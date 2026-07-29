Φωτιά στο Ρέθυμνο: Αυτό είναι το καμένο όχημα των δύο πυροσβεστών- Πού εγκλωβίστηκαν

Μόνο ένα καμένο κουφάρι απέμεινε από το πυροσβεστικό όχημα στο οποίο βρήκαν τραγικό θάνατο οι δύο πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης κατάσβεσης στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Η εικόνα του οχήματος αποτυπώνει την ένταση της φωτιάς που περικύκλωσε τους δύο άνδρες, χωρίς να τους αφήσει περιθώριο διαφυγής. Οι πυροσβέστες εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στην καμπίνα, στον κεντρικό δρόμο που συνδέει την Κρύα Βρύση με τις Μέλαμπες.

Σύμφωνα με τις έως τώρα επιβεβαιωμένες πληροφορίες, τα θύματα είναι ένας εποχικός πυροσβέστης και ένας πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης. Και οι δύο υπηρετούσαν στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγίας Φωτεινής.

Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι το όχημά τους περικυκλώθηκε όταν η φωτιά, υποβοηθούμενη από τις ισχυρές ριπές ανέμου, εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα και άλλαξε κατεύθυνση. Απαντήσεις αναζητούνται για την πορεία που ακολουθούσαν οι δύο πυροσβέστες, αλλά και για το πώς αποκλείστηκε η έξοδός τους από το πύρινο μέτωπο.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Κρύας Βρύσης, Σήφης Βουβουράκης, ανέφερε ότι οι δύο άνδρες βρέθηκαν στον κεντρικό δρόμο προς τις Μέλαμπες, στο σημείο όπου εγκλωβίστηκαν. «Ας καούν όλα, όχι ανθρώπινες ζωές», δήλωσε συντετριμμένος στην ΕΡΤ.

Η Πυροσβεστική, σε επίσημη ανακοίνωσή της, έκανε λόγο για μία «εξαιρετικά δύσκολη ημέρα» για το Σώμα και εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια των δύο μελών της.

«Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος», σημειώνεται στην ανακοίνωση, με την ηγεσία του Σώματος να απευθύνει συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους τους.

Την ίδια ώρα, δύο πολίτες που συμμετείχαν στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πυρκαγιάς τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την περιοχή.

Η φωτιά εξακολουθεί να καίει σε μεγάλη έκταση, με τις ριπές του ανέμου να φτάνουν τα 7 μποφόρ. Στην επιχείρηση έχουν αναπτυχθεί 125 πυροσβέστες, έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα. Έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν ρίψεις όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Διαδοχικά μηνύματα του 112 εστάλησαν για την απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από την Κρύα Βρύση, τα Σακτούρια και τις Μέλαμπες προς την Αγία Γαλήνη. Εντολές εκκένωσης δόθηκαν επίσης για τον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Παύλο και την Τριόπετρα.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς εξετάζει το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ενώ παράλληλα διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του θανάσιμου εγκλωβισμού των δύο πυροσβεστών.