Μια μουσική βραδιά με την Παπαχαραλάμπειο Δημοτική Φιλαρμονική Ναυπάκτου

Ο Δήμος Ναυπακτίας και η Παπαχαραλάμπειος Δημοτική Φιλαρμονική Ναυπάκτου προσκαλούν το κοινό σε μία ξεχωριστή μουσική βραδιά, την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 και ώρα 21:00, στον Κήπο του Ιδρύματος Τσώνη, στην παραλία Ψανής.

Η συναυλία είναι αφιερωμένη στο έργο δύο κορυφαίων Ελλήνων δημιουργών, του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζιδάκι, των οποίων οι μελωδίες έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στον ελληνικό πολιτισμό.

Η Παπαχαραλάμπειος Δημοτική Φιλαρμονική θα παρουσιάσει αγαπημένα τραγούδια, μεταξύ των οποίων: «Μυρτιά», «Μαργαρίτα Μαργαρώ», «Άρνηση», «Βάρκα στο γιαλό», «Αθήνα», «Τα παιδιά του Πειραιά» και «Όμορφη πόλη», μεταφέροντας το κοινό στον μοναδικό μουσικό κόσμο των δύο σπουδαίων συνθετών.

Τη μουσική διεύθυνση έχει ο Αρχιμουσικός Λεωνίδας Δάνιας.

Μία καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μελωδίες που αγαπήθηκαν και εξακολουθούν να συγκινούν όλες τις γενιές!