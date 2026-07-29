Οριακά 2 ευρώ η απλή αμόλυβδη βενζίνη στην Πάτρα - ΦΩΤΟ

Για την απλή αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στην Πάτρα, τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία (28 Ιουλίου) που εντοπίσαμε δείχνουν πως αυτή κινείται οριακά κάτω από τα 2 ευρώ.

Το τελευταίο αναρτημένο δελτίο στο παρατηρητήριο υγρών καυσίμων του υπουργείο ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας είναι αυτό τις 28 Ιουλίου 2026, καθώς δεν έχει αναρτηθεί ακόμη ξεχωριστό δελτίο για 29/7. Σύμφωνα με αυτό οι τιμές διαμορφώνονταν την Τρίτη ως εξής.

Μέση τιμή: περίπου 1,96 €/λίτρο

Χαμηλότερη τιμή: 1,925 €/λίτρο

Υψηλότερη τιμή: περίπου 2,05 €/λίτρο

Η εικόνα στην αγορά της Πάτρας είναι οτι η απλή αμόλυβδη κινείται λίγο κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με διαφορά περίπου 12 λεπτών ανά λίτρο μεταξύ φθηνότερης και ακριβότερης τιμής.