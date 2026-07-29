Οριακά 2 ευρώ η απλή αμόλυβδη βενζίνη στην Πάτρα - ΦΩΤΟ

Δεν είχε αναρτηθεί μέχρι αργά το απόγευμα το δελτίο του υπουργείου ανάπτυξης της 29ης Ιουλίου
Για την απλή αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στην Πάτρα, τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία (28 Ιουλίου) που εντοπίσαμε δείχνουν πως αυτή κινείται οριακά κάτω από τα 2 ευρώ.
Το τελευταίο αναρτημένο δελτίο στο παρατηρητήριο υγρών καυσίμων του υπουργείο ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας είναι αυτό τις 28 Ιουλίου 2026, καθώς δεν έχει αναρτηθεί ακόμη ξεχωριστό δελτίο για 29/7. Σύμφωνα με αυτό οι τιμές διαμορφώνονταν την Τρίτη ως εξής.
Μέση τιμή: περίπου 1,96 €/λίτρο
Χαμηλότερη τιμή: 1,925 €/λίτρο
Υψηλότερη τιμή: περίπου 2,05 €/λίτρο
Η εικόνα στην αγορά της Πάτρας είναι οτι η απλή αμόλυβδη κινείται λίγο κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με διαφορά περίπου 12 λεπτών ανά λίτρο μεταξύ φθηνότερης και ακριβότερης τιμής.
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