Την Παρασκευή 31-7, η Κεντρική Εκδήλωση του 29ου Φεστιβάλ Σταφίδας 2026

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 πραγματοποιείται η Κεντρική εκδήλωση (Γιορτή Σταφίδας) του 29ου Φεστιβάλ Σταφίδας 2026 στο Γρηγόρη Αιγίου.

Την εκδήλωση διοργανώνει ο Φιλοπροοδευτικός Σύλλογος Γρηγόρι Αιγίου «Ο Άγιος Γρηγόριος», υπό την αιγίδα του Δήμου Αιγιαλείας και με την συμμετοχή της Παναιγιαλείου Ενώσεως Συνεταιρισμών.

Η εκδήλωση που αποτελεί ένα πανηγυρικό αποτύπωμα της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία του χωριού, το βράδυ και θα περιλαμβάνει:

- Χαιρετισμούς Επισήμων – Εκπρόσωπων,

- Δωρεάν διάθεση συσκευασμένης σταφίδας, προσφορά της Π.Ε.Σ. καθώς και

- Λαϊκό - Δημοτικό γλέντι με μουσική από πολυμελή ορχήστρα.

Η είσοδος στην εκδήλωση και η πίστα θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Το Γρηγόρη μας προσκαλεί και μας περιμένει με ιδιαίτερη χαρά στην Κεντρική εκδήλωση του 29ου Φεστιβάλ Σταφίδας 2026 για να γλεντήσουμε όλοι μαζί πριν αρχίσει ο τρύγος της σταφίδας, αναφέρει η σχετική ανακοίωση,

Μετά τον τρύγο και την αποξήρανση της σταφίδας οι εκδηλώσεις του 29ου Φεστιβάλ Σταφίδας 2026 προγραμματίζεται να συνεχιστούν.