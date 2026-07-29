Φωτιά στη Λέσβο: Ανακόπηκε το μέτωπο προς Πλωμάρι- Οι φλόγες κινούνται προς την Πλαγιά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της παλιάς χωματερής Πλωμαρίου, πάνω από τις Μηλιές της Λέσβου.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από την περιοχή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατόρθωσαν να ανακόψουν το μέτωπο που κατευθυνόταν προς το Πλωμάρι, απομακρύνοντας για την ώρα τον άμεσο κίνδυνο για τον οικισμό. Ωστόσο, παραμένει ενεργό ένα μεγάλο μέτωπο που κινείται προς την Πλαγιά και βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών των πυροσβεστών.

Η κατάσταση δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο. Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά την κατάσβεση, καθώς μεταφέρουν καύτρες σε μεγάλες αποστάσεις και προκαλούν διαρκώς νέες μικρές εστίες.

Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε το 112, με τους κατοίκους που βρίσκονταν κοντά στη φωτιά να καλούνται να απομακρυνθούν προς την παραλία Πλωμαρίου, με κατεύθυνση τον Άγιο Ισίδωρο. Η απομάκρυνση έγινε προληπτικά, καθώς οι φλόγες είχαν πλησιάσει σπίτια, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Στην περιοχή επιχειρούν 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 12ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τρία αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Στην προσπάθεια συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όπως ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Λέσβου Κώστας Αρώνης, η κατάσταση είναι δύσκολη αλλά διαχειρίσιμη. Παράλληλα, ακόμη τρία αεροσκάφη Air Tractor κατευθύνονται προς τη Λέσβο, προκειμένου να ενισχύσουν την επιχείρηση.

Κρίσιμος στόχος των δυνάμεων είναι να περιορίσουν το μέτωπο προς την Πλαγιά πριν από τη δύση του ήλιου και τη διακοπή των πτήσεων των εναέριων μέσων. Σε ετοιμότητα βρίσκεται και το Λιμενικό, με διαθέσιμα σκάφη για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης ανάγκης στις παράκτιες περιοχές.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει ενεργοποιηθεί το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.