεί επισήμως.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός αξιωματικός βρισκόταν στο πεδίο των επιχειρήσεων. Αρχικά μεταδόθηκε ότι είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του ανάμεσα σε καμένα δέντρα και ότι κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την απομάκρυνσή του με ασθενοφόρο. Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι ο 30χρονος είχε καταλήξει.

Η είδηση του θανάτου του προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη οδύνη στο Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο την ίδια ημέρα θρηνεί και την απώλεια δύο πυροσβεστών στην πυρκαγιά της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου.

Την ίδια ώρα, η μάχη με τις φλόγες στον Αγερανό συνεχίζεται. Στην επιχείρηση έχουν αναπτυχθεί 62 πυροσβέστες με 17 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά είχε σταλεί μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.