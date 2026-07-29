Μια μουσική βραδιά με την Παπαχαραλάμπειο Δημοτική Φιλαρμονική Ναυπάκτου

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 και ώρα 21:00, στον Κήπο του Ιδρύματος Τσώνη, στην παραλία Ψανής
Ο Δήμος Ναυπακτίας και η Παπαχαραλάμπειος Δημοτική Φιλαρμονική Ναυπάκτου προσκαλούν το κοινό σε μία ξεχωριστή μουσική βραδιά, την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 και ώρα 21:00, στον Κήπο του Ιδρύματος Τσώνη, στην παραλία Ψανής.
Η συναυλία είναι αφιερωμένη στο έργο δύο κορυφαίων Ελλήνων δημιουργών, του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζιδάκι, των οποίων οι μελωδίες έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στον ελληνικό πολιτισμό.
Η Παπαχαραλάμπειος Δημοτική Φιλαρμονική θα παρουσιάσει αγαπημένα τραγούδια, μεταξύ των οποίων: «Μυρτιά», «Μαργαρίτα Μαργαρώ», «Άρνηση», «Βάρκα στο γιαλό», «Αθήνα», «Τα παιδιά του Πειραιά» και «Όμορφη πόλη», μεταφέροντας το κοινό στον μοναδικό μουσικό κόσμο των δύο σπουδαίων συνθετών.
Τη μουσική διεύθυνση έχει ο Αρχιμουσικός Λεωνίδας Δάνιας.
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